Andreea Esca, dezvăluiri despre relația cu cei doi copii. Cum se înțelege acum cu Alexia și Aris: „Suntem niște adulți care…”

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a mărturisit că există unele momente în care ea cere sfatul celor doi copii ai ei.

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  de  Andreea Ilie
Andreea Esca, soțul și cei doi copii (1)
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Andreea Esca se poate mândri cu o carieră în televiziune de invidiat, având o experiență de peste 30 de ani. Ba mai mult, vedeta de la PRO TV este implicată în numeroase proiecte, iar de-a lungul timpului a avut o expunere constantă în spațiul public.

Andreea Esca, dezvăluiri despre relația cu cei doi copii ai ei

Formând un cuplu de peste două decenii, Andreea Esca și Alexandre Eram au reușit să-și păstreze căsnicia solidă, chiar dacă provin din medii culturale diferite. Cei doi s-au cunoscut la finalul anilor ’90 și, în ciuda contrastelor dintre universurile lor, au construit o relație durabilă și un model familial de admirat.

Împreună au doi copii deja adulți – Alexia și Aris Eram. Cei doi frați s-au remarcat ca o echipă carismatică în competiția Asia Express, unde au cucerit publicul prin naturalețea și complicitatea lor. Potrivit mamei lor, relația frumoasă pe care o au și maturitatea de care dau dovadă sunt rezultatul unei educații bazate pe coerență și colaborare între părinți.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a mărturisit că există unele momente în care ea cere sfatul celor doi copii ai ei.

„Le mai cer sfaturi. Da, dacă e vorba poate de ceva, nu știu, în care ei au mai mult know-how, cum ar fi, nu știu, rețele sociale sau fotografii sau nu știu… Îi mai întreb, dar… Cred că, în egală măsură, mă întreabă și ei pe mine”, a povestit ea pentru Unica.

Prezentatoarea a dezvăluit că are o relație extrem de frumoasă cu cei doi copii ai ei și se declară mândră de aceștia atât din punct de vedere profesional, cât și al caracterelor.

„Avem o relație foarte bună, cred că suntem niște adulți care se înțeleg foarte bine. Sunt foarte mândră de ei, că sunt pasionați de ceea ce fac, că sunt muncitori, că sunt înțelepți, că au simțul umorului, că sunt prietenoși, că vorbesc frumos cu oamenii, lucruri despre care cred că v-ar vorbi orice părinte. Sunt chiar foarte, foarte mulțumită și foarte mândră de unde sunt ei în acest moment”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Andreea Esca, dezvăluiri despre retragerea din televiziune

Andreea Esca a fost întrebată dacă ia în calcul renunțarea la postul de prezentatoare de știri, ea fiind unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România.

„Pentru că în acest an împlinesc 30 de ani de Pro TV, pentru că de televiziune mai am încă vreo doi și ceva înainte, nu pot decât să fiu extrem de fericită și să-ți spun sincer, nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Nu m-am gândit să mă retrag din televiziune, m-am gândit la varianta că poate, la un moment dat, am să fac și altceva în televiziune, un alt tip, poate, de emisiune, de format. Dar deocamdată este un mediu în care mă simt foarte bine, la care mă pricep și cred că fiecare ar trebui să facă în viață ceea ce se pricepe”, a povestit știrista pentru Unica.ro.

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Foto: Instagram

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