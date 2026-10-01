John Galliano x Zara: colecția care aduce haute couture-ul în mall-uri, se lansează astăzi

La aproape doi ani de la plecarea sa de la Maison Margiela, designerul britanic se întoarce cu unul dintre cele mai neașteptate proiecte ale momentului: o colecție pentru Zara.

Homepage  / Fashion / Fashion News
  de  Simion Mădălina
John Galliano x Zara: colecția care aduce haute couture-ul în mall-uri, se lansează astăzi

John Galliano revine oficial. Colecția Re{form} este primul capitol al colaborării sale cu gigantul spaniol.

Pentru această primă colecție, designerul a consultat arhivele Zara, pe care le-ar reinterpreta folosind tehnici de haute couture, făcând câteva trimiteri și la articole emblematice care i-au definit cariera.

Colaborarea anunțată în martie se va întinde pe doi ani, iar primul capitol, „Vol. 1”, se lansează astăzi, pe 1 octombrie, la ora 10:00. 

Colecția include de la paltoane, costume și rochii până la tricotaje, lenjerie și accesorii, iar campania a fost fotografiată de Steven Meisel. Pe piața americană, prețurile comunicate merg de la aproximativ 30 la 1.000 de dolari.

Poate Zara să aibă o „arhivă”?

Re{form} pornește de la o premisă aproape contradictorie: John Galliano a primit acces la arhiva unui brand mass-market, construit în mare măsură pe viteză și noutate. În loc să deseneze pur și simplu o garderobă nouă, designerul a luat piese Zara deja existente și le-a tratat ca punct de pornire.

Le-a tăiat, mărit, micșorat, întors, suprapus și recompus. Un palton de arhivă devine o rochie din plasă cu blană artificială, o cămașă este mărită de trei ori și tratată astfel încât să creeze iluzia unei haine din piele, iar o rochie din dantelă este redusă la un guler cu volane.

Designerul folosește o serie de tehnici extrem de interesante. Tehnica „Flix”, inspirată de mecanismul unui flipbook, lucrează cu straturi transparente care lasă hainele de dedesubt să formeze o siluetă misterioasă; exploatează trompe-l’œil-ul, în timp ce alte construcții inversează fuste, furouri și căptușeli pentru a crea piese complet noi.

Galliano se întoarce, inevitabil, și la propria arhivă

Arhiva Zara este numai jumătate din poveste. Una dintre principalele referințe ale colecției este chiar „Les Incroyables”, colecția de absolvire prezentată de Galliano la Central Saint Martins în 1984, inspirată de personajele extravagante apărute în Franța după Revoluție.

Patruzeci și doi de ani mai târziu, acei dandies și merveilleuses reapar sub forma redingotelor, pantalonilor până la genunchi și siluetelor cu aer istoric, amestecate însă cu garderoba burgheză de grădinărit și glamour-ul întunecat al filmului noir.

Rezultatul nu seamănă cu o colecție mass-market care încearcă să imite podiumul, ci cu un exercițiu prin care Galliano își comprimă câteva decenii de identitate vizuală într-o garderobă Zara. Paleta trece de la negru, bleumarin, verde închis, maro și burgundy la kaki, olive, bleu pal, ocru, roz-orhidee, violet și verde acid.

În colecție există și o geantă inspirată de sacii menajeri, construită cu barete și lanț metalic și gândită pentru a putea fi purtată în trei moduri, inclusiv ca rucsac. Referința trimite inevitabil către controversata colecție Dior Spring/Summer 2000, cunoscută drept „Clochard”, în care Galliano a transformat estetica hainelor uzate și improvizate într-un spectacol couture.

Nici pălăriile nu sunt un detaliu secundar. Pentru ele, Galliano s-a aliat cu Stephen Jones, colaboratorul său de decenii. Șepcile Zara devin bonete din dantelă, apar bucket hats cerate și căciuli tricotate intenționat ca și cum s-ar destrăma.

Bocancii cu influențe navale introduc componenta militară, în timp ce pantofii T-strap trimit la film noir.

Momentul lansării este cât se poate de interesant 

Re{form} se lansează în plin Paris Fashion Week. În timp ce industria își concentrează atenția asupra calendarului tradițional al prezentărilor, Zara lansează online un proiect semnat de unul dintre cei mai cunoscuți designeri ai ultimelor decenii.

E tentant să citești timing-ul drept o strategie de marketing: Zara nu are nevoie de un slot în calendarul oficial pentru a intra în conversația Fashion Week.

Își creează propriul moment, folosind exact atenția deja concentrată asupra modei în această săptămână.

Noua colecție vine într-o perioadă în care Zara experimentează tot mai vizibil cu proiecte care îi împing imaginea dincolo de fast fashion, iar asocierea cu Galliano este probabil cea mai ambițioasă expresie a acestei direcții de până acum.

Revenirea lui Galliano rămâne însă complicată

Galliano rămâne, totuși, o figură controversată.

În 2011, acesta a fost concediat de Dior după apariția unor înregistrări în care făcea remarci rasiste și antisemite. Ulterior a revenit treptat în industrie, iar în 2014 a fost numit director de creație Maison Margiela, casă pe care a părăsit-o în decembrie 2024.

Anul acesta, Costume Institute anunța că John Galliano primește prima mare retrospectivă la The Met, însă planurile au fost abandonate în urma reacțiilor negative generate de omagierea designerului.

La numai câteva săptămâni distanță, Zara îl readuce însă în centrul uneia dintre cele mai accesibile și globale platforme pe care le-ar fi putut avea.

În timp ce instituțiile modei continuă să negocieze relația complicată cu moștenirea lui Galliano, Zara îi oferă acces direct la publicul de masă.

Re{form} este, în același timp, o colecție despre arhive și despre felul în care moda își rescrie propriul trecut.

Galliano reconstruiește haine Zara, citează colecția cu care a debutat în 1984 și reintroduce piese emblematice pe care le-a folosit de-a lungul deceniilor.

Zara, în schimb, încearcă ceva poate și mai dificil: să transforme propria identitate fast fashion-ul în lux. Dacă acesta este doar „Vol. 1” dintr-un parteneriat de doi ani, întrebarea este cât de departe intenționează să meargă.

Citește și:
Jonathan Anderson la Dior: tot ce trebuie să știi despre colecția Spring/Summer 2027

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Flori pentru primăvară? De-a dreptul revoluționar! Sau de ce nu mi-a plăcut colecția Spring/Summer 27 Maison Margiela
Fashion
Flori pentru primăvară? De-a dreptul revoluționar! Sau de ce nu mi-a plăcut colecția Spring/Summer 27 Maison Margiela
Jonathan Anderson la Dior: tot ce trebuie să știi despre colecția Spring/Summer 2027
Fashion
Jonathan Anderson la Dior: tot ce trebuie să știi despre colecția Spring/Summer 2027
Saint Laurent SS27: aur, opulență și un posibil adio pentru Anthony Vaccarello
Fashion
Saint Laurent SS27: aur, opulență și un posibil adio pentru Anthony Vaccarello
Milan Fashion Week SS27: 5 tendințe de street style care ne-au atras atenția
Fashion
Milan Fashion Week SS27: 5 tendințe de street style care ne-au atras atenția
Bottega Veneta SS27: Între anotimpuri
Fashion
Bottega Veneta SS27: Între anotimpuri
Marni SS27: între arhivă și instinct
Fashion
Marni SS27: între arhivă și instinct
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa
Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”
Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță
Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din fashion
Moda amestecă deceniile și arată mai bine ca niciodată
Moda amestecă deceniile și arată mai bine ca niciodată
Fashion

Sezonul acesta, moda pune accentul pe stilul personal. De la referințe nostalgice și șosete transformate în accesorii statement până la combinații curajoase de imprimeuri, sezonul Toamnă/Iarnă 2026 demonstrează că cele mai memorabile ținute nu sunt definite doar de ceea ce porți, ci mai ales de felul în care alegi să porți hainele.

+ Mai multe
Cum construiești o garderobă pe care să o porți și peste 10 ani
Cum construiești o garderobă pe care să o porți și peste 10 ani
Fashion

Este luna modei, ceea ce înseamnă că, în doar câteva săptămâni, podiumurile de la New York, Londra, Milano și Paris ne livrează suficiente trenduri cât să ne regândim garderoba de câteva ori. Dacă ideea de a ține pasul cu toate începe să pară obositoare, avem o alternativă: un ghid despre cum să cumperi mai puțin, mai bine și, mai ales, lucruri pe care să vrei să le porți mai mult decât un sezon.

+ Mai multe
Colecția Max Mara Spring/Summer 27: când hainele utilitare întâlnesc luxul
Colecția Max Mara Spring/Summer 27: când hainele utilitare întâlnesc luxul
Fashion

Trench-urile, jachetele safari, vestele cargo și buzunarele supradimensionate au alcătuit vocabularul principal al colecției. Nu contează neapărat dacă femeia care le poartă va folosi vreodată toate buzunarele sau elementele tehnice cu care sunt prevăzute. Pentru Griffiths, ele funcționează mai degrabă ca niște semnale vizuale ale unei femei ocupate, pregătite pentru ziua care urmează.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC