John Galliano x Zara: colecția care aduce haute couture-ul în mall-uri, se lansează astăzi

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John Galliano revine oficial. Colecția Re{form} este primul capitol al colaborării sale cu gigantul spaniol.

Pentru această primă colecție, designerul a consultat arhivele Zara, pe care le-ar reinterpreta folosind tehnici de haute couture, făcând câteva trimiteri și la articole emblematice care i-au definit cariera.

Colaborarea anunțată în martie se va întinde pe doi ani, iar primul capitol, „Vol. 1”, se lansează astăzi, pe 1 octombrie, la ora 10:00.

Colecția include de la paltoane, costume și rochii până la tricotaje, lenjerie și accesorii, iar campania a fost fotografiată de Steven Meisel. Pe piața americană, prețurile comunicate merg de la aproximativ 30 la 1.000 de dolari.

Poate Zara să aibă o „arhivă”?

Re{form} pornește de la o premisă aproape contradictorie: John Galliano a primit acces la arhiva unui brand mass-market, construit în mare măsură pe viteză și noutate. În loc să deseneze pur și simplu o garderobă nouă, designerul a luat piese Zara deja existente și le-a tratat ca punct de pornire.

Le-a tăiat, mărit, micșorat, întors, suprapus și recompus. Un palton de arhivă devine o rochie din plasă cu blană artificială, o cămașă este mărită de trei ori și tratată astfel încât să creeze iluzia unei haine din piele, iar o rochie din dantelă este redusă la un guler cu volane.

Designerul folosește o serie de tehnici extrem de interesante. Tehnica „Flix”, inspirată de mecanismul unui flipbook, lucrează cu straturi transparente care lasă hainele de dedesubt să formeze o siluetă misterioasă; exploatează trompe-l’œil-ul, în timp ce alte construcții inversează fuste, furouri și căptușeli pentru a crea piese complet noi.

Galliano se întoarce, inevitabil, și la propria arhivă

Arhiva Zara este numai jumătate din poveste. Una dintre principalele referințe ale colecției este chiar „Les Incroyables”, colecția de absolvire prezentată de Galliano la Central Saint Martins în 1984, inspirată de personajele extravagante apărute în Franța după Revoluție.

Patruzeci și doi de ani mai târziu, acei dandies și merveilleuses reapar sub forma redingotelor, pantalonilor până la genunchi și siluetelor cu aer istoric, amestecate însă cu garderoba burgheză de grădinărit și glamour-ul întunecat al filmului noir.

Rezultatul nu seamănă cu o colecție mass-market care încearcă să imite podiumul, ci cu un exercițiu prin care Galliano își comprimă câteva decenii de identitate vizuală într-o garderobă Zara. Paleta trece de la negru, bleumarin, verde închis, maro și burgundy la kaki, olive, bleu pal, ocru, roz-orhidee, violet și verde acid.

În colecție există și o geantă inspirată de sacii menajeri, construită cu barete și lanț metalic și gândită pentru a putea fi purtată în trei moduri, inclusiv ca rucsac. Referința trimite inevitabil către controversata colecție Dior Spring/Summer 2000, cunoscută drept „Clochard”, în care Galliano a transformat estetica hainelor uzate și improvizate într-un spectacol couture.

Nici pălăriile nu sunt un detaliu secundar. Pentru ele, Galliano s-a aliat cu Stephen Jones, colaboratorul său de decenii. Șepcile Zara devin bonete din dantelă, apar bucket hats cerate și căciuli tricotate intenționat ca și cum s-ar destrăma.

Bocancii cu influențe navale introduc componenta militară, în timp ce pantofii T-strap trimit la film noir.

Momentul lansării este cât se poate de interesant

Re{form} se lansează în plin Paris Fashion Week. În timp ce industria își concentrează atenția asupra calendarului tradițional al prezentărilor, Zara lansează online un proiect semnat de unul dintre cei mai cunoscuți designeri ai ultimelor decenii.

E tentant să citești timing-ul drept o strategie de marketing: Zara nu are nevoie de un slot în calendarul oficial pentru a intra în conversația Fashion Week.

Își creează propriul moment, folosind exact atenția deja concentrată asupra modei în această săptămână.

Noua colecție vine într-o perioadă în care Zara experimentează tot mai vizibil cu proiecte care îi împing imaginea dincolo de fast fashion, iar asocierea cu Galliano este probabil cea mai ambițioasă expresie a acestei direcții de până acum.

Revenirea lui Galliano rămâne însă complicată

Galliano rămâne, totuși, o figură controversată.

În 2011, acesta a fost concediat de Dior după apariția unor înregistrări în care făcea remarci rasiste și antisemite. Ulterior a revenit treptat în industrie, iar în 2014 a fost numit director de creație Maison Margiela, casă pe care a părăsit-o în decembrie 2024.

Anul acesta, Costume Institute anunța că John Galliano primește prima mare retrospectivă la The Met, însă planurile au fost abandonate în urma reacțiilor negative generate de omagierea designerului.

La numai câteva săptămâni distanță, Zara îl readuce însă în centrul uneia dintre cele mai accesibile și globale platforme pe care le-ar fi putut avea.

În timp ce instituțiile modei continuă să negocieze relația complicată cu moștenirea lui Galliano, Zara îi oferă acces direct la publicul de masă.

Re{form} este, în același timp, o colecție despre arhive și despre felul în care moda își rescrie propriul trecut.

Galliano reconstruiește haine Zara, citează colecția cu care a debutat în 1984 și reintroduce piese emblematice pe care le-a folosit de-a lungul deceniilor.

Zara, în schimb, încearcă ceva poate și mai dificil: să transforme propria identitate fast fashion-ul în lux. Dacă acesta este doar „Vol. 1” dintr-un parteneriat de doi ani, întrebarea este cât de departe intenționează să meargă.

Foto: Getty Images

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