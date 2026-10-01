10 lucruri pe care hairstylistul tău și-ar dori să le știi

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Iată care sunt cele 10 lucruri pe care ar trebui să le știi data viitoare când mergi la salon:

Lasă-ți telefonul în geantă

Specialiștii spun că sunt frecvent deranjați de atitudinea clientelor în timpul tunsului, în special, precizând că este foarte dificil să-și facă treaba atunci când acestea stau și se uită la telefon. Majoritatea dintre ei vor ca tu să știi că ar fi bine să-ți lași telefonul în geantă în timpul procesului, pentru a putea primi rezultatul dorit.

Îngrijește-ți părul constant

Folosește produsele speciale pentru părul tău, cele recomandate de hairstylist. Ai grijă să respecți indicațiile pe care acesta ți le dă la fiecare vizită, pentru a-ți menține părul sănătos.

Nu întârzia la programare

Poți întârzia maximum 15 minute la programare, însă nu mai mult, deoarece va avea un impact asupra activității hairstylistului din acea zi. În acest fel, celelalte programări vor fi decalate, un lucru pe care niciun hairstylist nu și-l dorește. Totuși, dacă urmează să întârzii mai mult, asigură-te că trimiți un mesaj sau suni la salon înainte.

Protejează-ți noul look

Poți recrea look-ul obținut la salon folosind produsele și ustensilele potrivite. De exemplu, aplică întotdeauna un produs de protecție înainte de uscarea părului cu foehn-ul. În felul acesta vei proteja părul de căldură și îți va fi mult mai ușor să-l descurci și să-l stilizezi așa cum îți dorești.

Fii realistă

Nu toate look-urile pot fi obținute într-o singură ședință. Iar cel mai bun exemplu este trecerea bruscă de la brunet la blond. Deși pare o procedură care se realizează în două ore, se numără printre cele mai complicate din această arie. De asemenea, dacă îți dorești o schimbare drastică, programează-te pentru un diagnostic.

Poți arăta fotografii cu tunsoarea sau culoarea pe care ți-o dorești

Dacă îți dorești o tunsoare specifică, atunci imaginile îl vor ajuta pe hairstylist să înțeleagă mai bine ceea ce vrei. Iar dacă nu găsești o fotografie cu stilul pe care ți-l dorești, se pare că poți arăta și ceea ce nu îți dorești. Orice explicație în plus va fi în favoarea ta.

Este bine să vorbești…

Comunicarea este cheia spre înțelegere. După cum probabil știi, hairstyliștii trebuie să îți analizeze foarte bine fizionomia pentru a obține exact look-ul dorit. Acest lucru devine dificil când vă cunoașteți pentru prima oară și nu știe nimic despre tine. Așa că încearcă să comunici cât mai concret și să-ți expui părerea în legătură cu look-ul pe care urmează să-l realizeze.

…chiar și despre vacanțe

Nu ești doar un nume în agenda de programări. Potrivit mai mult hairstyliști, majoritatea dintre ei vor să stabilească o conexiune cu clienții lor. Așa că nu ezita să vorbești despre lucrurile care te pasionează, planurile de vacanță sau filmele văzute în ultima perioadă.

Fii curajoasă

Dacă te-ai hotărât să ai parte de o schimbare radicală, mergi până la capăt! Fii curajoasă și îmbrățișează schimbarea, nu te adânci în zona de confort.

Ai încredere în hairstylistul tău

Hairstyliștii au parte de o pregătire înainte să înceapă să profeseze, așa că ai încredere în sfaturile pe care le primești din partea lor.

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Foto: Arhiva ELLE

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