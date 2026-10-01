10 lucruri pe care hairstylistul tău și-ar dori să le știi

Cunoscând câteva dintre secretele din interiorul salonului de înfrumusețare, vei putea obține o experiență foarte plăcută atunci când mergi să ai parte de o schimbare de look.

Homepage  / Beauty / Beauty Tips
  de  ELLE
10 lucruri pe care hairstylistul tău și-ar dori să le știi

Iată care sunt cele 10 lucruri pe care ar trebui să le știi data viitoare când mergi la salon:

Lasă-ți telefonul în geantă

Specialiștii spun că sunt frecvent deranjați de atitudinea clientelor în timpul tunsului, în special, precizând că este foarte dificil să-și facă treaba atunci când acestea stau și se uită la telefon. Majoritatea dintre ei vor ca tu să știi că ar fi bine să-ți lași telefonul în geantă în timpul procesului, pentru a putea primi rezultatul dorit.

Îngrijește-ți părul constant

Folosește produsele speciale pentru părul tău, cele recomandate de hairstylist. Ai grijă să respecți indicațiile pe care acesta ți le dă la fiecare vizită, pentru a-ți menține părul sănătos.

Nu întârzia la programare

Poți întârzia maximum 15 minute la programare, însă nu mai mult, deoarece va avea un impact asupra activității hairstylistului din acea zi. În acest fel, celelalte programări vor fi decalate, un lucru pe care niciun hairstylist nu și-l dorește. Totuși, dacă urmează să întârzii mai mult, asigură-te că trimiți un mesaj sau suni la salon înainte.

Protejează-ți noul look

Poți recrea look-ul obținut la salon folosind produsele și ustensilele potrivite. De exemplu, aplică întotdeauna un produs de protecție înainte de uscarea părului cu foehn-ul. În felul acesta vei proteja părul de căldură și îți va fi mult mai ușor să-l descurci și să-l stilizezi așa cum îți dorești.

Fii realistă

Nu toate look-urile pot fi obținute într-o singură ședință. Iar cel mai bun exemplu este trecerea bruscă de la brunet la blond. Deși pare o procedură care se realizează în două ore, se numără printre cele mai complicate din această arie. De asemenea, dacă îți dorești o schimbare drastică, programează-te pentru un diagnostic.

Poți arăta fotografii cu tunsoarea sau culoarea pe care ți-o dorești

Dacă îți dorești o tunsoare specifică, atunci imaginile îl vor ajuta pe hairstylist să înțeleagă mai bine ceea ce vrei. Iar dacă nu găsești o fotografie cu stilul pe care ți-l dorești, se pare că poți arăta și ceea ce nu îți dorești. Orice explicație în plus va fi în favoarea ta.

Este bine să vorbești…

Comunicarea este cheia spre înțelegere. După cum probabil știi, hairstyliștii trebuie să îți analizeze foarte bine fizionomia pentru a obține exact look-ul dorit. Acest lucru devine dificil când vă cunoașteți pentru prima oară și nu știe nimic despre tine. Așa că încearcă să comunici cât mai concret și să-ți expui părerea în legătură cu look-ul pe care urmează să-l realizeze.

…chiar și despre vacanțe

Nu ești doar un nume în agenda de programări. Potrivit mai mult hairstyliști, majoritatea dintre ei vor să stabilească o conexiune cu clienții lor. Așa că nu ezita să vorbești despre lucrurile care te pasionează, planurile de vacanță sau filmele văzute în ultima perioadă.

Fii curajoasă

Dacă te-ai hotărât să ai parte de o schimbare radicală, mergi până la capăt! Fii curajoasă și îmbrățișează schimbarea, nu te adânci în zona de confort.

Ai încredere în hairstylistul tău

Hairstyliștii au parte de o pregătire înainte să înceapă să profeseze, așa că ai încredere în sfaturile pe care le primești din partea lor.

Citește și:
6 moduri naturale prin care poți să îmblânzești părul electrizat

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
8 moduri eficiente în care putem preveni primele semne ale îmbătrânirii
Beauty
8 moduri eficiente în care putem preveni primele semne ale îmbătrânirii
Cum să identifici singură tipul tău de ten
Beauty
Cum să identifici singură tipul tău de ten
Cum să-ți vopsești părul în nuanțe de blond, fără să-l distrugi
Beauty
Cum să-ți vopsești părul în nuanțe de blond, fără să-l distrugi
Cum să faci trecerea la rutina de îngrijire a pielii potrivită pentru sezonul de toamnă
Beauty
Cum să faci trecerea la rutina de îngrijire a pielii potrivită pentru sezonul de toamnă
6 trucuri de frumusețe pe care să le aplici pentru a preveni primele semne ale îmbătrânirii
Beauty
6 trucuri de frumusețe pe care să le aplici pentru a preveni primele semne ale îmbătrânirii
Tot ce trebuie să știi despre îngrijirea tenului toamna
Beauty
Tot ce trebuie să știi despre îngrijirea tenului toamna
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa
Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”
Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță
Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din beauty
Cele mai mari greșeli pe care le poți face atunci când îți vopsești părul acasă
Cele mai mari greșeli pe care le poți face atunci când îți vopsești părul acasă
Beauty

Experții ne spun care sunt cele mai mari greșeli pe care le putem face atunci când alegem să ne vopsim acasă, și nu la salon.

+ Mai multe
Ispitele septembrie ale lunii iulie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Ispitele septembrie ale lunii iulie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Beauty

Noile lansări ale sezonului pun frumusețea sub semnul inovației, al rafinamentului și al experiențelor senzoriale. Descoperă parfumurile care captează farmecul toamnei prin compoziții elegante, note intense și acorduri menite să lase o impresie de durată.

+ Mai multe
Ce produse de îngrijire ar trebui să folosești după vârsta de 40 de ani
Ce produse de îngrijire ar trebui să folosești după vârsta de 40 de ani
Beauty

Dacă în curând vei împlini 40 de ani, este bine de știut că ar trebui să fii mai atentă la produsele pe care le folosești și să le alegi pe cele destinate problemelor care apar în general în această nouă etapă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC