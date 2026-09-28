Marni SS27: între arhivă și instinct

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Pentru primăvară-vară 2027, Meryll Rogge nu încearcă să reseteze Marni. Continuă conversația începută odată cu debutul său și lucrează cu arhiva, contrastele și proporțiile neașteptate ale casei. Unele elemente sunt păstrate, altele își schimbă scara, locul sau funcția.

Influențele anilor ’60 se amestecă cu referințe din finalul anilor 90 și începutul anilor 2000. Rochiile drepte, aproape tubulare, apar în piele și satin greu, iar formele simple sunt întrerupte de decupaje și aplicații. Rochiile sac din piele brută capătă o atitudine mai fermă, aproape brutalistă.

Jocul proporțiilor continuă în detalii. Cataramele apar când mai ample, când aproape miniaturale, iar nasturii sunt supradimensionați și mutați pe piele sau lână. Construcția hainelor este adusă în prim-plan prin deschideri, suprafețe fragmentate, cusături vizibile și conturul unui sutien integrat direct într-o piesă.

Culoarea pornește de la o referință umană: griuri, brunuri, negru și tonuri de blond inspirate de nuanțele părului. Lor li se adaugă imprimeuri abstracte inspirate de grafica anilor ’60 și ’70. Sportswear-ul intră în tailoring, iar elementele utilitare apar acolo unde te-ai aștepta la ornament.

Accesoriile duc mai departe jocul contrastelor: genți supradimensionate cu imprimeuri diferite, bocanci din suede cu închideri Velcro și sandale purtate cu șosete transparente sau colorate.

Unul dintre cele mai puternice momente vine la final, când Mariacarla Boscono închide show-ul într-o rochie dreaptă din piele neagră, decorată cu arcuri de mărgele acvamarin. O formă simplă, schimbată complet de un detaliu neașteptat.

Chiar și decorul urmează aceeași logică. Împreună cu Formafantasma, Rogge păstrează structura show-ului precedent, dar îi îndepărtează straturile, iar materialele folosite anterior sunt transformate în hârtie artizanală pentru invitațiile în formă de avioane.

Într-un moment în care fiecare nou director de creație pare să vină cu promisiunea unei „noi ere”, Rogge preferă continuitatea. Marni SS27 nu schimbă identitatea casei, ci o ajustează suficient cât să pară din nou proaspătă.

Foto: Profimedia

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