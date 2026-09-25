Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 28 septembrie - 4 octombrie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.
Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.
Cuprins
Pentru a avea succesul pe care ți-l dorești este nevoie să acționezi prompt. Indiferent de modul în care te simți, reuşeşti totuși să pui în aplicare orice idee îţi traversează mintea. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec
Trebuie să lucrezi la stilul de comunicare. Punctul tău de vedere este de multe ori susţinut de energia astrelor, însă acest lucru te dezavantajează în situațiile delicate în care te vei afla la muncă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur
Unele situații de la birou te forțează să îți pătezi integritatea. Această situație devine principala ta motivație în găsirea unui alt loc de muncă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni
Deși săptămâna este destul de liniștită din punct de vedere emoțional, nu reușești să îți explici starea de agitație care îți cuprinde simțurile. Totul pare să fie învăluit într-o aură întunecată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac
Modul în care acționezi denotă un fel de blocaj care nu te lasă să privești cu claritate către propria persoană. Mai ales având în vedere evenimentele din această săptămână, poate merită să rămâi mai mult cu tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu
Modul condiționat în care îți oferă unii oameni afecțiune te face să îți pui întrebări extrem de dure în raport cu propria identitate emoțională. Simți ca și cum ești mai mereu la dispoziția celor din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară
Prieteniile, al căror rost nu vei reuși să îl mai înțelegi, te vor forța să renunți. Contextele profesionale în care te vei afla te vor scoate constant din zona de confort. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță
Atitudinea diplomată are efecte pozitive asupra echilibrului pe care îl resimți. Ideile tale pot fi puse în aplicare atunci când crezi cu adevărat în ele. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion
Atunci când vine vorba de lucruri delicate, nu îți place să exagerezi starea de fapt. Ești discretă și această calitate te recomandă mai ales atunci când cei din jur au nevoie de intimitate și înțelegere necondiționată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător
Îți place să acționezi la nivel oficial și nu te ascunzi niciodată în spatele aparențelor, indiferent de cât de confortabilă poate fi o astfel de eschivare. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn
Lăsându-te purtată de ceea ce reprezinți ca femeie, atragi invidia celor din jur. Majoritatea „rivalilor” încearcă să îți influențeze alegerile tocmai pentru a-ți face drumul spre succes mult mai anevoios. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător
Nu mai vorbești despre sine așa cum o făceai altădată și asta pentru că ai devenit mult mai rezervată. Viața nu îți mai este expusă celor din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești
Câteva zodii sunt convinse că nu vor să apeleze la aplicații de dating pentru a-și întâlni dragostea. Foarte multe persoane apelează la aplicațiile de dating pentru a-și căuta iubirea. Unele sunt și norocoase, iar interacțiunile de pe aceste platforme se transformă, ulterior, și în relații serioase.+ Mai multe
Probabil speri ca următoarea ta relație să fie și ultima, ceea ce nu este deloc greșit deoarece îți dorești tot ceea ce este mai bun pentru tine. Adevărul este că majoritatea își doresc să își găsească destul de repede sufletul pereche pentru a nu fi nevoie să sufere și să treacă prin despărțiri destul de neplăcute.+ Mai multe
Iată care sunt printre cele mai ranchiunoase zodii și care nu pot ierta când cineva le greșește. Unele persoane pot purta ranchiună chiar și ani întregi și se gândesc la fiecare pas la cei care au comis greșeli față de ei.+ Mai multe