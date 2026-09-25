Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 28 septembrie - 4 octombrie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 28 septembrie - 4 octombrie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Pentru a avea succesul pe care ți-l dorești este nevoie să acționezi prompt. Indiferent de modul în care te simți, reuşeşti totuși să pui în aplicare orice idee îţi traversează mintea. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Trebuie să lucrezi la stilul de comunicare. Punctul tău de vedere este de multe ori susţinut de energia astrelor, însă acest lucru te dezavantajează în situațiile delicate în care te vei afla la muncă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Unele situații de la birou te forțează să îți pătezi integritatea. Această situație devine principala ta motivație în găsirea unui alt loc de muncă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Deși săptămâna este destul de liniștită din punct de vedere emoțional, nu reușești să îți explici starea de agitație care îți cuprinde simțurile. Totul pare să fie învăluit într-o aură întunecată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Modul în care acționezi denotă un fel de blocaj care nu te lasă să privești cu claritate către propria persoană. Mai ales având în vedere evenimentele din această săptămână, poate merită să rămâi mai mult cu tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Modul condiționat în care îți oferă unii oameni afecțiune te face să îți pui întrebări extrem de dure în raport cu propria identitate emoțională. Simți ca și cum ești mai mereu la dispoziția celor din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Prieteniile, al căror rost nu vei reuși să îl mai înțelegi, te vor forța să renunți. Contextele profesionale în care te vei afla te vor scoate constant din zona de confort. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Atitudinea diplomată are efecte pozitive asupra echilibrului pe care îl resimți. Ideile tale pot fi puse în aplicare atunci când crezi cu adevărat în ele. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Atunci când vine vorba de lucruri delicate, nu îți place să exagerezi starea de fapt. Ești discretă și această calitate te recomandă mai ales atunci când cei din jur au nevoie de intimitate și înțelegere necondiționată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Îți place să acționezi la nivel oficial și nu te ascunzi niciodată în spatele aparențelor, indiferent de cât de confortabilă poate fi o astfel de eschivare. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Lăsându-te purtată de ceea ce reprezinți ca femeie, atragi invidia celor din jur. Majoritatea „rivalilor” încearcă să îți influențeze alegerile tocmai pentru a-ți face drumul spre succes mult mai anevoios. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 28 septembrie – 4 octombrie 2026

Nu mai vorbești despre sine așa cum o făceai altădată și asta pentru că ai devenit mult mai rezervată. Viața nu îți mai este expusă celor din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cele 4 semne zodiacale care au succes în viață, cu toate că se confruntă cu obstacole
Astrologie
Cele 4 semne zodiacale care au succes în viață, cu toate că se confruntă cu obstacole
6 zodii care nu-i uită și nu-i iartă pe cei care i-au dezamăgit
Astrologie
6 zodii care nu-i uită și nu-i iartă pe cei care i-au dezamăgit
Cele 5 zodii care sunt mereu îndrăgostite și iubesc cu multă pasiune
Astrologie
Cele 5 zodii care sunt mereu îndrăgostite și iubesc cu multă pasiune
Cele trei zodii care adoră să flirteze
Astrologie
Cele trei zodii care adoră să flirteze
Cele 4 zodii care se simt relaxate într-o relație
Astrologie
Cele 4 zodii care se simt relaxate într-o relație
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 21-27 septembrie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 21-27 septembrie 2026
Publicitate
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din astrologie
4 zodii care refuză să își caute dragostea pe aplicațiile de dating
4 zodii care refuză să își caute dragostea pe aplicațiile de dating
Astrologie

Câteva zodii sunt convinse că nu vor să apeleze la aplicații de dating pentru a-și întâlni dragostea. Foarte multe persoane apelează la aplicațiile de dating pentru a-și căuta iubirea. Unele sunt și norocoase, iar interacțiunile de pe aceste platforme se transformă, ulterior, și în relații serioase.

+ Mai multe
4 zodii care nu vor înceta niciodată să te iubească
4 zodii care nu vor înceta niciodată să te iubească
Astrologie

Probabil speri ca următoarea ta relație să fie și ultima, ceea ce nu este deloc greșit deoarece îți dorești tot ceea ce este mai bun pentru tine. Adevărul este că majoritatea își doresc să își găsească destul de repede sufletul pereche pentru a nu fi nevoie să sufere și să treacă prin despărțiri destul de neplăcute.

+ Mai multe
Cele mai ranchiunoase zodii, față de care nu ar trebui să greșești niciodată
Cele mai ranchiunoase zodii, față de care nu ar trebui să greșești niciodată
Astrologie

Iată care sunt printre cele mai ranchiunoase zodii și care nu pot ierta când cineva le greșește. Unele persoane pot purta ranchiună chiar și ani întregi și se gândesc la fiecare pas la cei care au comis greșeli față de ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC