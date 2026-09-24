Victor Cornea a împlinit 33 de ani. Mesajul emoționant transmis de Andreea Bălan: „Un exemplu pentru noi”

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Victor Cornea a împlinit 33 de ani, iar Andreea Bălan a marcat aniversarea soțului său printr-o postare specială pe Instagram. Artista a publicat un videoclip care reunește mai multe momente importante din povestea lor de iubire și i-a dedicat tenismenului un mesaj emoționant.

Victor Cornea a împlinit 33 de ani

În imaginile distribuite de Andreea Bălan apar secvențe din viața lor de cuplu și de familie, dar și momente importante din cariera sportivă a lui Victor Cornea. Artista a inclus imagini de la cererea în căsătorie, de la meciurile tenismenului, trofeele câștigate de acesta, dar și clipe petrecute împreună cu Ella și Clara, fiicele sale.

Cu ocazia aniversării, cântăreața a vorbit despre calitățile pe care le apreciază la partenerul său și despre sprijinul pe care acesta îl oferă familiei. Andreea Bălan a amintit și de disciplina, ambiția și sacrificiile care se află în spatele carierei sale sportive.

„Astăzi este despre tine @victorcornea! La mulți ani, iubirea mea! Te iubesc infinit și îți mulțumesc pentru toată iubirea, grija și empatia cu care ne înconjori în fiecare zi. Pentru felul în care iubești, protejezi, susții și ești mereu acolo pentru noi. Te admir pentru omul care ești și pentru omul care ai devenit, pentru ambiția, perseverența și disciplina ta, pentru toată munca, sacrificiile și determinarea din spatele fiecărei reușite. Tot ceea ce ai construit de-a lungul anilor vorbește despre tine și despre caracterul tău. Ești un exemplu pentru noi și suntem atât de mândri de tine. Vom fi mereu aici să te aplaudăm la fiecare meci, să ne bucurăm de fiecare reușită și să te susținem în fiecare vis. Dar, mai presus de toate, vom fi aici și atunci când pierzi, când e greu sau când lucrurile nu ies așa cum ți-ai dorit. Pentru că noi nu iubim doar victoriile tale, te iubim pe tine. La mulți ani pentru cei #33 de ani frumosi! Te iubim infinit”, a declarat artista pe pagina sa de Instagram.

Andreea Bălan, alături de Victor Cornea la turneu

Andreea Bălan este prezentă în mod constant la turneele soțului ei, încercând să-i fie aproape într-un program dominat de antrenamente și competiții. Artista a explicat că, atunci când îl însoțește, își pune pentru câteva zile propria carieră pe plan secund și se concentrează asupra lui Victor și asupra momentelor petrecute împreună.

„Îl însoțesc pe Victor la turnee. Programul se învârte în jurul antrenamentelor și meciurilor lui. Îmi place să-i fiu alături, să-l susțin și, pentru câteva zile, să mă desprind de cariera mea. Aici, în Como, ne simțim foarte bine. Este un loc special pentru noi, mai ales pentru Victor, pentru că a câștigat acest turneu doi ani la rând.”, a spus ea pe Instagram.

După meci, cei doi au lăsat deoparte atmosfera competitivă și au profitat de frumusețea orașului italian. Andreea Bălan și Victor Cornea au încheiat ziua cu o cină romantică, într-un decor pe măsura vacanței lor în Italia. Victor a împărtășit imagini superbe alături de soția lui, într-un cadru de vis.

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Foto: Instagram

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