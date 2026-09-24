Taylor Lautner și soția lui au devenit părinți. Ce nume au ales pentru fetița lor

Taylor Lautner și soția sa, Tay, traversează una dintre cele mai speciale perioade din viața lor. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată și au împărtășit vestea cu fanii.

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  de  ELLE.ro
Taylor Lautner și soția lui au devenit părinți. Ce nume au ales pentru fetița lor

Taylor Lautner și Tay Lautner au devenit oficial părinți! Cei doi au anunțat miercuri, 23 septembrie, printr-o postare comună publicată pe conturile lor de Instagram, că au devenit părinții primului lor copil, o fetiță pe nume Lennon Taylor.

Taylor Lautner și Tay Lautner au publicat o fotografie cu fiica lor, pe care o alintă „Lenny”. Micuța apare îmbrăcată într-un body roz și întinsă lângă o broderie pe care este trecut numele ei. Sub imaginea unui ursuleț care ține un balon roz este brodat „Lennon Taylor”.

„De o săptămână o iubim pe dulcea noastră Lenny. Lennon Taylor Lautner 16.09.2026”, au scris cei doi în descrierea postării.

Cuplul a anunțat în luna martie că așteaptă primul copil, iar în iunie a dezvăluit că va avea o fetiță. La scurt timp după anunțarea sarcinii, Tay Lautner a mărturisit, într-un episod din aprilie al podcastului său, „The Squeeze”, că i-a fost „teamă” să facă publică vestea. În episodul pe care l-a realizat singură, Tay a recunoscut că nu mai împărtășise până atunci pe internet un lucru atât de personal și a explicat cât de „sacră” devine intimitatea atunci când te afli în lumina reflectoarelor.

„Nu am mai împărtășit niciodată ceva atât de personal cu oamenii de pe internet. Și aș minți dacă aș spune că nu am emoții în privința asta.”

Pe parcursul sarcinii, Tay Lautner a vorbit deschis și despre dificultățile pe care le-a avut în acceptarea schimbărilor prin care a trecut corpul său.

„Nu m-am confruntat niciodată cu adevărat cu tendința de a mă compara cu alții, dar cu siguranță m-am surprins comparându-mi corpul în timpul sarcinii cu cel al altor femei însărcinate, mai ales cu femeile care mai au doar câteva săptămâni până să nască și sunt în continuare slabe și în formă”, a explicat ea.

Tay Lautner a recunoscut că această experiență a fost una nouă pentru ea și că tendința de a se compara cu alte femei i-a amplificat nesiguranțele.

„Este pentru prima dată când mă confrunt cu adevărat cu această problemă și cred că și asta contribuie. Deja nu mă simt prea bine în pielea mea, iar apoi intervine și partea aceasta legată de comparație.”

Taylor și Tay Lautner au sărbătorit apropiata venire pe lume a fiicei lor printr-un baby shower organizat pe 19 august. Cei doi au publicat ulterior pe Instagram mai multe imagini de la eveniment, în unele dintre ele zâmbind împreună, iar în altele pozând într-o manieră amuzantă.

Într-o altă fotografie, cuplul apare alături de influencerul Jaclyn Hill și de soțul acesteia, chef-ul și creatorul de conținut culinar Jordan Farnum, care au contribuit la organizarea petrecerii.

„Fetița noastră este deja atât de iubită. Îți mulțumesc, @jaclynhill, pentru că ai organizat baby shower-ul visurilor mele! Ai o inimă imensă și vei fi cea mai bună mătușă. Abia aștept să vă arăt mai multe imagini dintr-o zi atât de specială”, a scris Tay alături de fotografii.

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Foto: Arhiva ELLE

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