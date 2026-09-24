Alexandra Căpitănescu își cântă adevărul: „Muzica a fost mereu prezentă în viața mea”

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Alexandra Căpitănescu este una dintre cele mai interesante și în plină ascensiune artiste din industria muzicală locală. Numele ei a fost pe buzele tuturor după ce a reprezentat România la Eurovision 2026 și s-a clasat pe locul al treilea, cucerind publicul cu vocea ei, dar și cu prezența electrizantă. Muzica i-a fost mereu alături, iar în timp a învățat cum să se împrietenească cu vulnerabilitatea. Am povestit cu Alexandra despre începuturile sale artistice, despre cum își hrănește creativitatea și despre cum creează o punte de legătură cu ascultătorii.

Alexandra Căpitănescu este originară din Galați și a avut, spune, cea mai frumoasă copilărie. Le este recunoscătoare părinților pentru toate amintirile care o leagă de cine este ea cu adevărat. Și-a petrecut verile la țară, cu bunicii și verișorii, „de aceea cred că sunt atât de fericită acum când am ocazia să evadez puțin din oraș și să mă întorc la originile mele.” Deși a crescut într-un mediu modest, a avut parte de toată iubirea din lume. Învăța și-și făcea temele în natură, ieșea afară cu copiii și îi plăcea foarte mult să fie înconjurată de animalele din curte. „Străbunica mea obișnuia să ne povestească tot felul de mituri, obiceiuri și superstiții, de aici și pasiunea mea pentru tradițiile noastre strămoșești.”

Printre cele mai importante valori pe care le-a învățat de la părinții ei sunt respectul, empatia, libertatea și loialitatea. Cel mai mult se bazează pe autenticitate și pe curajul de a-și spune propriul adevăr.

„Cred că, atunci când ești sincer cu tine și cu oamenii din jur, lucrurile se așază mult mai frumos.”

Foto: Dana Marin

Ideea de a merge pe drumul muzicii a prins glas datorită familiei. „De când eram mică îmi puneau albumele lui Michael Jackson și urmăream împreună concertele lui.” Atunci și-a spus că vrea și ea să fie artistă într-o zi, pentru că i se părea incredibil ceea ce putea transmite de pe scenă.

„Muzica a fost mereu prezentă în viața mea și nu îmi amintesc o perioadă în care să nu-mi fi imaginat că voi cânta.”

Proiectul ei muzical a luat naștere în urmă cu trei ani, după ce a câștigat cel de-al 11-lea sezon al emisiunii Vocea României de la PRO TV, unde i-a fost mentor Tudor Chirilă. Avea nevoie de o trupă pentru a putea susține concerte și așa a început să lucreze cu Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Cohal și Thomas Cîrcotă, actualii ei colegi din formație.

„Fiecare dintre noi avea deja experiență în muzică, însă proiectul acesta ne-a unit și ne-a făcut să tratăm totul cu și mai multă seriozitate. Între timp, am crescut împreună și cred că publicul simte energia și prietenia dintre noi.”

Participarea la Vocea României i-a adus întâlniri cu oameni care au avut încredere în ea și au ajutat-o să crească. „Fiecare mentor și fiecare muzician cu care am lucrat mi-a lăsat câte o lecție importantă, atât profesional, cât și uman.”

Alexandra se lasă inspirată și influențată de alți artiști, însă fără a încerca să copieze pe cineva. Spre exemplu, vocea unică a lui Freddie Mercury a motivat-o să-și lucreze constant abilitățile vocale, în timp ce „mișcările lui Elvis m-au inspirat să las corpul să simtă muzica, iar autenticitatea lui Lady Gaga a fost mereu un așa da pentru toate ideile mele.”

Foto: Dana Marin

Când s-a înscris la Eurovision 2026, nu avea foarte multe așteptări și nici nu știa exact cum se va desfășura selecția. Își dorea, în schimb, să fie văzută pentru cine este.

„Am înscris piesa, am repetat foarte mult și, împreună cu o echipă minunată, am făcut tot ce am putut astfel încât, indiferent de rezultat, să fim mândri de ceea ce prezentăm.”

Concursul muzical nu a fost lipsit de provocări și obstacole, iar printre acestea s-au numărat „lipsa somnului, gestionarea unor gânduri negative care apar inevitabil într-o competiție și momentul în care am răcit, iar vocea mea nu mai suna la standardele cu care eram obișnuită. Ca artist, trebuie să înveți să mergi mai departe chiar și atunci când lucrurile nu sunt perfecte.” Momentul de la Eurovision care a marcat-o cel mai mult a fost acela în care a urcat pe scenă și a auzit publicul reacționând la piesa ei, Choke Me. „În clipa aceea am realizat că toate emoțiile și lunile de muncă s-au transformat într-un moment real.” Pentru Alexandra, „a fost una dintre acele experiențe pe care nu le uiți niciodată.”

Alexandra a reușit performanța incredibilă ca la Eurovision 2026 să se claseze pe locul al treilea, obținând 296 de puncte. În urma acestei experiențe, a învățat că pregătirea și disciplina sunt la fel de importante ca talentul, „să am mai multă încredere în mine și să nu mă las influențată de toate părerile din jur. În meseria asta nu-i poți mulțumi pe toți, dar poți rămâne sincer cu ceea ce faci.” Cu o parte dintre concurenții din concursul muzical a păstrat legătura și se bucură că se susțin reciproc.

„Într-o competiție există și rivalitate, dar se nasc și relații frumoase între oameni care împărtășesc aceeași pasiune, iar anul acesta am simțit 100% asta.”

În procesul creativ, pornește de la o emoție sau o experiență reală. „Îmi place să scriu atunci când simt că am ceva sincer de spus.” În cazul în care întâmpină un blocaj, nu se forțează. Preferă să iasă la o plimbare, să asculte muzică sau să trăiască. „De multe ori inspirația apare exact când încetezi să o cauți.” În muzica pe care o creează, vrea să vorbească despre adevăr, iubire, vulnerabilitate, vindecare și curaj.

„Cred că oamenii au nevoie de muzică în care să se regăsească și sper ca piesele mele să-i facă să se simtă mai puțin singuri.”

Foto: Dana Marin

Pe scenă, Alexandra e puternică și vulnerabilă în același timp, pentru că aduce în muzică frânturi din istoria ei.

„Uneori îți este teamă să te expui, însă exact acele povești ajung să-i atingă cel mai mult pe oameni. Cred că acolo apare conexiunea adevărată dintre artist și public.”

Cu toate că este un sentiment foarte eliberator, acele piese care pornesc din experiențe personale sunt cele mai dificile, dar și cele față de care se simte cel mai apropiată. „Atunci trebuie să retrăiești anumite emoții și nu este întotdeauna ușor.”

Cel mai valoros sfat referitor la cariera ei artistică l-a primit de la oamenii apropiați, care o cunosc foarte bine și i-au spus „să nu încerc niciodată să fiu altcineva doar pentru că este la modă.” A învățat că muzica nu este doar despre performanță, ci despre conexiunea cu oamenii. „Dacă reușești să faci un om să simtă ceva prin ceea ce cânți, atunci ai câștigat deja.”

Foto: Dana Marin

A semnat o colaborare cu trupa VAMA, alături de care a lansat balada de dragoste Fluturi în stomac, dar și cu formația E-an-na, aducând în fața publicului piesa Nu mai pot. Pe viitor, i-ar plăcea să mai aibă proiecte muzicale împreună cu nume cunoscute din industria muzicală, precum „Delia, Irina Rimes, Killa Fonic, Bruja, IDK, Alternosfera, NOUA UNSPE. Cred că de la fiecare aș avea ceva de învățat și ar putea ieși proiecte foarte frumoase.”

Foto: Dana Marin

Alexandra s-a confruntat până acum cu prejudecăți, dar a învățat să nu își consume energia pe opiniile oamenilor. „Prefer să răspund prin muncă, prin consecvență și prin ceea ce fac pe scenă. Până la urmă, rezultatele vorbesc mai tare decât comentariile.” A fost victima bullying-ului și a afectat-o mai mult decât recunoștea. Nu a fost o perioadă ușoară, dar, în timp, a realizat că părerile altor persoane nu definesc cine este ea. Familia și oamenii apropiați au susținut-o în acele momente. „Pentru cine trece printr-o experiență asemănătoare (bullying, n.red), aș spune să nu rămână singur cu durerea lui. Să vorbească cu cineva în care are încredere și să nu lase opiniile altora să-i stabilească valoarea. Indiferent cât de greu pare acum, perioada aceea trece, iar ceea ce rămâne este felul în care alegi să mergi mai departe.”

Foto: Dana Marin

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