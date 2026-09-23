Smiley, declarație emoționantă despre familie. Cum reușește să fie prezent pentru soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine: „Sunt recunoscător”

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Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Smiley, confesiuni despre viața de familie

Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine.

„Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit să mă bucur de tot ceea ce mi se întâmplă, din plin, cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat. Baza, culoarea, lumina și echilibrul vieții le reprezintă familia mea, Gina, fiica noastră, Josephine, un zâmbet și o îmbrățișare din partea lor îmi pun toate piesele rătăcite de puzzle la locul lor. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce trăiesc profesional și personal și le și vă mulțumesc pentru asta”, a povestit Smiley pentru Libertatea.

Smiley, dezvăluiri despre fiica sa și a Ginei Pistol

Josephine, fiica în vârstă de cinci ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el.

„E foarte expresivă ea și se exprimă foarte bine prin dans, ceea ce pe mine mă șochează. Eu nu sunt vreun mare dansator, dar ea cred că ar putea să devină”, a spus Smiley pentru VIVA.ro.

În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Smiley consideră că accesul copiilor la social media, dar și expunerea lor pe aceste platforme, ar trebui amânate cât mai mult. Pentru artist, decizia este legată în primul rând de protejarea vieții private și a sănătății mintale a fiicei sale.

„Eu nu cred că este sănătos să expunem copiii pe rețelele socializare, la fel cum cred că, cu cât amâni mai mult întâlnirea asta cu rețelele de socializare, cu atât e mai bine pentru sănătatea mintală a copilului. Și atunci nu văd de ce aș expune-o pe internet”, a explicat artistul.

De ce Smiley și Gina Pistol nu arată chipul fetiței lor, Josephine

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre motivele pentru care ea și soțul ei au decis să nu arate publicului chipul fetiței lor.

„Nu merg acum cu cearceaful pe fața copilului. Nu o expun pentru că nu o ajută cu absolut nimic. De ce i-aș face asta copilului meu când nouă ne este greu să ne luptăm cu valul de hate care vine uneori? Eu cred foarte mult în energii și nu vreau să o expun decât atunci când o să fie ea suficient de puternică și matură să deal-uiască singură”, a explicat Gina Pistol pentru Libertatea.

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Foto: Instagram

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