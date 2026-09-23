Prințul Harry și-ar dori să realizeze un documentar despre Prințesa Diana. Ce au dezvăluit apropiații Ducelui de Sussex

Prințul Harry și-ar dori să facă un documentar despre regretata sa mamă, Prințesa Diana, ca parte a mai multor proiecte care o au în centru și pe care ducele de Sussex le-a propus pentru comemorarea a 30 de ani de la moartea acesteia.

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  de  ELLE.ro
Prințul Harry și-ar dori să realizeze un documentar despre Prințesa Diana. Ce au dezvăluit apropiații Ducelui de Sussex

Un documentar despre Prințesa Diana ar fi unul dintre planurile prin intermediul cărora fiul ei cel mic, Prințul Harry, ar vrea să o onoreze cu ocazia a 30 de ani de la tragica sa dispariție. Astfel, publicația People a aflat în exclusivitate că ducele de Sussex a vorbit deja cu prieteni și cu membri ai familiei despre potențialul proiect, dar că momentan nu s-a luat nici o decizie în privința filmului.

Întreaga poveste se întâmplă în contextul în care anul următor se vor împlini 30 de ani de la moartea Dianei Spencer, Prințesă de Wales, într-un accident de mașină în Paris. Acum, fiul ei se află în situația de a decide cum dorește să marcheze acest moment, care va fi comemorat pe 31 august 2027. Una dintre ideile vehiculate de acesta ar fi realizarea unui nou documentar, proiect pe care mai multă lume și l-a propus de-a lungul timpului, dar care nu s-a concretizat în final. People a aflat din multiple surse apropiate de Prințul Harry că acesta s-ar fi întâlnit sau ar fi vorbit cu mai mulți membri ai familiei, cât și cu prieteni ai mamei sale.

Prințul Harry avea doar 12 ani la momentul decesului mamei sale, iar cu aproape 10 ani în urmă acesta împreună cu fratele său, Prințul William, au marcat 20 de ani de la acel moment prin intermediul unui alt documentar: Diana, Our Mother: Her Life and Legacy. Cei doi prinți au vorbit despre amintirile pe care le au alături de mama lor, dar și despre impactul devastator pe care l-a avut moartea acesteia asupra lor. Acum, situația celor doi este complet diferită, cei doi frați fiind foarte îndepărtați de la conflictul care l-a determinat pe Prințul Harry să renunțe la îndatoririle și titlurile regale și să părăsească Marea Britanie.

Proiectul Prințului Harry vine la scurtă vreme după ce fratele Prințesei Diana, Charles Spencer, a lansat o carte: Swan Song: Diana, My Sister (Cântec de lebădă: Diana, sora mea, care va apărea și în limba română pe 20 octombrie la editura Nemira, n.red.), în care își amintește relația apropiată pe care a avut-o cu Diana, dar și luptele pe care Prințesa le-a dus în viața ei, precum și devastarea pe care a cauzat-o decesul ei tragic. Charles Spencer declara, de la domeniul Althorp, proprietatea familiei și totodată locul unde este înmormântată Diana: „O simt pe Diana alături de mine în momente complicate. Dacă e să intru într-o întâlnire importantă, ceva unde se stabilește un lucru vital, mereu port butonii pe care mi i-a dăruit ea la finalul anilor 80, ca pe un fel de talisman. (…) Amintirea Dianei le oferă oamenilor confort chiar și acum”.

Prințesa Diana avea doar 36 de ani la data morții sale, la un an după pronunțarea divorțului de actualul rege Charles al III-lea. Diana începuse recent o legătură romantică cu Dodi al-Fayed, și el decedat, la doar 42 de ani, în același accident de mașină.

De-a lungul anilor, Prințul Harry a vorbit în multe rânduri despre mama sa și despre intenția sa de a o păstra vie în amintirea oamenilor. Recent, în volumul său de memorii, Harry a povestit despre impactul uriaș al decesului mamei sale. „S-a spus că mâinile mamei au fost împreunate peste pieptul ei și că în ele i s-a pus o fotografie cu mine și cu Willy, posibili singurii bărbați care au iubit-o vreodată. Cu siguranță cei care au iubit-o cel mai mult.”

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Foto: Getty Images

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