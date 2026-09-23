Alexia Eram, surpriză pentru iubitul ei, Tonghi. Ce i-a pregătit creatoarea de conținut

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Alexia Eram l-a sărbătorit recent pe iubitul ei, Tonghi. Cei doi au o relație din ce în ce mai serioasă și nu se mai feresc să se afișeze împreună. Creatoarea de conținut a dezvăluit cu ce surpriză l-a impresionat pe partenerul ei de ziua lui.

Alexia Eram i-a făcut o surpriză partenerului ei

După ce s-a despărțit de Mario Fresh, după o relație de opt ani, Alexia Eram și-a refăcut viața sentimentală și trăiește o nouă poveste de dragoste. Alexia Eram are o relație de mai bine de un an cu Tonghi, alături de care apare ocazional pe rețelele de socializare, postând imagini de la evenimente sau din diverse vacanțe.

Pe Instagram, Alexia Eram a dezvăluit că iubitul ei, Tonghi, și-a sărbătorit aniversarea. Creatoarea de conținut nu a lăsat acest moment să treacă neobservat, așa că a făcut o postare specială, în care i-a transmis o declarație de dragoste. Mesajul ei a fost însoțit de mai multe imagini în care apar împreună în ipostaze tandre. De asemenea, Alexia Eram și-a surprins partenerul și cu un tort.

„La mulți ani geamănului meu malefic!”, a fost mesajul transmis de Alexia Eram pentru iubitul ei, Tonghi.

Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi

Alexia Eram a vorbit deschis despre viața sa sentimentală în cadrul podcastului „BadassMom”, realizat de Giulia Anghelescu. Ea a mărturisit că preferă să păstreze anumite aspecte ale relației cu Tonghi departe de ochii lumii, spre deosebire de fosta relație cu Mario Fresh.

„Relația mea, da, relația mea, să zic că o păstrez mai pentru mine, dar nu o ascund. Adică nu o ascund, mai postez, dar o țin mult mai pentru mine decât cum făceam în trecut. Și sunt mai liniștită, cred că lucrurile care, repet, lucrurile care sunt puțin mai protejate nu are cum să le strice lumea. Că nu știe nimeni, adică sunt acolo, acasă”, a mărturisit Alexia Eram în podcastul Giuliei.

În cadrul discuției, creatoarea de conținut a vorbit și despre situațiile aparent banale care pot duce la tensiuni în relație.

„Nu știu, n-ai spălat vasele. Nu știu, ceva de curățenie. De ce n-ai luat chiloții de pe jos?”, a dat Alexia un exemplu.

Ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh

În cadrul podcastului, Alexia Eram a vorbit și despre lucrurile pe care le-a învățat din relația cu Mario Fresh.

„Chiar dacă n-am avut foarte multe relații, am învățat foarte multe lucruri. Ce am învățat? Stai să mă gândesc, să zic un lucru care se poate zice. Comunicarea cred că este foarte importantă, dar real. Adică chiar să găsești un om care să te asculte. Cred că este foarte important și să fii ascultat. Deci, comunicarea, în general și tot timpul, să faceți niște check-ups. Adică la ceva timp. Cred că am învățat să nu fiu atât de naivă, dar cred că asta vine și cu maturitate. Cred că la 16 ani ai o altă încredere și o altă naivitate, să zic. Și cu cât crești, îți dai seama că nu mai e totul așa de roz”, a mai spus fiica Andreei Esca.

Alexia Eram, confesiuni rare despre relația cu iubitul ei

Creatoarea de conținut a vorbit într-un interviu recent și despre faptul că partenerul ei o susține condiționat în toate proiectele ei profesionale.

„Iubitul meu mă susține 100%. Este acolo cu mine mereu, mă ajută foarte mult, pentru că eu lucrez cu el exact pe partea asta, deci suntem acolo, o echipă. Păi tocmai, ne ținem viața în privat”, a spus Alexia Eram pentru Spynews.ro.

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Foto: Instagram

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