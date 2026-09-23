Partenerul tău își protejează excesiv fratele sau sora? Cum ar putea asta deveni o problemă pentru cuplul vostru

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Este firesc ca între frați sau față de părinți să existe loialitate, afecțiune și dorința de a se ajuta reciproc. Uneori, însă, această loialitate poate depăși limitele unei relații sănătoase și poate ajunge să afecteze cuplul. Mai ales atunci când partenerul tău simte că trebuie să-și protejeze fratele indiferent de situație, să îi rezolve problemele sau să îi ia apărarea chiar și atunci când comportamentul lui îi afectează pe ceilalți.

Ești pe locul doi

Observi că, indiferent de situație, fratele sau sora partenerului tău are prioritate. Nu este vorba despre a cere să fii pusă mereu înaintea familiei sale. Într-un cuplu sănătos, există momente în care unul dintre parteneri își sprijină părinții, frații sau alte persoane apropiate. Problema apare când aceeași situație se repetă și când nevoile cuplului sunt constant sacrificate pentru a rezolva problemele altcuiva. De exemplu, planurile voastre sunt anulate frecvent pentru că fratele are nevoie de ajutor, resursele voastre financiare sunt direcționate către problemele lui fără o discuție comună sau deciziile importante sunt influențate permanent de ceea ce își dorește acesta. Ca atare simți că nu construiești o relație în doi, ci că ai intrat într-un sistem familial în care trebuie să găsești permanent un loc pentru o a treia persoană.

Problemele fratelui devin problemele voastre

Un alt semnal important este dificultatea partenerului de a separa ceea ce îi aparține lui de ceea ce îi aparține fratelui sau surorii. Dacă fratele are probleme financiare, partenerul simte că trebuie să contribuie. Dacă sora are probleme în relație, partenerul devine mediator. Dacă unul dintre ei ia o decizie proastă, partenerul încearcă să repare consecințele. Ajutorul ocazional este una, asumarea repetată a responsabilității pentru viața unui alt adult este cu totul altceva. Iar cuplul poate ajunge să suporte costurile unei relații familiale în care responsabilitățile nu sunt distribuite sănătos. Iar aceste costuri nu sunt doar financiare, pot fi timp, emoții, disponibilitate, vacanțe amânate, planuri schimbate sau conflicte repetate.

Chestiunea banilor

Banii reprezintă unul dintre domeniile în care protecția excesivă poate deveni foarte vizibilă. Este dreptul fiecăruia să își ajute familia. Dar atunci când aveți finanțe comune, sprijinul financiar oferit în mod repetat unui frate sau unei surori nu mai este exclusiv o decizie personală. Dacă partenerul tău oferă bani fără să discute cu tine, împrumută sume pe care familia voastră nu și le permite sau consideră că trebuie să susțină constant un frate adult, apare o problemă legată de limite și de responsabilitate în cuplu. Nu trebuie să ajungeți la concluzia că familia lui este problema. Mai util este să discutați concret legat de ce vă permiteți, cât puteți oferi, în ce situații, cine decide, unde se termină ajutorul și unde începe întreținerea unei dependențe.

Nu trebuie să alegi între tine și familia lui

Un cuplu sănătos nu trebuie să funcționeze pe principiul ori eu, ori el. Partenerul tău poate să-și iubească familia, să își ajute fratele sau sora și, în același timp, să vă protejeze relația. Soluția vine din existența unor limite clare. Poate spune te ajut, fără să însemne îți rezolv viața. Poate fi alături de fratele său într-o perioadă dificilă, fără ca fiecare problemă a acestuia să devină automat responsabilitatea lui. Și poate să-și apere familia fără să îți invalideze ție experiența. La rândul tău, este important să nu ceri ruperea unei legături doar pentru că nu îți place dinamica dintre frați. Scopul nu este să îl separi de familia lui, ci să vă construiți propriile limite ca parteneri. În plus, e important să vă uitați la lipsa unor granițe sănătoase între familia de origine și cuplul pe care îl construiți acum.

Foto: PR

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