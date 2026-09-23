Partenerul tău își protejează excesiv fratele sau sora? Cum ar putea asta deveni o problemă pentru cuplul vostru

Problema nu este că își iubește familia, ci că loialitatea față de familia din care provine devine mai importantă decât limitele și responsabilitățile pe care le are în cuplu.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Partenerul tău își protejează excesiv fratele sau sora? Cum ar putea asta deveni o problemă pentru cuplul vostru

Este firesc ca între frați sau față de părinți să existe loialitate, afecțiune și dorința de a se ajuta reciproc. Uneori, însă, această loialitate poate depăși limitele unei relații sănătoase și poate ajunge să afecteze cuplul. Mai ales atunci când partenerul tău simte că trebuie să-și protejeze fratele indiferent de situație, să îi rezolve problemele sau să îi ia apărarea chiar și atunci când comportamentul lui îi afectează pe ceilalți.

Ești pe locul doi

Observi că, indiferent de situație, fratele sau sora partenerului tău are prioritate. Nu este vorba despre a cere să fii pusă mereu înaintea familiei sale. Într-un cuplu sănătos, există momente în care unul dintre parteneri își sprijină părinții, frații sau alte persoane apropiate. Problema apare când aceeași situație se repetă și când nevoile cuplului sunt constant sacrificate pentru a rezolva problemele altcuiva. De exemplu, planurile voastre sunt anulate frecvent pentru că fratele are nevoie de ajutor, resursele voastre financiare sunt direcționate către problemele lui fără o discuție comună sau deciziile importante sunt influențate permanent de ceea ce își dorește acesta. Ca atare simți că nu construiești o relație în doi, ci că ai intrat într-un sistem familial în care trebuie să găsești permanent un loc pentru o a treia persoană.

Problemele fratelui devin problemele voastre

Un alt semnal important este dificultatea partenerului de a separa ceea ce îi aparține lui de ceea ce îi aparține fratelui sau surorii. Dacă fratele are probleme financiare, partenerul simte că trebuie să contribuie. Dacă sora are probleme în relație, partenerul devine mediator. Dacă unul dintre ei ia o decizie proastă, partenerul încearcă să repare consecințele. Ajutorul ocazional este una, asumarea repetată a responsabilității pentru viața unui alt adult este cu totul altceva. Iar cuplul poate ajunge să suporte costurile unei relații familiale în care responsabilitățile nu sunt distribuite sănătos. Iar aceste costuri nu sunt doar financiare, pot fi timp, emoții, disponibilitate, vacanțe amânate, planuri schimbate sau conflicte repetate.

Chestiunea banilor

Banii reprezintă unul dintre domeniile în care protecția excesivă poate deveni foarte vizibilă. Este dreptul fiecăruia să își ajute familia. Dar atunci când aveți finanțe comune, sprijinul financiar oferit în mod repetat unui frate sau unei surori nu mai este exclusiv o decizie personală. Dacă partenerul tău oferă bani fără să discute cu tine, împrumută sume pe care familia voastră nu și le permite sau consideră că trebuie să susțină constant un frate adult, apare o problemă legată de limite și de responsabilitate în cuplu. Nu trebuie să ajungeți la concluzia că familia lui este problema. Mai util este să discutați concret legat de ce vă permiteți, cât puteți oferi, în ce situații, cine decide, unde se termină ajutorul și unde începe întreținerea unei dependențe.

Nu trebuie să alegi între tine și familia lui

Un cuplu sănătos nu trebuie să funcționeze pe principiul ori eu, ori el. Partenerul tău poate să-și iubească familia, să își ajute fratele sau sora și, în același timp, să vă protejeze relația. Soluția vine din existența unor limite clare. Poate spune te ajut, fără să însemne îți rezolv viața. Poate fi alături de fratele său într-o perioadă dificilă, fără ca fiecare problemă a acestuia să devină automat responsabilitatea lui. Și poate să-și apere familia fără să îți invalideze ție experiența. La rândul tău, este important să nu ceri ruperea unei legături doar pentru că nu îți place dinamica dintre frați. Scopul nu este să îl separi de familia lui, ci să vă construiți propriile limite ca parteneri. În plus, e important să vă uitați la lipsa unor granițe sănătoase între familia de origine și cuplul pe care îl construiți acum. 

Citește și:
Ești la început de relație și afli că partenerul refuză să aibă vreo legătură cu familia lui? Când (nu) este un semnal de alarmă

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Actori care au acceptat salarii mici pentru roluri devenite emblematice
Lifestyle
Actori care au acceptat salarii mici pentru roluri devenite emblematice
Anatomia unui icon: Ce poți învăța de la Ágatha Ruiz de la Prada despre construcția unui brand
Lifestyle
Anatomia unui icon: Ce poți învăța de la Ágatha Ruiz de la Prada despre construcția unui brand
Înțelepciunea conflictului, de Magor Csibi și Raluca Anton (fragment)
Lifestyle
Înțelepciunea conflictului, de Magor Csibi și Raluca Anton (fragment)
Acces real, modă reală: În culisele prezentărilor exclusive ale studenților ELLE Education – Experiențe
Lifestyle
Acces real, modă reală: În culisele prezentărilor exclusive ale studenților ELLE Education – Experiențe
10 filme care au spulberat așteptările publicului și au nemulțumit profund
Lifestyle
10 filme care au spulberat așteptările publicului și au nemulțumit profund
Ești la început de relație și afli că partenerul refuză să aibă vreo legătură cu familia lui? Când (nu) este un semnal de alarmă
Lifestyle
Ești la început de relație și afli că partenerul refuză să aibă vreo legătură cu familia lui? Când (nu) este un semnal de alarmă
Publicitate
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Mișcări neautorizate: despre corpuri, tehnologie și infrastructuri ale speranței
Mișcări neautorizate: despre corpuri, tehnologie și infrastructuri ale speranței
Lifestyle

Un spectacol creat de Mihai Mihalcea și Mara Bugarin ne aduce în fața ochilor realitățile contradictorii ale ultimelor două secole, vorbind despre corpuri, tehnologie, dezolare și optimism, posibilități subversive de salvare și diversiuni ludice de la un prezent copleșitor.

+ Mai multe
10 actori care au intrat în istoria cinematografiei cu rolurile lor de debut
10 actori care au intrat în istoria cinematografiei cu rolurile lor de debut
Lifestyle

Iată câteva debuturi memorabile ale unor actori pe care sigur îi cunoști.

+ Mai multe
Și ție și prietenei tale vă place aceeași persoană? Ce e de făcut în această situație delicată
Și ție și prietenei tale vă place aceeași persoană? Ce e de făcut în această situație delicată
Lifestyle

Nu faptul că vă place aceeași persoană este un test pentru tine și prietena ta. Ci cum vă purtați una cu cealaltă atunci când interesele voastre se suprapun.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC