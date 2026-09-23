6 zodii care nu-i uită și nu-i iartă pe cei care i-au dezamăgit

Viața știe cum să ne învețe anumite lucruri, iar noi trebuie fie să ne resemnăm și să reținem ceva din aceste lecții, fie să suferim foarte mult și să ajungem să fim nefericiți din pricina alegerilor noastre.

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  de  ELLE
6 zodii care nu-i uită și nu-i iartă pe cei care i-au dezamăgit

Atunci când oamenii aleg să nu treacă mai departe și să rămână cu gândul la acea despărțire, la acel refuz, la gelozie, fără să vrea, nu acceptă să treacă mai departe. Acest act de a rămâne într-un loc, și lăsând suferința din acel moment să rămână în sufletul tău pot face o persoană să devină foarte răutăcioasă.

Deși unii dintre noi sunt persoane răutăcioase de la sine, astrologia ne indică 6 zodii care nu uită și nu iartă pe cei care i-au dezamăgit

1. Scorpion

Scorpionii sunt niște persoane răutăcioase deoarece acest lucru îi ajută să rămână în elementul lor. Ei savurează aceste momente de răutate, deoarece cred că emoțiile negative le curg prin vene. Deși în secret nativii din această zodie își doresc să fie drăguți și buni, acest lucru este imposibil, ei aleg să fie opusul acestor lucruri.

2. Fecioară

Nu este niciun alt semn zodiacal care este mai răutăcios decât Fecioara, și acest lucru este din pricina faptului că nimic nu îi satisface niciodată. Când nu ești mulțumit niciodată și orice persoană apropiată te dezamăgește, tot ce simți este o amărăciune care o să te urmărească peste tot.

3. Vărsător

Vărsătorii nu obțin niciodată ce își doresc. Oricât de mult ar încerca, aceștia reușesc să eșueze în multe privințe, așa că nu pot simți decât un sentiment de amărăciune. Deoarece ei sunt și foarte geloși, atunci când nu au pe cineva lângă ei la orice moment devin răutăcioși și uită de orice lucru pozitiv din viața lor.

4. Pești

Această zodie este, de fel, una fericită. Singura problemă a nativilor Pești este că, pentru a ajunge la acea fericire, ei își doresc ca toate persoanele să fie de acord cu ei mereu, iar când acest lucru nu se întămplă, nu doar că nu se pot controla dar devin și foarte răutăcioși.

5. Capricorn

Capricornii vin pe lume cu dorința de a fi altă persoană, dar după ce petrec ceva timp fiind ei însuși, aceștia încep să-și deteste existența. Atunci când ești mereu gelos și vezi doar lucrurile pe care nu le ai, ești cu siguranță născut în zodia Capricorn.

6. Balanță

Această zodie mereu o să încerce să aibă totul în echilibru și deoarece durează ceva timp până ca acest lucru să se întămple, balanțele obosesc, devin frustrate și în cele din urmă răutăcioase. Balanțele judecă orice sau pe oricine, ei apreciază lucrurile după câtă valoare au pentru ei și din nefericire acest tip de gândire nu este folositor nimănui. Atunci când lucrurile nu sunt cum își doresc ei și în echilibru, ei devin extrem de intoleranți și răi.

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Foto: PR

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