Ești la început de relație și afli că partenerul refuză să aibă vreo legătură cu familia lui? Când (nu) este un semnal de alarmă

Nu contează doar motivul pentru care a rupt legătura cu familia sa, ci și felul în care această ruptură ajunge să vă afecteze relația.

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  de  Cristescu Catalina
Ești la început de relație și afli că partenerul refuză să aibă vreo legătură cu familia lui? Când (nu) este un semnal de alarmă

La începutul poveștii voastre descoperi treptat lucruri importante despre omul de lângă tine. Iar, uneori, printre ele se află și faptul că nu vorbește cu unul dintre părinți, cu frații sau chiar cu întreaga familie. Poate fi surprinzător și este firesc să te întrebi ce s-a întâmplat. Dar faptul că cineva este înstrăinat de familia lui nu reprezintă, în sine, un semnal de alarmă. Există familii abuzive, profund conflictuale, foarte intruzive, iar întreruperea contactului să fie o formă de protejare a propriilor limite. Nu, nu este obligatoriu ca o persoană să păstreze o relație doar pentru că există o legătură de sânge. Desigur, situația necesită un plus de atenție, nu pentru a-l judeca pe partener, ci pentru a înțelege cum gestionează el conflictele, limitele și relațiile apropiate.

De ce a făcut asta

Primul lucru important este contextul, și să fii atentă la explicația lui nu pentru a stabili tu dacă are dreptate sau nu într-o situație pe care nu ai trăit-o. Una este să spună că a crescut într-un mediu în care limitele îi erau constant încălcate și că, după mai multe încercări de a schimba situația, a ales să întrerupă contactul. Alta este să descoperi că rupe în mod repetat relațiile atunci când ceilalți nu îi fac pe plac.

Nu e un test moral

Poate că pentru tine familia este extrem de importantă și îți este greu să înțelegi cum cineva poate să nu vorbească deloc cu părinții săi. Dar diferența dintre valorile voastre nu înseamnă automat că unul dintre voi greșește. Există oameni care aleg contactul minim, oameni care păstrează o relație distantă și oameni care consideră că singura variantă sănătoasă pentru ei este lipsa completă a contactului. Așa sunt ei în siguranță. Important este dacă tu poți accepta această realitate fără să încerci să-l schimbi sau să-l împaci cu familia lui.

Atenție la etichetări

Felul în care se poartă cu tine într-un conflict îți oferă informații mult mai utile decât faptul că nu vorbește cu mama sau cu sora lui. Dacă voi doi aveți o neînțelegere, poate să discute despre ea? Poate să asculte? Își recunoaște partea de responsabilitate? Poate să accepte un refuz fără să pedepsească, să amenințe cu despărțirea sau să rupă brusc relația? O persoană poate avea o familie foarte dificilă și să construiască relații de cuplu sănătoase deoarece a muncit mult cu sine în sensul acesta. La fel de bine, cineva poate proveni dintr-o familie aparent normală ori care să arate excelent pe hârtie, dar să aibă dificultăți serioase în relațiile intime.

Când poate fi un semnal de alarmă?

Când fiecare relație importantă din trecut s-a terminat printr-o ruptură dramatică. Toate fostele partenere, prietenii și rudele sunt oameni descriși ca fiind nebuni, toxici. Nu își asumă niciodată ceea ce face sau ce zice. Folosește ruperea contactului relațional ca pedeapsă atunci când îl contrazici. Încearcă să te izoleze și pe tine de oamenii apropiați. Îți cere să accepți reguli foarte stricte fără să poți discuta despre ele, să le negociați. Istoricul său familial este folosit constant ca justificare pentru comportamentele care te rănesc. Important este dacă vezi un tipar care se repetă și în relația voastră.

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Foto: PR

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