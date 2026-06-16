Brooklyn Beckham are o relație complicată cu părinții… despre care vorbește ironic într-o reclamă

Brooklyn Beckham a decis să își ironizeze părinții prin intermediul unei reclame, semn că până și o relație complicată cu familia e de vânzare.

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  de  ELLE.ro
Brooklyn Beckham are o relație complicată cu părinții... despre care vorbește ironic într-o reclamă

Brooklyn Beckham are o relație complicată cu părinții săi celebri, iar aceasta nu este o noutate. Ce e nou, însă, e faptul că a ales să comunice acest lucru inclusiv prin intermediul unei reclame în care apare. Mai exact, acesta a apărut recent într-un material de promovare pentru Doordash, o companie de livrare de mâncare, pe care l-a distribuit și pe contul său de Instagram.

În respectivul material, tânărul Beckham își ironizează părinții, referindu-se la relația cu aceștia: „Probabil că vă întrebați de ce mă uit la FIFA World Cup 2026 de acasă”, spune acesta stând pe o canapea, îmbrăcat lejer într-un tricou și jeanși.

„E o poveste lungă”, râde acesta în vreme ce aruncă biletele la competiție pe o masă. „E complicat. Mai multe în curând”, apare un text pe ecran, în vreme ce Brooklyn se ridică și părăsește încăperea.

Inclusiv postarea publicată de Beckham include textul „E complicat”, lucru care i-a făcut pe fanii tânărului să speculeze imediat, prin intermediul comentariile, cu privire la ce a vrut acesta să spună și să îi ironizeze pe părinții lui Brooklyn, fostul mare fotbalist David Bekcham și soția sa, designer și fostă cântăreață, Victoria Beckham. Însă ironiile nu l-au iertat nici pe Brooklyn.

„Când ești nevoit să te iei de propria familie ca să rămâi relevant”, l-a dojenit un utilizator. „Să fim serioși, nu este despre ce ne gândim toți… hmm, căpitanul Angliei la Cupa Mondială”, a scris un altul, referindu-se la cariera glorioasă ca sportiv a tatălui lui Brooklyn. „Mă întreb de ce refuzi să vorbești cu ai tăi”, s-a întrebat un altul, în vreme ce un al patrulea a întrebat: „Ești acasă pentru că ai divorțat de întreaga ta familie?”.

În același timp, alți comentatori au aprobat gestul lui Brooklyn Beckham de a se amuza pe seama conflictului din familie.

„Ce tip amuzant”, i-a zis cineva, în vreme ce alt comentator a scris „Ador! Excelent simț al umorului!”.

Impactul reclamei e potențat și de momentul apariției sale – la doar o zi după ce s-a aflat că Harper, mezina familiei Beckham, a fost văzută vizitându-și fratele mare în încercarea de a restabili pacea în familie. Însă adolescenta se pare că a făcut efortul degeaba, pentru că a fost văzută plecând de la ușă doar câteva momente mai târziu. Fata, în vârstă de 14 ani, a fost fotografiată sosind la reședința lui Brooklyn din Beverly Hills, curând după ce serbase alături de familie steaua obținută de tatăl său, David, pe celebrul Walk of Fame, după cum poți citi în detaliu aici.

Sursele au relevat către presa din SUA faptul că nici Brooklyn și nici soția acestuia, Nicola Peltz, nu ar fi fost acasă; iar o postare ulterioară a fratelui cel mare ar fi arătat că acesta se afla la New York la momentul respectiv. În schimb, un reprezentant al lui Brooklyn și al Nicolei a declarat că aceștia cred că vizita a fost plănuită anume pentru a fi surprinsă de paparazzi.

Relația tensionată dintre Brooklyn Beckham și părinții săi a devenit un subiect pentru presă curând după nunta acestuia cu Nicola Peltz. În ianuarie 2025, scandalul a luat amploare, odată cu dezvăluirile făcute de Brooklyn, care a detaliat întregul conflict și a declarat că nu vrea să se împace vreodată cu familia. mai mult, acesta a acuzat-o pe Victoria Beckham că i-a distrus nunta, dar a spus și că părinții săi au controlat discursul din presă care îl privește. Mai mult, acesta a răspuns speculațiilor privind faptul că soția sa l-ar controla. „Nu sunt controlat, pentru prima dată în viață acționez pentru mine însumi.”

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Foto: Arhiva ELLE

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