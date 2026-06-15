O nouă controversă în familia Beckham. Cum au reacționat David și Victoria după ce Brooklyn a sugerat că vizita surorii sale a fost „regizată”

Conflictul dintre Brooklyn Beckham și familia sa pare departe de a se fi încheiat. După vizita neașteptată a surorii sale, Harper, la locuința sa din Los Angeles, au apărut noi acuzații și reacții care alimentează tensiunile dintre cele două tabere.

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  de  ELLE.ro
O nouă controversă în familia Beckham. Cum au reacționat David și Victoria după ce Brooklyn a sugerat că vizita surorii sale a fost "regizată"

David și Victoria Beckham ar fi respins acuzațiile formulate de fiul lor, Brooklyn Beckham, potrivit cărora vizita recentă a surorii sale mai mici, Harper, la locuința lui din Los Angeles ar fi fost organizată special pentru atenția presei.

O sursă apropiată familiei a declarat pentru publicația The Sun că această afirmație este „în mod evident o absurditate”, reacționând la comentariile făcute de reprezentanții lui Brooklyn.

Potrivit unei informații publicate anterior de Page Six, Harper Beckham, în vârstă de 14 ani, a fost văzută vizitând locuința fratelui său din Los Angeles, unde acesta trăiește alături de Nicola Peltz. Vizita a avut loc la scurt timp după ce adolescenta a participat la ceremonia în cadrul căreia tatăl său, David Beckham, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Totuși, demersul ei nu ar fi avut rezultatul dorit. Surse citate de publicația americană susțin că Harper a părăsit proprietatea la foarte scurt timp după sosire, fără să îl întâlnească pe Brooklyn. Aceleași surse au afirmat că Brooklyn și Nicola nu se aflau acasă în acel moment. Ulterior, Brooklyn a publicat pe Instagram Stories un mesaj din care reieșea că se afla la New York în ziua în care sora sa a trecut pe la reședința sa din Los Angeles.

Cu toate acestea, un reprezentant al cuplului a declarat pentru Page Six că întreaga situație ridică semne de întrebare.

„Faptul că fotografii erau deja acolo când scrisoarea a fost livrată spune totul. Totul a fost organizat pentru camerele de filmat”, a transmis acesta.

Vizita lui Harper vine într-un context tensionat în relația dintre Brooklyn Beckham și familia sa. Cu doar câteva luni în urmă, fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham a făcut declarații surprinzătoare pe rețelele sociale, afirmând că nu își dorește o reconciliere cu părinții săi.

În mesajul respectiv, Brooklyn a susținut că mama sa ar fi intervenit într-un moment important de la nunta sa cu Nicola Peltz, din 2022, și a acuzat familia că ar controla imaginea publică a relațiilor dintre membrii săi.

„Nu sunt controlat de nimeni, ci mă apăr pentru prima dată în viața mea. Toată viața mea, părinții mei au controlat modul în care a fost prezentată în presă povestea familiei noastre, prin postări demonstrative pe rețelele sociale, evenimente de familie și relații care nu erau autentice. (…) Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate informații false în presă, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și proteja propria imagine.”, declara el la acel moment.

În acest context, absența lui Brooklyn de la ceremonia în care David Beckham a fost onorat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame nu a surprins apropiații familiei. O sursă declara recent pentru Page Six că participarea sa la eveniment nu a fost luată în calcul niciun moment.

„Chiar dacă și-ar fi dorit să îi vadă la ceremonia Walk of Fame, Nicola nu ar fi privit cu ochi buni acest lucru”, a afirmat sursa.

O altă persoană apropiată situației a rezumat conflictul dintre cele două tabere astfel.

„Două lucruri pot fi adevărate în același timp: Nicola poate fi o persoană dificilă, iar Brooklyn poate să nu își dorească să își vadă părinții.”

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foto: Arhiva ELLE

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