Maria Popovici, dezvăluire neașteptată despre divorțul de Alexandru Minculescu, la doi ani de la despărțire: „Nu a mai vrut să fie cu mine, nu și-a mai dorit, mi-a…”

Alexandru Minculescu a făcut mai multe declarații despre despărțirea de Maria Popovici, iar actrița a făcut la rândul ei o dezvăluire despre separare.

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  de  Andreea Ilie
Maria Popovici și Alexandru Minculescu (1)
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Maria Popovici și Alexandru Minculescu formau unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul autohton, cei doi fiind căsătoriți de șase ani și având numeroase apariții împreună la emisiunile de umor, dar și pe internet.

Maria Popovici, dezvăluire neașteptată despre divorțul de Alexandru Minculescu

Anunțul despărțirii celor doi, făcut în vara lui 2024 pe rețelele de socializare, a fost unul discret, Maria Popovici și Alexandru Minculescu menționând că preferă să păstreze intimitatea acestui subiect și să evite comentariile detaliate.

De atunci, atât Maria Popovici, cât și Alexandru Minculescu și-ar refăcut viețile personale. Actrița, care a trecut și printr-o transformare fizică impresionantă, are o relație de aproape un an și jumătate, dezvăluind adesea imagini cu partenerul ei pe rețelele de socializare.

Recent, Alexandru Minculescu a făcut mai multe declarații despre despărțirea de Maria Popovici, iar actrița a făcut la rândul ei o dezvăluire despre separare.

„Eu am divorțat pentru că partenerul meu nu a mai vrut să fie cu mine, nu și-a mai dorit, mi-a expus părerea lui. Eu nu pot să zic ‘un nenorocit, că n-a mai vrut, un egoist’. Dacă nu mai vrea omul să fie cu tine, nu înseamnă neapărat că este egoist”, a mărturisit Maria Popovici, în cadrul unui podcast.

Ce a povestit Alexandru Minculescu despre divorțul de Maria Popovici

Într-un interviu acordat recent, Alexandru Minculescu a vorbit despre divorțul de Maria Popovici, susținând că el este cel care și-a dorit despărțirea după o lungă perioadă în care cei doi au încercat să își salveze căsnicia.

„Ce s-a vorbit foarte mult și era de interes pentru toată lumea era cine pe cine a lăsat. Oamenii probabil voiau să găsească un vinovat. Mi se pare greșit. Nu este unul vinovat. Într-o relație sunt doi. Dacă nu mai merge, nu este vina unui singur om. Eu am fost cel care a decis și a plecat. (…) După 12 ani am început să am niște discuții cu ea. Eu mergeam la terapie, Maria mergea și ea”, a povestit actorul pentru Cancan.ro.

Actorul a ținut să precizeze că nu s-a mai întâlnit cu fosta soție după divorț, datorită deciziei luate de aceasta.

„Ea mi-a spus și a și anunțat cluburile cu care colaboram că nu vrea să mai fie în show-uri cu mine. Adică, dacă vin eu, nu vine ea.” (…) „Ea mi-a spus: ‘Trei luni, șase luni, cât o să fie, nu vreau să ne mai vedem sau să avem show-uri împreună.’ Și am zis: ‘OK, te înțeleg și respect asta.’ După un an, deja nu aș vrea să devină o problemă de genul ‘Hai să alegem cine merge la nunta unui prieten sau la un botez’. A fost și un caz din ăsta în care m-a sunat un prieten și făcea botezul și a zis: ‘Băi, Mincule, cum să îți zic?’ Și eu i-am zis: ‘Știu. Știu ce vrei. Stai liniștit. Tu ești prietenul meu și, dacă nu vin la botezul tău, nu este dorința ta. Și, ca să nu creez o tensiune la un eveniment important, e OK, ne vedem după.'”, a mai spus el pentru sursa citată.

Alexandru Minculescu a mai povestit că au avut discuții și pornind de la dorința Mariei de a avea un copil, el nedorind la acea vreme mărirea familiei.

„La momentul respectiv, ea voia și copil și i-am spus: „Băi, nu simt asta. Îmi plac copiii, dar nu știu asta cum. Și chiar i-am zis că, dacă ai vrea acum, că este vârsta și etc., și m-ai obliga mâine, nu îmi doresc. Nu te-aș judeca dacă ai pleca. Nu simt asta, nu-i momentul.” Ce m-a deranjat este că mi-a părut rău că nu am putut să rămânem colegi. Asta este tot ce mi-a părut rău. Vorbisem și speram să putem fi OK, să ne vedem dacă avem un show în același club de comedie. Dacă ai fost cu un om 14 ani și, când ai încercat să discuți să salvezi relația, nu ai spus niște chestii, nu i le-ai reproșat, nu văd cum ți-ai dat seama după că ăla a fost și a dres, că a fost toxic, narcisist”, a mai spus el.

Alexandru Minculescu, fostul soț al Mariei Popovici, se căsătorește

Și Alexandru Minculescu dezvăluie adesea fotografii cu noua lui parteneră pe internet, iar acum a surprins cu anunțul că s-a logodit, iar cununia civilă va avea loc chiar în această toamnă.

„Am cerut-o în februarie, când a fost ultima zi de ninsoare puternică. Eu aveam inelul comandat, am luat diamantul de la o licitație, de la o casă de bijuterii. Când a fost gata, că era făcut pe comandă, nu mai aveam răbdare, pentru că voiam să o cer undeva pe o plajă, la mare, la soare. Am zis: ‘Băi, e ok, ninge ca-n povești. Hai să fie acum, că nu mai pot să stau cu inelul ăsta ascuns.’ Vorbisem noi de ceva timp, pentru că voiam să ne facem familie, copii, să ne căsătorim. Și eu am vrut să fie o cerere în căsătorie cum trebuie. Aveam niște prieteni care au o casă de bijuterii de-astea, fac tot felul de chestii pe comandă. M-am dus, am vorbit cu ei, să fie cu diamant. Nu știu ce fel de diamant, mi-au explicat ei. Și asta a fost. Ea nu își dorea ceva anume. Nu este deloc în zona asta materialistă sau să pună preț pe chestii. Dar am vrut eu să fie un inel de logodnă cum trebuie”, a mărturisit actorul pentru Cancan.ro.

În cadrul aceluiași interviu, el a dezvăluit că relația cu logodnica lui durează de doi ani, deci probabil cei doi s-au cunoscut la scurt timp după divorțul de Maria Popovici.

„Având în vedere că, în trecut, viața mea personală și intimă a fost foarte publică, am considerat că e un pic mai bine ca unele lucruri de genul ăsta să rămână pentru tine, știi? Îmi doream intimitate. (…) Avem cununia în octombrie anul ăsta, civilă, iar nunta o să fie la anul”, a mai spus el pentru sursa citată.

În ceea ce o privește pe logodnica lui, actorul a dezvăluit că aceasta nu face parte din lumea divertismentului, dar este model part-time.

„Nu este din showbiz. Lucrează într-o corporație, este și model, dar n-a vrut să fie model full-time. Este o persoană extraordinar de inteligentă, frumoasă și amuzantă. Este pentru prima oară când simt, într-o relație, că mă ajută și am suport din partea partenerului, că pot face o grămadă de lucruri. Și este pentru prima oară când îmi doresc copil”, a mai zis el pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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