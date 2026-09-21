Ce părere are Andi Moisescu despre venirea Nadiei Comăneci în juriul emisiunii Românii au talent: „Pentru mine cel puțin reprezintă…”

Într-un interviu acordat recent, Andi Moisescu a vorbit despre venirea Nadiei Comăneci în juriul emisiunii Românii au Talent.

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  de  Andreea Ilie
Noul juriu Românii au talent
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Nadia Comăneci s-a alăturat juriului „Românii au talent”, anunțul fiind făcut oficial de către postul de televiziune PRO TV.

Nadia Comăneci, despre emisiunea Românii au talent

Într-o emisiune de 10, în fața unui public de 10, o personalitate care a făcut din 10 un simbol al perfecțiunii, pornește în căutarea unor concurenți de 10! Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 Românii au talent!

Dincolo de performanțele care au consacrat-o, numele său este asociat cu ambiția, perseverența și capacitatea de a transforma talentul într-o moștenire care depășește granițele.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul MERITĂ, de fiecare dată, un 10 perfect”, spune Nadia Comăneci.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în centru publicul și dorința de a le oferi celor de acasă un conținut cât mai variat, relevant și spectaculos. Iar astăzi avem bucuria de a anunța, în premieră, unul dintre marile momente ale anului viitor, o colaborare de 10: Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent”, a declarat Antonii Mangov, Director de Programe PRO TV.

Toți cei care vor să-și facă talentul cunoscut în fața a milioane de oameni și să aibă ocazia de a primi un „DA” din partea Nadiei Comăneci sunt invitați la casting. Înscrierile pentru sezonul 17 Românii au talent sunt deschise pe inscrieri.protv.ro.

Andi Moisescu, despre venirea Nadiei Comăneci în juriul emisiunii Românii au Talent

Nadia Comăneci s-a alăturat juriului „Românii au talent”, una dintre cele mai importante schimbări pregătite de PRO TV pentru următorul sezon al show-ului. Fosta mare gimnastă o înlocuiește pe Carmen Tănase. Din juriul emisiunii mai fac parte Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete.

Într-un interviu acordat recent, Andi Moisescu a vorbit despre venirea Nadiei Comăneci în juriul emisiunii Românii au Talent.

„Cu emoții am primit. Nu doar pentru mine, pentru noi toți Nadia reprezintă ceva unic. Pentru mine cel puțin reprezintă ceva unic nu numai în lume și nu numai unic în viața mea, mi se pare că Nadia este un caz unic în omenire, adică oricine s-ar mai naște de aici încolo sau ar reuși o performanță egalabilă cu a ei, adică să aibă nota perfectă 10, Nadia va fi, atâta timp cât va exista viață pe acest pământ, primul om care a reușit asemenea lucru. Nici nu știu să-l cuantific”, a povestit Andi Moisescu pentru Libertatea.

El a dezvăluit și faptul că filmările vor începe în foarte scurt timp.

„Filmările le începem în octombrie. Am început pregătirile în schimb, echipa muncește de zor. Echipa de producție e deja prin țară la preselecții și ei văd foarte multe momente, văd sute, poate mii de momente și reprezintă primul filtru pentru că au experiența și capacitatea necesară și ce li se pare că are într-adevăr potențial să genereze măcar doi de „da”, trei de „da”, aduc mai departe în filmările pe care urmează să le facem toți în octombrie”, a mai declarat el.

Nadia Comăneci, declarații la 50 de ani de la performanța de la Montreal

Pe 18 iulie 2026 s-au împlinit 50 de ani de la performanța înregistrată de Nadia Comăneci, atunci când a obținut prima notă de 10 din istoria olimpică a gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. În aceeași zi, a fost inaugurată o sală de gimnastică din Otopeni care îi poartă numele, care a fost construită de Fundația Ion Țiriac. Cu ocazia celor două momente cu semnificație specială, Nadia Comăneci a făcut declarații emoțioanante despre ziua care avea să îi schimbe toată viața. 

„18 iulie a fost și va fi întotdeauna cea mai emoționantă zi din viața mea, pentru că a fost un moment istoric. Mi-am văzut întreaga viață prin acest film și cu emoție am privit această fetiță care a crescut aici, s-a dezvoltat aici, a avut opțiuni să facă sport și este excepțional să văd asemenea sală care s-a ridicat în câteva luni, fără să cred că așa ceva se poate face într-un timp atât de scurt”, a spus Nadia Comăneci, conform Agerpres

Legendara campioană și-a amintit de ziua în care a luat primul 10 din istoria gimnasticii la Olimpiadă.

„Azi dimineață când m-am trezit, am avut aceiași fiori ca acum 50 de ani la Montreal. Acest exercițiu este cel impus și împreună cu antrenorii ne gândeam ce putem să facem noi ca acel exercițiu să fie mai bine decât cel impus. Și m-am gândit ca la fiecare element să adaug un balans mai mare. Eu l-am numit „atingerea Nadiei.” Și asta m-a ajutat să trec de la 9,90 la 10. Dar eu când am aterizat nu m-am uitat la notă, mă gândeam că vine bârna și îmi era foarte frică.”

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Foto: Profimedia, Getty, PR

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