Pe cine ar înlocui Nadia Comăneci la „Românii au talent.” Schimbare importantă în juriul show-ului

Nadia Comăneci se alătură juriului "Românii au talent" în sezonul din 2027. Fosta mare gimnastă va ocupa locul unui jurat care părăsește show-ul Pro TV după un singur sezon.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 11.09.2026, 17:07,  de  ELLE.ro
Nadia Comăneci – Românii au talent
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Nadia Comăneci se alătură juriului „Românii au talent”, una dintre cele mai importante schimbări pregătite de PRO TV pentru următorul sezon al show-ului. Fosta mare gimnastă ar urma să ocupe locul lăsat liber de Carmen Tănase.

Nadia Comăneci, în locul lui Carmen Tănase?

Potrivit informațiilor publicate de Paginademedia.ro, Carmen Tănase ar urma să părăsească masa juriului după un singur sezon. Actrița intrase în echipa emisiunii în vara anului 2025, când l-a înlocuit pe Dragoș Bucur, care renunțase la rolul de jurat după trei sezoane. Sezonul din 2027 al emisiunii „Românii au talent”, aflat în prezent în etapa înscrierilor, va păstra formula cu patru jurați. Nadia Comăneci se va alătura astfel unor nume deja consacrate în cadrul show-ului.

Andra și Andi Moisescu sunt cei mai longevivi membri ai juriului, fiind prezenți încă de la debutul formatului la PRO TV. De-a lungul anilor, însă, celelalte locuri de la masa juriului au trecut prin numeroase schimbări.

Cum s-a schimbat juriul „Românii au talent” de-a lungul anilor

La început, emisiunea a avut doar trei jurați: Andra, Andi Moisescu și Mihai Petre. Formula s-a păstrat până în 2014, când Mihai Petre a plecat la Antena 1, iar locul său a fost preluat de Mihaela Rădulescu. Tot în 2014, juriul a fost extins la patru persoane, odată cu venirea lui Bebe Cotimanis. Un an mai târziu, acesta a fost înlocuit de Florin Călinescu.

Mihaela Rădulescu a părăsit emisiunea în 2018, moment în care Mihai Petre a revenit în juriu. În sezonul 10, formula îi includea pe Andra, Andi Moisescu, Mihai Petre și Florin Călinescu.

Alte schimbări au urmat în anii următori. În 2020, Mihai Petre a plecat din nou, iar în locul său a venit Alexandra Dinu. Un an mai târziu, atât aceasta, cât și Florin Călinescu au părăsit emisiunea, fiind înlocuiți de Dragoș Bucur și Mihai Bobonete.

După trei sezoane, Dragoș Bucur a renunțat la rolul de jurat, iar Carmen Tănase i-a preluat locul. Actrița a rămas însă doar un sezon, iar pentru ediția din 2027 PRO TV aduce unul dintre cele mai cunoscute nume ale sportului românesc: Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci, despre emisiunea Românii au talent

Într-o emisiune de 10, în fața unui public de 10, o personalitate care a făcut din 10 un simbol al perfecțiunii, pornește în căutarea unor concurenți de 10! Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 Românii au talent!

Dincolo de performanțele care au consacrat-o, numele său este asociat cu ambiția, perseverența și capacitatea de a transforma talentul într-o moștenire care depășește granițele.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul MERITĂ, de fiecare dată, un 10 perfect”, spune Nadia Comăneci.

Citește și:
Lady Kitty Spencer, apariție spectaculoasă într-o rochie inspirată de una dintre cele mai celebre ținute ale Prințesei Diana

Foto: Profimedia, Getty, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Gillian Anderson, dezvăluiri oneste despre sexualitatea sa: "Sunt atrasă de toate genurile"
People
Gillian Anderson, dezvăluiri oneste despre sexualitatea sa: "Sunt atrasă de toate genurile"
Beyoncé, criticată dur după ce a scos la vânzare o cutie din lemn în valoare de aproape 1.000 de dolari. Cum au reacționat fanii: "Este absurd"
People
Beyoncé, criticată dur după ce a scos la vânzare o cutie din lemn în valoare de aproape 1.000 de dolari. Cum au reacționat fanii: "Este absurd"
Andreea Bălan, regulă strictă pentru fiicele sale. Ce le interzice artista Ellei și Clarei
People
Andreea Bălan, regulă strictă pentru fiicele sale. Ce le interzice artista Ellei și Clarei
Delia, apariție spectaculoasă în costum de baie. Detaliul neașteptat care a atras atenția fanilor
People
Delia, apariție spectaculoasă în costum de baie. Detaliul neașteptat care a atras atenția fanilor
Ce salariu ar avea Radu Vâlcan la Antena 1. Un singur sezon Insula Iubirii i-ar aduce sume considerabile
People
Ce salariu ar avea Radu Vâlcan la Antena 1. Un singur sezon Insula Iubirii i-ar aduce sume considerabile
Gisele Bündchen, declarații rare despre maternitate după ce a devenit mamă pentru a treia oară la 44 de ani: "Un adevărat dar"
People
Gisele Bündchen, declarații rare despre maternitate după ce a devenit mamă pentru a treia oară la 44 de ani: "Un adevărat dar"
Publicitate
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Cum arăta Bianca Iotu de la Insula Iubirii la 24 de ani. Imagini de colecție cu iubita lui Remi de când avea vârsta lui
Cum arăta Bianca Iotu de la Insula Iubirii la 24 de ani. Imagini de colecție cu iubita lui Remi de când avea vârsta lui
Milionar la doar 31 de ani, spune că este „înfricoșător de ușor” să faci avere în 2026. Sfatul lui pentru tineri
Milionar la doar 31 de ani, spune că este „înfricoșător de ușor” să faci avere în 2026. Sfatul lui pentru tineri
Cât a crescut fiul lui Dani Oțil de la Neatza. Tiago a împlinit 5 ani. Cum arată acum băiețelul prezentatorului
Cât a crescut fiul lui Dani Oțil de la Neatza. Tiago a împlinit 5 ani. Cum arată acum băiețelul prezentatorului
Zodiile care își pot schimba locul de muncă în toamna 2026. Cine primește o oportunitate neașteptată
Zodiile care își pot schimba locul de muncă în toamna 2026. Cine primește o oportunitate neașteptată
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
La exact 6 săptămâni de la cea de-a 5-a naștere, Laura Cosoi a făcut un anunț surprinzător: „Sunt foarte entuziasmată...”
La exact 6 săptămâni de la cea de-a 5-a naștere, Laura Cosoi a făcut un anunț surprinzător: „Sunt foarte entuziasmată...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Sorin Bontea dezvăluie de ce nu a vrut să își deschidă propriul restaurant: "Nu stai acolo, nu-i la fel"
Sorin Bontea dezvăluie de ce nu a vrut să își deschidă propriul restaurant: "Nu stai acolo, nu-i la fel"
People

Sorin Bontea a recunoscut de ce nu se gândește să își deschidă propriul restaurant, deși bucătăria rămâne o parte importantă din viața sa.

+ Mai multe
Smiley, sincer despre expunerea fiicei sale, Josephine, în mediul online: "Nu cred că este sănătos"
Smiley, sincer despre expunerea fiicei sale, Josephine, în mediul online: "Nu cred că este sănătos"
People

Smiley a explicat de ce el și Gina Pistol au decis să o țină pe fiica lor, Josephine, departe de expunerea pe rețelele sociale și de ce nu intenționează să schimbe prea curând această regulă.

+ Mai multe
Paula Chirilă, noi detalii despre căsătoria cu logodnicul ei, Dan Giuvelic. Când va avea loc evenimentul
Paula Chirilă, noi detalii despre căsătoria cu logodnicul ei, Dan Giuvelic. Când va avea loc evenimentul
People

Paula Chirilă trăiește o poveste de dragoste fericită alături de Dan Giuvelic. Între cei doi există o diferență de vârstă de 15 ani și se pregătesc să se căsătorească.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC