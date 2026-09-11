Pe cine ar înlocui Nadia Comăneci la „Românii au talent.” Schimbare importantă în juriul show-ului

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Nadia Comăneci se alătură juriului „Românii au talent”, una dintre cele mai importante schimbări pregătite de PRO TV pentru următorul sezon al show-ului. Fosta mare gimnastă ar urma să ocupe locul lăsat liber de Carmen Tănase.

Nadia Comăneci, în locul lui Carmen Tănase?

Potrivit informațiilor publicate de Paginademedia.ro, Carmen Tănase ar urma să părăsească masa juriului după un singur sezon. Actrița intrase în echipa emisiunii în vara anului 2025, când l-a înlocuit pe Dragoș Bucur, care renunțase la rolul de jurat după trei sezoane. Sezonul din 2027 al emisiunii „Românii au talent”, aflat în prezent în etapa înscrierilor, va păstra formula cu patru jurați. Nadia Comăneci se va alătura astfel unor nume deja consacrate în cadrul show-ului.

Andra și Andi Moisescu sunt cei mai longevivi membri ai juriului, fiind prezenți încă de la debutul formatului la PRO TV. De-a lungul anilor, însă, celelalte locuri de la masa juriului au trecut prin numeroase schimbări.

Cum s-a schimbat juriul „Românii au talent” de-a lungul anilor

La început, emisiunea a avut doar trei jurați: Andra, Andi Moisescu și Mihai Petre. Formula s-a păstrat până în 2014, când Mihai Petre a plecat la Antena 1, iar locul său a fost preluat de Mihaela Rădulescu. Tot în 2014, juriul a fost extins la patru persoane, odată cu venirea lui Bebe Cotimanis. Un an mai târziu, acesta a fost înlocuit de Florin Călinescu.

Mihaela Rădulescu a părăsit emisiunea în 2018, moment în care Mihai Petre a revenit în juriu. În sezonul 10, formula îi includea pe Andra, Andi Moisescu, Mihai Petre și Florin Călinescu.

Alte schimbări au urmat în anii următori. În 2020, Mihai Petre a plecat din nou, iar în locul său a venit Alexandra Dinu. Un an mai târziu, atât aceasta, cât și Florin Călinescu au părăsit emisiunea, fiind înlocuiți de Dragoș Bucur și Mihai Bobonete.

După trei sezoane, Dragoș Bucur a renunțat la rolul de jurat, iar Carmen Tănase i-a preluat locul. Actrița a rămas însă doar un sezon, iar pentru ediția din 2027 PRO TV aduce unul dintre cele mai cunoscute nume ale sportului românesc: Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci, despre emisiunea Românii au talent

Într-o emisiune de 10, în fața unui public de 10, o personalitate care a făcut din 10 un simbol al perfecțiunii, pornește în căutarea unor concurenți de 10! Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 Românii au talent!

Dincolo de performanțele care au consacrat-o, numele său este asociat cu ambiția, perseverența și capacitatea de a transforma talentul într-o moștenire care depășește granițele.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul MERITĂ, de fiecare dată, un 10 perfect”, spune Nadia Comăneci.

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Foto: Profimedia, Getty, PR

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