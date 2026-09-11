Delia, apariție spectaculoasă în costum de baie. Detaliul neașteptat care a atras atenția fanilor

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Delia și-a surprins din nou urmăritorii cu o apariție în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant.

Delia, apariție îndrăzneață

Pentru unul dintre look-uri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu, strălucitor și foarte decupat, care îi evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive, până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă.

Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați, cu lentile aurii, cu aspect futurist. Artista a pozat în mai multe ipostaze pe marginea piscinei, terasa casei devenind decorul perfect pentru imaginile publicate ulterior în mediul online. Delia a prezentat și o a doua ținută, de această dată cu o estetică diferită. Vedeta a purtat o piesă supradimensionată și lucioasă, pe care a combinat-o cu o pereche de cizme metalizate foarte înalte, cu toc subțire.

Cum au reacționat fanii la fotografiile Deliei

Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta își construiește aparițiile.

„Ador tot ce este în neregulă cu tine”, i-a transmis unul dintre urmăritori. Un alt internaut a comparat stilul Deliei cu cel al Loredanei Groza, cunoscută la rândul său pentru aparițiile extravagante: „Tu și Loredana Groza sunteți bine!”.

Delia vrea să își corecteze tehnica de alergare

Deși este pasionată de mișcare, Delia nu este pe deplin mulțumită de felul în care aleargă. După ce și-a analizat filmările, cântăreața a observat câteva aspecte pe care și-ar dori să le corecteze, printre care poziția corpului și modul în care își ridică genunchii.

„Vreau să îmi îmbunătățesc forma de alergare. Vreau să alerg mai frumos, nu îmi place ce văd în filmări, nu îmi place, nu îmi place cum arăt, nu ridic genunchii destul de sus, dar voi lucra la acest aspect”, a spus Delia într-un videoclip publicat pe TikTok.

Artista intenționează să introducă în program și exerciții cu greutăți. Cu toate acestea, mărturisește că atmosfera din sălile de fitness nu o atrage și chiar îi provoacă o stare de anxietate. Din acest motiv, ia în calcul să se antreneze acasă.

„Urăsc ideea de sală, dar cred că trebuie să mă duc să ridic greutăți, sau să ridic greutăți acasă. Îmi iau acasă și stau și trag de mine să ridic greutăți. Nu îmi place ideea de sală, îmi dă anxietate. Asociez sala cu un anumit tipar de oameni. Nu vreau să mă duc să socializez la sală, nu vreau la sală”, a declarat artista.

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Foto: Instagram

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