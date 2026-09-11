Smiley, sincer despre expunerea fiicei sale, Josephine, în mediul online: „Nu cred că este sănătos”

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Smiley și Gina Pistol au ales să păstreze o parte importantă din viața fiicei lor departe de atenția publicului. Deși cei doi vorbesc din când în când despre Josephine și despre felul în care aceasta se dezvoltă, imaginile în care chipul ei poate fi văzut lipsesc de pe rețelele de socializare. Artistul a explicat acum motivele din spatele acestei decizii.

Smiley, dezvăluiri despre fiica sa și a Ginei Pistol

Josephine, fiica în vârstă de cinci ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el.

„E foarte expresivă ea și se exprimă foarte bine prin dans, ceea ce pe mine mă șochează. Eu nu sunt vreun mare dansator, dar ea cred că ar putea să devină”, a spus Smiley pentru VIVA.ro.

În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Smiley consideră că accesul copiilor la social media, dar și expunerea lor pe aceste platforme, ar trebui amânate cât mai mult. Pentru artist, decizia este legată în primul rând de protejarea vieții private și a sănătății mintale a fiicei sale.

„Eu nu cred că este sănătos să expunem copiii pe rețelele socializare, la fel cum cred că, cu cât amâni mai mult întâlnirea asta cu rețelele de socializare, cu atât e mai bine pentru sănătatea mintală a copilului. Și atunci nu văd de ce aș expune-o pe internet”, a explicat artistul.

Smiley, declarații inedite despre viața de familie

Într-un alt interviu acordat recent, Smiley a vorbit despre relația cu soția lui, având numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

„Unele dintre cele mai intense feluri în care povestesc despre mine sunt în concerte, când toată emoția pe care am pus-o în anumite piese se multiplică direct proporțional cu numărul de suflete din fața mea. Au fost concerte în care am simțit, mai mult decât o fac de obicei în public sau, iată, în interviuri, să spun ‘te iubesc’ soției mele, fetiței mele, părinților mei, prietenilor mei, să termin anumite piese în lacrimi sau pe altele să nu le pot termina din cauza emoțiilor mari”, a declarat el pentru VIVA!.

Artistul a mărturisit că vacanțele în familie sunt preferatele sale, mai ales totul se învârte în jurul dorințelor fiicei sale.

„E o bucurie să fim cu toții și, ce-i drept, ne cam luăm după ea și după dorințele ei în vacanță, pentru că asta ne face și pe noi fericiți. Când e de distracție, nu prea facem rabat, nu prea ne împărțim timpul între vacanță și muncă, încercăm să ne bucurăm complet de tot ce simțim și trăim”, a mai spus el pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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