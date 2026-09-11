Sorin Bontea dezvăluie de ce nu a vrut să își deschidă propriul restaurant: „Nu stai acolo, nu-i la fel”

Sorin Bontea a recunoscut de ce nu se gândește să își deschidă propriul restaurant, deși bucătăria rămâne o parte importantă din viața sa.

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  de  ELLE.ro
MasterChef Romania – sezonul 11
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Sorin Bontea, celebrul jurat al emisiunii „MasterChef România” de la PRO TV, a explicat de ce nu intenționează să își deschidă propriul restaurant.

De ce Sorin Bontea nu vrea să își deschidă un restaurant

În plan profesional, Sorin Bontea se pregătește pentru revenirea „MasterChef România”, dar și pentru un proiect pe YouTube. În schimb, deschiderea unui restaurant nu se află printre planurile sale. Chef-ul consideră că un astfel de business presupune o implicare permanentă și nu crede că ar putea să îi acorde timpul necesar.

„Acum, să faci restaurant… Nu am timp cu asta. Adică, dacă nu stai în restaurant, se alege praful. Așa e. Degeaba zici: ‘Lasă că-l fac, îl las pe lângă mine’. Nu există. Nu stai acolo, nu-i la fel”, a explicat Sorin Bontea pentru Click!.

Acasă, însă, gătitul rămâne prezent în viața familiei sale. Cei doi copii ai chef-ului, fiul său în vârstă de 31 de ani și fiica de 24 de ani, gătesc la rândul lor, chiar dacă nu au transformat această preocupare într-o profesie.

„Băi, îi mai gătesc eu. El a mai dat banii pe tigăi, pe cuțite, și-a luat el ce a comandat și și-a făcut. Mai gătește și fiica mea, dar pentru ei, nu fac din asta o arta”, a povestit acesta.

Sorin Bontea, dezvăluiri despre dietă

Prezent la un eveniment dedicat noului sezon „MasterChef România”, chef-ul în vârstă de 56 de ani a vorbit despre felul în care arată acum alimentația sa. Bontea spune că a redus consumul de alcool și a renunțat să mai mănânce seara târziu, fără să simtă însă că urmează un regim foarte restrictiv.

„Eu mănânc și nu beau. Și nu mai mănânc după 6. Nu mă pedepsesc singur. Adică am mâncat și am băut ani la rând. Mult. Și am zis că, la un moment dat, e timpul să o las mai moale așa, că mă încearcă spatele… Nu mai sunt atât de tânăr”, a mărturisit el.

Schimbările au avut rezultate și pe cântar. Cea mai mică greutate la care a ajuns a fost de 84,4 kilograme, iar în prezent se menține în jurul valorii de 85 de kilograme.

„Cel mai puțin am avut 84,4 kilograme Și acum stau în 85, pe-acolo. Dacă mai dau două kilograme jos, trebuie să mă apuc un pic de sport”, a spus juratul.

Sorin Bontea, dezvăluiri din culisele noului sezon MasterChef România

Înaintea startului sezonului 11, Chef Sorin Bontea a dezvăluit câteva dintre lucrurile care îi așteaptă pe telespectatori și a vorbit despre concurenții care vor ajunge în bucătăria MasterChef anul acesta.

„Este un sezon bun, avem concurenții care gătesc foarte bine. Până acum, nu știu, dar parcă cei mai buni la gătit, și foarte dornici să câștige Masterchef. E bătaia mare. E sezonul 1 și 1, adică chiar avem concurenți 1 și 1. Chefii? Nu mai zic, top! Că nah! (râde – n.red.). În plus, avem de toate, avem foarte multe ieșiri afară. Ne-am plimbat, am stat în cald, în ploaie, am gătit pe echipe, am gătit mișto, am mai și câștigat, am mai și pierdut, știi cum e, am mai dat, am mai și luat. Avem concurenți aprigi, care toți vor să câștige, toți vor să demonstreze că e mai bun unul decât celălalt. Avem sezon senzație, foarte bun!”, a povestit el pentru Unica.ro.

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Foto: PR, Instagram

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