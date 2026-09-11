Vlad Gherman, anunț neașteptat despre căsnicia cu Oana Moșneagu. Dezvăluirea actorului: „O nouă etapă”

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Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregătesc de o nouă etapă în căsnicia lor. Actorul a făcut o serie de dezvăluiri pe rețelele de socializare.

Ce urmează pentru Vlad Gherman și Oana Moșneagu

Vlad Gherman a postat recent un mesaj care a stârnit curiozitatea fanilor. Actorul a dezvăluit că el și soția lui, Oana Moșneagu, au fost absenți de pe social media pentru că se pregătesc de noi etape în viața lor. Momentan, nu au oferit foarte multe detalii despre ce anume este vorba, însă în curând vor dezvălui toate amănuntele.

„Nu am mai fost foarte activi în online, dar în offline se întâmplă lucruri noi în viețile noastre. Lucruri pe care le vom împărtăși cu voi la momentul potrivit. Sunt etape noi. Etape care necesită mai mult timp, mai multă atenție, mai mult din toate. O nouă etapă de maturizare, de conștientizare, de asumare. Acest nou capitol vine cu lecții de învățat, cu ziduri de care să te lovești, cu bine și cu rele. Curând o să putem sta la povești pe acest subiect.”

De asemenea, în secțiunea de comentarii, Vlad Gherman a ținut să lămurească faptul că nu este vorba despre faptul că el și Oana Moșneagu ar urma să devină părinți.

Ca să nu vă fac speranțe, mai ales că e un subiect foarte sensibil și pentru noi, nu, nu e bebe…nu încă. Când se va întampla, vom fi cei mai fericiți și vom împărtăși cu voi și vestea aia. Pot să spun doar că… acest proiect pe care îl avem este important și pentru noi, ca familie.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au apelat la terapia de cuplu

În luna august a anului 2023, Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Oana Moșneagu. Momentul a avut loc la finalul spectacolului „Îmblânzirea Scorpiei”, regizat de Anca Sigartău, care s-a jucat în aer liber la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia. Cererea în căsătorie a fost inedită, iar spectatorii au privit cu emoție momentul. Actorul a ținut și un discurs în fața tuturor înainte să se așeze în genunchi și să îi ofere inelul de logodnă iubitei sale. Ulterior, actrița l-a luat în brațe pe Vlad Gherman și s-au sărutat.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil în 2024. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie. Pe 2 iunie 2024, actrița și actorul s-au căsătorit religios.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit mereu deschis despre relația lor, așa că nu au ascuns faptul că au apelat la terapia de cuplu pentru a depăși anumite probleme pe care le aveau, în special cele cauzate de relațiile precedente.

„E un 50%-50%, e clar că terapia ne-a pus pe drumul cel bun, dar munca o face fiecare, e o chestie individuală. Sunt eu, Oana și cuplu. Trebuie să avem grijă de fiecare entitate. Unii au preconcepții vis a vis de terapie. Mă bucur că s-a mai curățat și nu mai vede lumea terapie ca fiind ‘mamă, dacă e ceva grav, mă duc la psiholog. Noi am venit din două relații de lungă durată, care și-au lăsat amprenta asupra noastră. Chiar ne-a ajutat foarte mult, facem mai rar terapie de cuplu”, a declarat Vlad Gherman la Antena Stars.

Vlad Gherman, despre finanțele familiei

Întrebat cum sunt gestionați banii în familie, Vlad Gherman a explicat că el și soția sa, Oana Moșneagu, preferă o abordare echilibrată, bazată pe parteneriat. Cei doi au atât proiecte comune, cât și activități separate care le aduc venituri, însă nu au stabilit niciodată ca unul dintre ei să administreze singur bugetul familiei.

„Cel mai bine, din punctul meu de vedere, este să fie un „jumi-juma.” Noi, din fericire, suntem și norocoși: avem tot felul de proiecte în desfășurare, avem și campanii în online care merg, avem venituri și împreună, pentru că avem și campanii comune, dar și separate. Niciodată nu s-a pus problema”, a declarat Vlad Gherman pentru Spynews.ro.

Vlad Gherman a precizat că veniturile lor au variat de-a lungul timpului, existând perioade în care Oana Moșneagu a câștigat mai mult, dar și momente în care situația s-a inversat. Cu toate acestea, diferențele nu au generat tensiuni în cuplu, deoarece ambii privesc banii ca pe o resursă comună.

„Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine financiar decât îmi mergea mie, dar și perioade în care s-au schimbat rolurile și tot așa. Ce e important e că noi niciodată nu avem discuții pe tema asta, nu există: banii mei sunt banii mei, banii tăi sunt banii tăi, sunt banii noștri. Întotdeauna când ne gândim la orice investiție, orice vrem să facem, acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm, niciodată nu s-a pus problema că tu dai atât, eu dau atât; nici nu contează”, a adăugat Vlad Gherman.

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Foto: Instagram

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