Larisa Iordache, copleșită de emoții după o schimbare importantă în viața de familie: „Un amestec de teamă, grijă…”

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Larisa Iordache trece printr-o perioadă plină de emoții, după ce fiica sa, Amira Andreea, a început creșa. Fosta gimnastă a povestit că adaptarea nu este o provocare doar pentru cea mică, ci și pentru ea, mai ales că despărțirea a devenit mai dificilă după primele zile.

Larisa Iordache, despre schimbările din viața de familie

Dacă inițial era convinsă că va gestiona destul de ușor această etapă, Larisa Iordache și-a dat seama că lucrurile se simt diferit atunci când le trăiești ca părinte. Prima zi la creșă a decurs bine, însă în cea de-a treia zi Amira a plâns în momentul în care a trebuit să se despartă de mama sa. Din fericire, cea mică s-a liniștit rapid după plecarea acesteia și a început să se joace.

„Nu a mai fost ca în prima zi. Despărțirea a fost puțin mai grea, cu câteva lacrimi, însă imediat după ce am plecat și-a intrat în ritm și s-a lăsat prinsă de joacă. Ce gânduri poate avea o mamă… N-aș fi crezut vreodată. Când alte mame îmi povesteau despre perioada asta, eram atât de relaxată și spuneam: ‘Sigur la mine nu o să fie așa'”, a mărturisit Larisa Iordache.

Fosta campioană recunoaște că experiența a făcut-o să privească diferit poveștile altor părinți despre primele zile de creșă sau grădiniță. Pentru ea, această etapă vine cu teama firească de a nu mai fi permanent lângă fiica sa, dar și cu dorința de a-i oferi libertatea de a descoperi treptat lumea.

„Ei bine… ‘așa-ul’ ăsta înseamnă un amestec de teamă, grijă, emoție, dar și mult curaj. Curajul de a o lăsa să descopere lumea puțin câte puțin fără mine lângă ea în fiecare secundă. Curajul de a avea încredere că va fi bine. Și știu că va veni și ziua în care fiecare va merge la ‘treaba’ ei, despărțirea va fi mai ușoară, iar noi ne vom spune ‘pa’ cu zâmbetul pe buze. Până atunci, ne adaptăm amândouă. Ea la creșă, iar eu la ideea că fetița mea crește”, a adăugat Larisa Iordache.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu aproximativ un an și jumătate, odată cu venirea pe lume a Amirei. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2024, după o relație construită în jurul pasiunii comune pentru sport.

Amira, prima experiență pe bârnă

Momentul a fost filmat la academia de gimnastică și tenis pe care Larisa Iordache a deschis-o împreună cu soțul ei, Cristian Chiriță. În imaginile publicate pe rețelele de socializare, Amira apare îmbrăcată într-un costum roz pastel, cu fustiță, și încearcă să își păstreze echilibrul pe aparat.

Larisa Iordache a rămas permanent lângă fetiță și a susținut-o cu ambele mâini, lăsând-o să înainteze în propriul ritm. Amira a făcut câțiva pași cu atenție, apoi a fost coborâtă pe saltea, unde mama sa i-a arătat cum se execută reverența de la finalul unui exercițiu. Lecția s-a transformat rapid într-o joacă, iar videoclipul s-a încheiat cu râsete și îmbrățișări. Fosta gimnastă a descris experiența ca pe o modalitate de a petrece timp împreună și de a-i face cunoștință fiicei sale cu bucuria mișcării.

„Micuța mea gimnastă. Timp de calitate, multă joacă și distracție. Iar la final, am învățat și să facem reverența. Pas cu pas, descoperim bucuria mișcării”, a scris Larisa Iordache.

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Foto: Arhiva ELLE

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