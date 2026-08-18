Matthew McConaughey și soția sa, Camila, apariție rară alături de cei trei copii ai lor. Cum arată acum Levi, Vida și Livingston

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Matthew McConaughey a avut parte de susținerea întregii familii la unul dintre cele mai recente evenimente dedicate noului său film. Actorul, în vârstă de 56 de ani, a apărut alături de soția sa, Camila Alves McConaughey, și de cei trei copii ai lor la o proiecție specială a peliculei The Rivals of Amziah King, organizată în Austin, Texas.

Matthew McConaughey și Camila Alves McConaughey, în vârstă de 43 de ani, au pozat alături de fiii lor, Levi, 18 ani, și Livingston, 13 ani, dar și de fiica lor, Vida, în vârstă de 16 ani.

Pentru această apariție, actorul a ales un costum bleumarin, în timp ce soția sa a optat pentru un costum gri, format din trei piese, pe care l-a accesorizat cu o pălărie. Vida a purtat o rochie neagră, Livingston a ales un costum, un tricou alb și mai multe lanțuri, în timp ce Levi a avut un look lejer, purtând o cămașă și o pereche de jeanși.

Levi McConaughey își construiește propria carieră în actorie

Levi a făcut deja primii pași în industria cinematografică. Anul trecut, acesta a debutat în actorie în thrillerul The Lost Bus, produs de Apple TV+, în care joacă chiar rolul fiului personajului interpretat de Matthew McConaughey. Filmul, regizat de Paul Greengrass, are la bază incendiul Camp Fire din 2018, care a devastat peste 150.000 de acri și a provocat moartea a 85 de persoane.

Într-un interviu acordat publicației People în septembrie 2025, Levi a povestit că nu i-a fost tocmai ușor să obțină șansa de a participa la audiții.

„A trebuit să insist”, a spus Levi despre discuțiile cu tatăl său.

Matthew McConaughey a vrut însă ca fiul său să fie evaluat fără ca numele familiei să îi influențeze șansele și i-a cerut directoarei de casting să îi elimine numele de familie de pe materialul trimis pentru audiție.

„Poți să scoți numele de familie?”, și-a amintit Matthew că a întrebat-o pe directoarea de casting a filmului. „Ea a spus: «Da». Apoi am primit un telefon și mi-a spus: «Regizorul nostru, Paul Greengrass, a spus: „El este puștiul. El este fiul, Levi'». După care mi-a zis: «Și i-am spus că, de fapt, este fiul lui Matthew și în viața reală»”.

În același interviu, actorul l-a întrebat pe Levi dacă a început să simtă presiunea asociată cu faptul că este fiul unei vedete de la Hollywood.

„Ai simțit vreo presiune pentru că ești «fiul lui Matthew McConaughey»?”, l-a întrebat acesta.

„Da, abia acum începe”, a recunoscut Levi. „Și, oricât ar spune oamenii: «Oh, ai obținut asta datorită tatălui sau mamei tale», ei pot să îmi deschidă ușa, dar, odată ce intru, depinde de mine să fac ceea ce am de făcut. Asta ține de mine”.

Matthew McConaughey, declarații despre rolul de tată

Matthew McConaughey a vorbit în repetate rânduri despre importanța pe care familia o are în viața sa. În luna aprilie, actorul a apărut într-un episod al emisiunii Bear Grylls Is Running Wild, unde a explicat de ce consideră că a fi părinte este unul dintre cele mai importante roluri pe care le poate avea un bărbat.

Tată a trei copii, McConaughey a descris ideea de a fi „un tată bun pentru un fiu sau o fiică” drept „cea mai mare formă de artă” pe care o poate crea un bărbat.

„Cred că un bărbat este prinț până când are copii, iar apoi devine rege. Nu cred că există ceva mai important pe care îl poate face un bărbat”, i-a spus Matthew lui Bear Grylls.

Actorul a continuat vorbind despre copii și despre ceea ce lăsăm în urmă prin generațiile următoare.

„De fapt, omule, suntem muritori. Acesta este începutul nemuririi noastre și, sperăm, avem suficient noroc încât și ei să aibă copii, iar totul să continue să fie transmis mai departe. Cred că cea mai mare formă de artă pe care o poate crea un bărbat este să fie un tată bun pentru un fiu sau o fiică”.

Foto: Getty Images

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