Andreea Esca, imagini rare în costum de baie. Ce indicații amuzante i-a dat soțului înainte de fotografii

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Andreea Esca publică destul de rar fotografii în costum de baie, însă în cea mai recentă vacanță a făcut o excepție. Prezentatoarea Știrilor PRO TV în vârstă de 53 de ani a pozat pentru soțul ei, Alexandre Eram, căruia i-a oferit o serie de indicații amuzante înainte de realizarea imaginilor.

Andreea Esca, schimb de replici amuzant cu soțul ei

Pasionat de fotografie, Alexandre Eram a fost desemnat fotograful vacanței, însă misiunea sa nu a fost una tocmai simplă. Andreea Esca a explicat că nu obișnuiește să își editeze fotografiile, așa că a vrut ca unghiul și distanța să fie alese cu atenție.

„Te rog fă-mi o poză în care să nu se vadă burta. Nici sânii, că parcă sunt prea, prea. Brațele s-au cam bubulit și eu nu modific pozele. Nu mă lua așa de aproape”, i-a spus vedeta soțului său. Amuzat de lista de cerințe, Alexandre Eram a întrebat-o: „Păi și eu ce pozez?”. Andreea Esca i-a oferit imediat o soluție, continuând schimbul de replici în aceeași notă ironică: „Clema de păr. Deși, și asta e un subiect controversat”.

Fotografiile au fost în cele din urmă realizate și publicate, iar prezentatoarea a demonstrat încă o dată că nu se teme să facă haz de sine sau să vorbească deschis despre micile nesiguranțe legate de aspectul fizic. În trecut, Andreea Esca a povestit și despre schimbările pe care le-a făcut pentru a ajunge la o greutate la care să se simtă bine. Știrista a reușit să slăbească nouă kilograme fără să recurgă la diete foarte restrictive sau la metode extreme.

Andreea Esca, despre cariera de 30 de ani

Privind în urmă la momentul istoric din 1 decembrie 1995, când a rostit celebrul „Bună seara, România, bună seara, București!”, Andreea Esca își amintește perfect atmosfera încărcată din redacție și responsabilitatea imensă care apăsase atunci pe umerii ei.

„Aveam emoții foarte mari pentru că se lucrase mult timp la reportajele pentru acea zi de 1 decembrie. Colegii mei, care până și în noaptea precedentă lansării nu dormiseră, îmi predaseră subiecte extrem de bune și mi se părea că, din acel moment, succesul sau insuccesul nostru depindea doar de mine. Simțeam toată greutatea lumii pe umerii mei. Și tensiunea creștea pe măsură ce se apropia ora de emisie, căci vedeam deja imagini de la lansarea oficială de la Palatul Parlamentului, unde erau președintele țării, premierul, miniștri, diplomați, cei mai importanți oameni ai momentului, plus invitați din străinătate. Cred însă că, atunci când am auzit în cască numărătoarea inversă, am intrat atât de profund în ce aveam de făcut, că mi-au trecut și emoții, și tot. Și nu m-am mai oprit. Până azi. (zâmbește) La sfârșitul jurnalului, a venit o avalanșă de felicitări și, cumva, am simțit că reușiserăm ceva care va marca timpul. Și așa a fost. PRO TV avea să devină un ‘game changer’ în televiziune. Iar eu sunt fericită că am făcut parte din acea echipă care a revoluționat media în România”, a spus într-un interviu pentru revista Viva!

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Foto: Arhiva ELLE

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