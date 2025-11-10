Andreea Esca dezvăluie defectul pe care fanii nu l-au observat până acum: „Dacă te uiți din profil…”

Andreea Esca, în vârstă de 53 de ani, rămâne una dintre figurile emblematice ale televiziunii românești. Recunoscută pentru energia și zâmbetul ei mereu prezent, vedeta nu ezită să împărtășească cu publicul detalii din viața sa personală.

Andreea Esca, despre defectul său fizic

Recent, într-o provocare lansată online, prezentatoarea a dezvăluit un mic defect fizic pe care îl are încă de la începutul carierei.

„Nu știu ce zice societatea. Nu cred că a observat societatea, dar primul meu cameraman, în 1992, mi-a zis că am deviație de sept. Adică, dacă te uiți din profil, se vede că nasul este într-o parte. Mi-a spus să fiu atentă să le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă acest lucru. Cam asta ar fi”, a povestit Andreea într-un clip publicat de DJ Luiza Sabău pe rețelele sociale.

Pe de altă parte, subiectul salariului Andreei Esca la Pro TV a fost mereu unul intens discutat în media. În ultimii ani, prezentatoarea a început să privească cu umor aceste speculații și chiar face glume ironice despre munca sa, sugerând că toate aparițiile ei profesionale vin „contra unei sume considerabile de bani”.

În aceeași notă jucăușă, Andreea a mărturisit că petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale alături de cei doi copii ai săi, Alexia și Aris, după ce aceștia au „momit-o” cu sume generoase.

„Da, da, m-au plătit foarte mult. Mi-au dat bani și m-au convins. Pur și simplu a fost un job plătit. Se câștigă foarte bine, extraordinar de bine. Ne place foarte mult să creadă lumea că așa este”, a declarat, râzând, Andreea Esca pentru Libertatea, în vara acestui an

Cei doi frați s-au remarcat ca o echipă carismatică în competiția Asia Express, unde au cucerit publicul prin naturalețea și complicitatea lor. Potrivit mamei lor, relația frumoasă pe care o au și maturitatea de care dau dovadă sunt rezultatul unei educații bazate pe coerență și colaborare între părinți.

Prezentatoarea de la PRO TV, despre copiii ei

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a vorbit în termeni laudativi despre cei doi copii ai săi.

„Amândoi sunt niște copii foarte buni, niște copii cu un suflet foarte bun și sper că sunt politicoși. Sunt foarte muncitori, ceea ce iar apreciez, pentru că și eu și soțul mei suntem ‘workoholici, deci clar mi se pare că este o calitate importantă să fii un om muncitor. Și ce mai apreciez la ei este că au un respect deosebit față de ceilalți”, a povestit vedeta pentru VIVA!.

Prezentatoarea PRO TV s-a declarat extrem de încântată de faptul că cei doi copii ai săi au ales să meargă în vacanță cu ea și soțul ei.

„Copiii mei au fost cu noi în vacanță, facem cel puțin două vacanțe pe an împreună și asta pentru că ei își doresc să vină, nu-i oblig eu. Mi se pare chiar deosebit faptul că merg, adică eu nu îmi aduc aminte să mai fi mers cu părinții mei în vacanță după 18 ani, dar lor le face plăcere și mă bucur. Cu cât vor să vină mai mult, cu atât mai bine”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:

Iulia Vântur, declarații despre operațiile estetice. Cum se menține în formă la 44 de ani: „Simt că trec anii, însă…'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro