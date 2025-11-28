Andreea Esca, dezvăluiri inedite despre cariera de trei decenii la Pro TV: „Tensiunea creștea pe măsură ce…”

Andreea Esca a dezvăluit detalii despre cariera sa de peste trei decenii la Pro TV.

Andreea Esca este printre cei mai emblematici oameni de televiziune din România. Prezența ei are ceva inconfundabil, o energie caldă, luminoasă, care te face să o asculți și să o îndrăgești instantaneu. Nu e de mirare că, de trei decenii, rămâne cea mai apreciată și mai constantă figură a televiziunii din România.

Andreea Esca, despre cariera de 30 de ani

Privind în urmă la momentul istoric din 1 decembrie 1995, când a rostit celebrul „Bună seara, România, bună seara, București!”, Andreea Esca își amintește perfect atmosfera încărcată din redacție și responsabilitatea imensă care apăsase atunci pe umerii ei.

„Aveam emoții foarte mari pentru că se lucrase mult timp la reportajele pentru acea zi de 1 decembrie. Colegii mei, care până și în noaptea precedentă lansării nu dormiseră, îmi predaseră subiecte extrem de bune și mi se părea că, din acel moment, succesul sau insuccesul nostru depindea doar de mine. Simțeam toată greutatea lumii pe umerii mei. Și tensiunea creștea pe măsură ce se apropia ora de emisie, căci vedeam deja imagini de la lansarea oficială de la Palatul Parlamentului, unde erau președintele țării, premierul, miniștri, diplomați, cei mai importanți oameni ai momentului, plus invitați din străinătate. Cred însă că, atunci când am auzit în cască numărătoarea inversă, am intrat atât de profund în ce aveam de făcut, că mi-au trecut și emoții, și tot. Și nu m-am mai oprit. Până azi. (zâmbește) La sfârșitul jurnalului, a venit o avalanșă de felicitări și, cumva, am simțit că reușiserăm ceva care va marca timpul. Și așa a fost. PRO TV avea să devină un „game changer” în televiziune. Iar eu sunt fericită că am făcut parte din acea echipă care a revoluționat media în România”, a spus într-un interviu pentru revista Viva!

Anii au trecut, iar Andreea Esca a rămas o constantă a televiziunii, fără să-și propună vreodată o carieră atât de impresionantă. Ea mărturisește că nu a avut niciodată planuri mărețe sau scenarii pe termen lung, ci doar dorința de a face lucrurile bine.

„Nu mi-am imaginat nimic, niciodată. Nu mi-am făcut planuri, n-am avut un vis anume. Am dorit pe rând, ca mulți copii, să fiu profesoară, doctor, vânzătoare, jurnalistă, avocată, actriță, și tot așa. Dar cred că viața știe cel mai bine încotro ți-e drumul ca să-ți fie cel mai potrivit. Cât despre cât de cunoscut sau de iubit ești, aceste lucruri bănuiesc că sunt un răspuns mimetic la dragostea pe care, la rândul tău, o transmiți telespectatorilor, oamenilor în general. Telespectatorii simt imediat dacă faci cu plăcere ceva, dacă ți-e drag de ei, dacă îți pasă de profesia ta. Nu prea m-am gândit la ce răspundere mare am. Pentru că întotdeauna mi-am făcut treaba cu seriozitate, atenție, pasiune. Nu aș fi putut-o face altfel, oricum”, a mai spus ea.

Pentru Andreea Esca, prezentarea știrilor a devenit o rutină care face parte din însăși structura ei de viață. A traversat ani întregi de evenimente, schimbări, crize și bucurii în fața telespectatorilor, iar această continuitate a necesitat o forță interioară impresionantă. Ea recunoaște că există momente grele, mai ales atunci când subiectele sunt dureroase, dar a învățat să gestioneze emoția astfel încât mesajul să ajungă limpede la public.

„Chirurgii cum operează zeci de ani? Și aia e mult, mult mai greu. Sigur că mă încarc cu poveștile triste, dar reușesc să le depozitez apoi undeva sau să le găsesc o rezolvare, dacă e cazul, și o iau de la capăt. Pentru că informațiile trebuie să ajungă în continuare la oameni. Asta e profesia mea. Povestesc mereu de mama, care, când a aflat că aș vrea să prezint jurnalul, mi-a spus să nu uit că este ca și cum aș fi o balerină sau un actor de teatru, care are spectacol zilnic, la o oră fixă. Așa ca să mă pregătesc, ca orice problemă ar apărea în viața mea personală să nu îmi afecteze prestația publică, pentru că pe telespectatori nu îi interesează prin ce treci tu. Nu e problema lor. Ei au „plătit bilet” ca să vadă spectacolul în cea mai bună variantă. E treaba ta cum faci. Cu siguranță, acea discuție a cântărit mult pentru mine.”

Ce defect insesizabil are prezentatoarea TV?

Recent, într-o provocare lansată online, prezentatoarea a dezvăluit un mic defect fizic pe care îl are încă de la începutul carierei.

„Nu știu ce zice societatea. Nu cred că a observat societatea, dar primul meu cameraman, în 1992, mi-a zis că am deviație de sept. Adică, dacă te uiți din profil, se vede că nasul este într-o parte. Mi-a spus să fiu atentă să le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă acest lucru. Cam asta ar fi”, a povestit Andreea într-un clip publicat de DJ Luiza Sabău pe rețelele sociale.

Foto: Arhiva ELLE

