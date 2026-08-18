Prințesa Eugenie a dezvăluit numele fiicei sale. Semnificația specială din spatele alegerii

Prințesa Eugenie a ales pentru fiica sa trei prenume cu semnificații speciale, inspirate atât de familia regală, cât și de istoria Portugaliei.

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  de  ELLE
Prințesa Eugenie a dezvăluit numele fiicei sale. Semnificația specială din spatele alegerii

La două săptămâni după ce a devenit mamă pentru a treia oară, Prințesa Eugenie a dezvăluit numele fiicei sale, Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. Alegerea nu este deloc întâmplătoare, fiecare dintre cele trei prenume având o semnificație aparte și legături cu familia regală britanică.

Mezina familiei s-a născut pe 3 august, într-un spital din Lisabona, Portugalia. Pe 17 august, nepoata Regelui Charles al III-lea a anunțat numele fetiței și a explicat motivele din spatele alegerii.

„Poartă numele a trei persoane pe care le iubim și le admirăm, din trecut și din prezent, inclusiv al străbunicii sale, pe care o păstrăm aproape de inimile noastre. Numele ei face parte din istoria Angliei și a Portugaliei, două locuri pe care le iubim și pe care le numim acasă”, a scris Prințesa Eugenie, care locuiește în Portugalia împreună cu soțul și fiii săi din 2022.

Elizabeth este un omagiu adus bunicii Prințesei Eugenie, regretata Regină Elisabeta a II-a, însă și celelalte două prenume ale fetiței au legături cu istoria familiei regale.

Istoria din spatele numelui Adelaide

Potrivit HELLO!, numele Adelaide apare în familia regală britanică încă din secolul al XIX-lea, prin Regina Adelaide de Saxa-Meiningen, soția Regelui William al IV-lea și mătușa bunicii Reginei Victoria.
Sophie Kihm, expertă în nume de copii și redactor-șef la Nameberry, a explicat pentru HELLO! originea și semnificația acestuia.

„Adelaide este folosit în engleză, italiană și portugheză (cât de potrivit, având în vedere locul în care s-a născut acest copil) și este o variantă a numelui german Adelheidis”.

„Înseamnă „nobil” și are o istorie regală: prințesa germană Adelaide s-a căsătorit cu regele William al IV-lea al Marii Britanii în anii 1830. A fost o regină atât de iubită, cunoscută drept «Buna Regină Adelaide», încât a popularizat acest nume la începutul secolului al XIX-lea. Orașul australian Adelaide îi poartă numele”, a explicat experta pentru publicație.

Sophie Kihm a mai precizat pentru HELLO! că Adelaide este un nume a cărui popularitate este în creștere în Marea Britanie, ocupând anul trecut locul 342 în clasament. Experta se așteaptă ca alegerea făcută de Prințesa Eugenie să contribuie și mai mult la popularitatea acestuia.

„La fel ca în cazul multor nume ale bebelușilor regali, ne așteptăm ca acesta să crească semnificativ în popularitate în anii următori. Numele fiicei lui Eugenie este inspirat parțial de Regina Adelaide și parțial de Maria Adelaide, numele a două femei portugheze, una de origine regală și cealaltă o sfântă”.

Nu este, de altfel, prima dată când Prințesa Eugenie îi aduce un omagiu Reginei Adelaide. La recepția organizată cu ocazia nunții sale, aceasta a purtat două broșe care îi aparținuseră cândva Reginei Adelaide și care i-au fost transmise de Regina Elisabeta a II-a.

„Broșele Wheat-Ear ale Reginei Victoria au fost comandate inițial de William al IV-lea în 1830 pentru Regina Adelaide. Au fost transmise Reginei Victoria în 1837 și, în cele din urmă, Reginei Elisabeta a II-a în 1952. Majestatea Sa le-a purtat atât ca accesorii de păr, cât și ca broșe”, se arăta pe site-ul Palatului, potrivit HELLO!

Semnificația prenumelor Elizabeth și Annina

Elizabeth, primul prenume secundar al fetiței, este un omagiu direct adus Reginei Elisabeta a II-a. Sophie Kihm a precizat pentru HELLO! că numele înseamnă „devotată lui Dumnezeu”.

Cel de-al doilea, Annina, este mult mai rar și creează o altă legătură cu familia regală britanică. Potrivit expertei citate de HELLO!, acesta poate fi asociat cu Prințesa Anne, mătușa Prințesei Eugenie.

„Annina este un diminutiv italian rar derivat din Anne sau Anna. Poate fi interpretat ca însemnând „micuța Anne” sau „grație”, aceasta din urmă fiind semnificația numelui Anne/Anna”, a declarat Sophie Kihm. „Anne este un nume care apare frecvent în arborele genealogic al familiei regale britanice. Eugenie are o mătușă pe nume Anne și acesta a fost numele a șase regine ale Angliei”.

Prințesa Eugenie, primele imagini cu fiica sa

Prințesa Eugenie a anunțat pe Instagram că a devenit mamă pentru a treia oară, publicând și o fotografie cu fetița îmbrăcată într-un costumaș roz tricotat.

„Suntem mai mult decât îndrăgostiți de fetița noastră”, a scris ea.

Pe 17 august, odată cu dezvăluirea numelui, Eugenie a publicat și noi imagini din albumul familiei. Într-una dintre fotografii, fiii săi, August, în vârstă de cinci ani, și Ernest, în vârstă de trei ani, apar alături de sora lor mai mică.

„Acum exact două săptămâni a venit pe lume fetița noastră. Iar de atunci am avut parte de cea mai specială perioadă, plină de căldură și iubire”, a scris Prințesa Eugenie. „Augie și Ernie sunt deja cei mai buni frați mai mari”, a adăugat ea.

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Foto: Getty Images

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