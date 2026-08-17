Prințesa Iman a Iordaniei a născut gemene. Anunțul făcut de familia regală

Prințesa Iman și soțul ei, Jameel Thermiotis, au devenit părinții a două fetițe gemene.

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  de  ELLE.ro
Prințesa Iman a Iordaniei a născut gemene. Anunțul făcut de familia regală

Familia regală a Iordaniei s-a mărit! Vineri, 14 august, Curtea Regală Hașemită a anunțat că Prințesa Iman a adus pe lume două fetițe gemene, alături de soțul său, Jameel Thermiotis.

În comunicatul publicat pe site-ul oficial al Curții se arată:

„Curtea Regală Hașemită are plăcerea de a anunța că Alteța Sa Regală Prințesa Iman bint Abdullah II și domnul Jameel Alexander Thermiotis au fost binecuvântați, la 14 august 2026, cu două fetițe gemene. Curtea Regală Hașemită le transmite sincere felicitări și cele mai bune urări Prințesei Iman și domnului Jameel, precum și Majestăților Lor, Regele Abdullah al II-lea ibn Al Hussein și Regina Rania Al Abdullah, cu prilejul acestui eveniment fericit.”

Iman, în vârstă de 29 de ani, este al doilea copil și fiica cea mare a Regelui Abdullah, în vârstă de 64 de ani, și a Reginei Rania, în vârstă de 55 de ani. Ea s-a căsătorit pe 12 martie 2023 cu Jameel, un om de afaceri greco-venezuelean în vârstă de 32 de ani. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată pe 16 februarie 2025, când a venit pe lume fiica lor, Amina.

Regina Rania a fost cea care a anunțat inițial că fiica sa este însărcinată, însă faptul că aceasta aștepta gemeni a fost ținut secret până la naștere. Regina a publicat o fotografie emoționantă de familie, în care Jameel o ținea în brațe pe Amina, în timp ce micuța întindea mâna pentru a atinge burtica de gravidă a mamei sale.

„O nouă bucurie este pe drum… Felicitări pentru Iman, Jameel și iubita mea Amina, care va deveni soră mai mare”, a scris Regina Rania în limba arabă, alături de fotografie. „Fie ca Allah să vă păzească și să vă ocrotească.”

În limba engleză, ea a adăugat: „Clubul nepoților se mărește și nu am putea fi mai fericiți pentru Iman, Jameel și Amina, care va deveni în curând soră mai mare.”

Pe lângă Iman, Regele Abdullah și Regina Rania mai au trei copii: Prințul Moștenitor Hussein, în vârstă de 32 de ani, Prințesa Salma și Prințul Hashem. Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, s-au căsătorit în iulie 2023. Fiica lor, Prințesa Iman, s-a născut în august 2024 și poartă același nume ca mătușa sa.

Prințesa Salma și Prințul Hashem nu sunt încă căsătoriți. Deși s-au născut în familia apropiată a suveranului, Prințesa Iman, Amina și cele două fetițe gemene venite recent pe lume nu vor fi incluse în linia de succesiune la tronul Iordaniei. Constituția Regatului Hașemit al Iordaniei stabilește că tronul este transmis ereditar pe linie masculină, în cadrul dinastiei Regelui Abdullah Ibn Al-Hussein. Prin urmare, nici Prințesa Iman nu s-a aflat vreodată în linia de succesiune, în ciuda faptului că este fiica regelui.

„Titlul regal va fi transmis de la deținătorul Tronului către fiul său cel mare, apoi către fiul cel mare al acestuia și, ulterior, în linie directă, printr-un proces similar. În cazul în care fiul cel mare moare înainte ca Tronul să îi revină, fiul său cel mare va moșteni Tronul, chiar dacă persoana decedată are frați. Regele poate însă să îl desemneze drept moștenitor al Tronului pe unul dintre frații săi. În acest caz, dreptul la Tron îi va fi transmis acestuia de către deținătorul Tronului.”, prevede articolul 28.

Fiind gemene, fiicele Prințesei Iman reprezintă o raritate în rândul familiilor regale.

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foto: Getty Images

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