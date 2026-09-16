Maluma a devenit tată pentru a doua oară. Artistul a dezvăluit numele băiețelului său

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Familia lui Maluma s-a mărit cu încă un membru! Artistul și actorul columbian, în vârstă de 32 de ani, a devenit tată pentru a doua oară alături de iubita sa, Susana Gomez. El a anunțat vestea marți, 15 septembrie, pe Instagram.

Într-o fotografie alb-negru, Maluma apare ținându-și bebelușul nou-născut într-un braț, în timp ce cu celălalt o îmbrățișează pe Gomez, cei doi atingându-și frunțile.

„Orión Londoño Gómez. 14/09/26”, au scris cei doi în descrierea postării, dezvăluind astfel că au devenit părinții unui băiețel luni.

Maluma și Gomez mai au împreună o fiică, Paris, în vârstă de doi ani și jumătate. În luna mai, Maluma anunța că așteaptă cel de-al doilea copil cu Gomez, împărtășind vestea pe Instagram. În fotografia alb-negru, cântărețul și fiica sa, Paris, sărutau cu tandrețe burtica de gravidă a Susanei Gomez. Viitorul tată a doi copii a însoțit adorabila postare de Ziua Mamei doar cu un emoji în formă de inimă bleu.

După nașterea fiicei sale Paris, Maluma a apărut pe coperta ediției din iulie 2024 a revistei Allure și a vorbit despre felul în care i s-a schimbat perspectiva asupra vieții de când a devenit tată.

„Totul s-a schimbat. Și îmi place”, a spus Maluma, referindu-se la această nouă etapă din viața sa. „Acum mă trezesc în fiecare zi cu dorința de a cuceri lumea. Știu că trebuie să dau tot ce am mai bun. Pentru Paris, nimic nu este imposibil. Trebuie să fii un exemplu. În fiecare seară în care pot, mă culc la 9 și mă trezesc la 5:30 ca să merg la sală, pentru că vreau să fiu sănătos. Când ai copii, îți dorești să trăiești pentru totdeauna. Vreau să fie mândră de mine.”

Maluma și Gomez formează un cuplu din 2020. Cântărețul a dezvăluit că cei doi așteptau primul lor copil în videoclipul piesei „Procura”, lansat în octombrie 2023. Ulterior, el a anunțat nașterea fiicei sale printr-o postare pe Instagram.

„Pe 9 martie, la ora 8:23 dimineața, s-a născut iubirea vieții noastre, Paris Londoño Gomez. Vă mulțumim tuturor pentru mesaje și pentru urările frumoase. Susana… iubirea mea: îți mulțumesc că mi-ai împlinit cel mai mare vis, acela de a deveni tată. Nu voi uita niciodată acel moment, Le iubesc”, a scris în spaniolă interpretul hitului „Hawái”.

Pe numele său real Juan Luis Londoño Arias, Maluma este unul dintre cei mai cunoscuți artiști columbieni ai generației sale. Originar din Medellín, și-a început cariera muzicală în adolescență și a devenit cunoscut internațional prin combinația de reggaeton, pop și muzică urbană. De-a lungul anilor, a colaborat cu artiști precum Shakira, Madonna, The Weeknd, Jennifer Lopez și Ricky Martin. Artistul are în palmares un Latin Grammy și 20 de nominalizări la aceste premii, iar albumele „11:11”, „The Love & Sex Tape” și „Don Juan” i-au adus și trei nominalizări la premiile Grammy.

Susana Gómez, partenera lui Maluma, este arhitectă și designer de interior și a activat și în domeniul bijuteriilor. Cei doi formează un cuplu din 2020, însă au preferat mult timp să își păstreze relația departe de atenția publicului.

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foto: Getty Images

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