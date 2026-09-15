Emmy 2026: premiile care contează și starurile care au dominat covorul roșu

Premiile Emmy 2026 au onorat cele mai bune producții TV care au apărut între 1 iunie 2025 și 31 mai 2026, iar ceremonia a fost una cu adevărat spectaculoasă. Iată momentele principale și lista câștigătorilor

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  de  Andreea Ilie
Nicole Kidman
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Premiile Emmy 2026, adică a 78-a ediție a celebrelor premii americane acordate producțiilor de televiziune, au avut loc la The Peacock Theater in Los Angeles Los Angeles. Actrița Mariska Hargitay a fost gazda ceremoniei.

Înaintea ceremoniei, actorii Liza Colón-Zayas și Jeff Hiller, au anunțat nominalizările din acest an pe 8 iulie. În fruntea clasamentului cu nominalizări s-a aflat drama medicală „The Pitt”, producția HBO Max, care a adunat nu mai puțin de 25 de nominalizări, fiind unul dintre marii favoriți ai serii, inclusiv la categoria Outstanding Drama Series.

Foarte aproape se află „Hacks”, care a primit 24 de nominalizări la Emmy 2026 pentru cel de-al cincilea și ultimul sezon. Un alt mare succes al acestei ediții este „Widow’s Bay”, producția Apple TV, care a strâns 19 nominalizări. Serialul se află printre revelațiile sezonului și a concurat inclusiv la categoria Outstanding Comedy Series, în timp ce Matthew Rhys, Kate O’Flynn, Dale Dickey și Stephen Root au primit nominalizări pentru interpretările lor.

Tot de la Apple TV vine „Pluribus”, cu 18 nominalizări. Drama SF, aflată la primul sezon, a devenit unul dintre cele mai importante titluri ale anului și concurează pentru premiul de cel mai bun serial dramatic. Pe următoarele poziții se află „Beef” – sezonul 2, cu 16 nominalizări, urmat de „DTF St. Louis”, cu 13, în timp ce „Shrinking” a obținut 10 nominalizări, iar „Slow Horses” – 9.

Pe măsură ce evenimentul plin de vedete a continuat, așteptarea pentru a afla care seriale și actori au câștigat cele mai importante premii ale serii a luat sfârșit.

Câștigătorii Emmy 2026:

Outstanding Drama Series: The Pitt
Outstanding Comedy Series: Widow’s Bay
Outstanding Limited Or Anthology Series: DTF St. Louis
Outstanding Lead Actress In A Drama Series: Rhea Seehorn – Pluribus
Outstanding Lead Actor In A Drama Series: Noah Wyle – The Pitt
Outstanding Lead Actress In A Comedy Series: Jean Smart – Hacks
Outstanding Lead Actor In A Comedy Series: Matthew Rhys – Widow’s Bay
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series: Allison Janney – The Diplomat
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series: Tom Pelphrey – Task
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Stephen Root – Widow’s Bay
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series at EMMY 2026: Kate O’Flynn – Widow’s Bay
Outstanding Lead Actress In A Limited Or Anthology Series Or Movie: Sally Field – Remarkably Bright Creatures
Outstanding Lead Actor In A Limited Or Anthology Series Or Movie: Matthew Rhys – The Beast in Me
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie: David Harbour, DTF St. Louis
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie: Linda Cardellini, DTF St. Louis
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series: Rob Reiner, The Bear
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Betty Gilpin, Widow’s Bay
Outstanding Guest Actor in a Drama Series: Ernest Harden Jr., The Pitt
Outstanding Guest Actress in a Drama Series: Shailene Woodley, Paradise
Outstanding Animated Program: South Park
Outstanding Reality Competition Program: The Traitors
Outstanding Television Movie: Remarkably Bright Creatures
Outstanding Host For A Reality Or Reality Competition Program: Alan Cumming, The Traitors
Outstanding Variety Special (Live): The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
Outstanding Variety Special (Pre-recorded): The Muppet Show
Outstanding Structured Reality Show: Antiques Roadshow
Outstanding Game Show: Jeopardy!
Outstanding Documentary Or Nonfiction Series: Mr. Scorsese
Outstanding Documentary Or Nonfiction Special: My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay
Outstanding Writing for a Drama Series: Pluribus, „We Is Us” – Vince Gilligan
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie: DTF St Louis
Outstanding Writing for a Comedy Series: Widow’s Bay, „Welcome to Widow’s Bay!” – Katie Dippold
Outstanding Writing for a Variety Series: The Late Show with Stephen Colbert
Outstanding Directing for a Comedy Series: Widow’s Bay, „Welcome to Widows Bay!” – Hiro Murai
Outstanding Directing for a Drama Series: Slow Horses, „Scars” – Saul Metzstein
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie: Steven Conrad, DTF St. Louis

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Foto: Getty

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