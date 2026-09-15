Emmy 2026: premiile care contează și starurile care au dominat covorul roșu

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Premiile Emmy 2026, adică a 78-a ediție a celebrelor premii americane acordate producțiilor de televiziune, au avut loc la The Peacock Theater in Los Angeles Los Angeles. Actrița Mariska Hargitay a fost gazda ceremoniei.

Înaintea ceremoniei, actorii Liza Colón-Zayas și Jeff Hiller, au anunțat nominalizările din acest an pe 8 iulie. În fruntea clasamentului cu nominalizări s-a aflat drama medicală „The Pitt”, producția HBO Max, care a adunat nu mai puțin de 25 de nominalizări, fiind unul dintre marii favoriți ai serii, inclusiv la categoria Outstanding Drama Series.

Foarte aproape se află „Hacks”, care a primit 24 de nominalizări la Emmy 2026 pentru cel de-al cincilea și ultimul sezon. Un alt mare succes al acestei ediții este „Widow’s Bay”, producția Apple TV, care a strâns 19 nominalizări. Serialul se află printre revelațiile sezonului și a concurat inclusiv la categoria Outstanding Comedy Series, în timp ce Matthew Rhys, Kate O’Flynn, Dale Dickey și Stephen Root au primit nominalizări pentru interpretările lor.

Tot de la Apple TV vine „Pluribus”, cu 18 nominalizări. Drama SF, aflată la primul sezon, a devenit unul dintre cele mai importante titluri ale anului și concurează pentru premiul de cel mai bun serial dramatic. Pe următoarele poziții se află „Beef” – sezonul 2, cu 16 nominalizări, urmat de „DTF St. Louis”, cu 13, în timp ce „Shrinking” a obținut 10 nominalizări, iar „Slow Horses” – 9.

Pe măsură ce evenimentul plin de vedete a continuat, așteptarea pentru a afla care seriale și actori au câștigat cele mai importante premii ale serii a luat sfârșit.

Câștigătorii Emmy 2026:

Outstanding Drama Series: The Pitt

Outstanding Comedy Series: Widow’s Bay

Outstanding Limited Or Anthology Series: DTF St. Louis

Outstanding Lead Actress In A Drama Series: Rhea Seehorn – Pluribus

Outstanding Lead Actor In A Drama Series: Noah Wyle – The Pitt

Outstanding Lead Actress In A Comedy Series: Jean Smart – Hacks

Outstanding Lead Actor In A Comedy Series: Matthew Rhys – Widow’s Bay

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series: Allison Janney – The Diplomat

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series: Tom Pelphrey – Task

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Stephen Root – Widow’s Bay

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series at EMMY 2026: Kate O’Flynn – Widow’s Bay

Outstanding Lead Actress In A Limited Or Anthology Series Or Movie: Sally Field – Remarkably Bright Creatures

Outstanding Lead Actor In A Limited Or Anthology Series Or Movie: Matthew Rhys – The Beast in Me

Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie: David Harbour, DTF St. Louis

Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie: Linda Cardellini, DTF St. Louis

Outstanding Guest Actor in a Comedy Series: Rob Reiner, The Bear

Outstanding Guest Actress in a Comedy Series: Betty Gilpin, Widow’s Bay

Outstanding Guest Actor in a Drama Series: Ernest Harden Jr., The Pitt

Outstanding Guest Actress in a Drama Series: Shailene Woodley, Paradise

Outstanding Animated Program: South Park

Outstanding Reality Competition Program: The Traitors

Outstanding Television Movie: Remarkably Bright Creatures

Outstanding Host For A Reality Or Reality Competition Program: Alan Cumming, The Traitors

Outstanding Variety Special (Live): The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

Outstanding Variety Special (Pre-recorded): The Muppet Show

Outstanding Structured Reality Show: Antiques Roadshow

Outstanding Game Show: Jeopardy!

Outstanding Documentary Or Nonfiction Series: Mr. Scorsese

Outstanding Documentary Or Nonfiction Special: My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay

Outstanding Writing for a Drama Series: Pluribus, „We Is Us” – Vince Gilligan

Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie: DTF St Louis

Outstanding Writing for a Comedy Series: Widow’s Bay, „Welcome to Widow’s Bay!” – Katie Dippold

Outstanding Writing for a Variety Series: The Late Show with Stephen Colbert

Outstanding Directing for a Comedy Series: Widow’s Bay, „Welcome to Widows Bay!” – Hiro Murai

Outstanding Directing for a Drama Series: Slow Horses, „Scars” – Saul Metzstein

Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie: Steven Conrad, DTF St. Louis

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Foto: Getty

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