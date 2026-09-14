Mona Segall, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce concurenți au impresionat-o

Mona Segall a vorbit despre experiența concurenților din noul sezon Asia Express, filmat în China. Producătoarea a dezvăluit ce a impresionat-o cel mai mult, dar și ce dificultăți au întâmpinat participanții pe parcursul competiției.

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  de  ELLE.ro
Mona Segall, producătoarea Asia Express
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Mona Segall a oferit noi detalii despre sezonul Asia Express filmat în China și despre dificultățile întâmpinate de concurenți pe parcursul competiției. Invitată într-o emisiune TV, producătoarea show-ului a vorbit despre experiența echipelor, condițiile meteo dificile, dar și despre așteptările pe care le are de la această ediție.

Mona Segall, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express

China a reprezentat decorul unei aventuri solicitante pentru concurenții Asia Express, iar Mona Segall speră ca noul sezon să se bucure de aceeași apreciere din partea publicului precum unele dintre edițiile precedente. Producătoarea preferă însă să nu facă predicții în privința audiențelor înainte de a vedea reacția telespectatorilor.

„Sper să aibă același succes, pentru că e China, și pentru că mi s-a părut un sezon bun, dar niciodată nu zic și nu mă arunc că va avea mai mult succes. Vom vedea”, a spus Mona Segall la SpyNews TV Live.

Concurenții Asia Express au avut parte de condiții dificile în China

Întrebată dacă un anumit participant a impresionat-o în mod special, Mona Segall a explicat că fiecare concurent a reușit să o surprindă în diferite momente ale competiției. Mai mult, după ce a urmărit materialele filmate de echipe, producătoarea spune că a descoperit situații la care nu asistase direct în timpul filmărilor.

„Toți m-au impresionat în felul lor și m-au impresionat în Asia și m-au impresionat și mai tare când am văzut materialul, pentru că eu nu sunt non stop cu ei, la fiecare autostop și nu sunt tot timpul în ploaie, mai merg și în mașină”, a povestit Mona Segall.

Una dintre cele mai mari dificultăți ale sezonului a fost vremea. Concurenții s-au confruntat în repetate rânduri cu ploaia și cu condiții meteo nefavorabile, care au complicat probele și deplasările deja solicitante.

„Mi se pare senzațional prin ce au trecut. Vremea de data asta nu prea a ținut cu noi, a fost vitregă cu ei cam tot timpul, cam tot sezonul și au fost toți senzaționali și au suportat niște lucruri poate la fel de grele ca în alte sezoane”, a mai spus Mona Segall.

Concurentul de la Asia Express 2026 care a dat de înțeles cine ar fi câștigat emisiunea

Fără telefoane și fără bani, cu doar un euro pe zi primit de la Irina Fodor, concurenții vor depinde din nou de propria ingeniozitate și de bunătatea localnicilor pentru transport, cazare și mâncare. Vor alerga, vor face autostopul, vor negocia fără să vorbească aceeași limbă cu oamenii pe care îi întâlnesc și își vor testa limitele fizice și psihice într-o cursă al cărei punct final este Perla din Shanghai.

Înainte de premiera noului sezon Asia Express, Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabriel Torje, a intrat prin telefon la „Super Neatza de Weekend”, în timp ce în studio se aflau fotbalistul, dar și Mirela Vaida. Florin Ristei l-a întrebat pe colegul lui Gabi Torje dacă ar mai participa în viitor în emisiunea de la Antena 1, cu singura condiție ca Alin Alexuc Ciurariu să facă echipă cu Mirela Vaida.

Răspunsul dat de Alin Alexuc Ciurariu a stârnit numeroase comentarii în mediul online, fanii emisiunii fiind convinși că acesta a dezvăluit, din greșeală, ce echipă ar fi câștigat noul sezon Asia Express.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a răspuns Alin Alexuc Ciurariu.

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Foto: PR

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