Show-ul COS, întrerupt de un protest PETA

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Show-ul COS de duminică, 13 septembrie, ar fi trebuit să fie despre noua colecție FW26. În schimb, conversația din jurul prezentării s-a mutat rapid de la haine la un protest PETA și, mai ales, la modul în care acesta a fost gestionat. Mai mulți activiști au intrat pe podium pe rând, purtând pancarte și cerând brand-ului și companiei-mamă H&M Group să renunțe la folosirea lânii.

Protestatarii se aflau inițial printre invitați și au intervenit în diferite momente ale show-ului. Unul dintre mesajele afișate acuza industria lânii de cruzime față de oi, iar strigătele au continuat chiar și după ce o parte dintre activiști au fost îndepărtați de securitate. Prezentarea nu a fost oprită, însă atmosfera din sală s-a schimbat vizibil. În front row se aflau Sharon Stone, John Boyega, Michelle Williams și Lupita Nyong’o, iar imaginile cu reacțiile invitaților au circulat rapid online.

Incidentul a căpătat însă o altă dimensiune când Steven Kolb, CEO-ul Council of Fashion Designers of America, a intervenit personal. Imaginile video îl arată încercând să împiedice doi dintre activiști să ajungă pe podium și restrângându-le fizic mișcările. Ulterior, Kolb și-a recunoscut greșeala: a declarat că a reacționat nepotrivit și că ar fi trebuit să lase echipa de securitate să gestioneze situația. CFDA a susținut aceeași poziție, precizând că astfel de incidente trebuie soluționate de personalul specializat.

PETA a anunțat că activiștii implicați intenționează să depună o plângere la poliție și să analizeze posibilitatea unor demersuri legale. Organizația susține că protestul face parte dintr-o campanie mai amplă prin care cere H&M Group și COS să elimine lâna, invocând concluziile unei investigații PETA Asia asupra unei exploatații din Africa de Sud asociate unui sistem de certificare folosit în lanțul industriei lânii. Afirmațiile privind abuzurile provin de la PETA și trebuie privite ca atare. Legătura directă dintre ferma investigată și produsele COS nu a fost stabilită public în informațiile disponibile.

De cealaltă parte, COS declară că folosește mai multe tipuri de lână certificată, inclusiv NATIVA și Responsible Wool Standard, și afirmă că standardele sale pentru fibre animale includ criterii privind bunăstarea animalelor și gestionarea terenurilor. Site-ul oficial al brand-ului precizează și că produsele RWS provin din ferme certificate independent conform acestor cerințe.

Momentul este cu atât mai relevant cu cât actuala ediție NYFW este prima desfășurată după intrarea în vigoare a noii politici CFDA privind blana naturală. Din septembrie 2026, colecțiile din calendarul oficial nu mai pot include blană provenită de la animale crescute sau vânate special pentru pielea lor. Regula nu interzice însă lâna, pielea sau alte fibre de origine animală, ceea ce explică de ce discuția purtată de activiști merge acum dincolo de subiectul blănii.

Iar aici incidentul de la COS devine mai mult decât un moment viral de Fashion Week. Moda a făcut deja schimbări majore în raport cu blana naturală, însă dezbaterea despre lână, piele, trasabilitate și standardele de bunăstare animală este mult mai complicată. Protestul PETA a pus această conversație literalmente pe podium, însă reacția lui Steven Kolb a ajuns, inevitabil, să concureze cu mesajul activiștilor pentru atenția publicului.

Show-ul a continuat până la final, dar întrebarea auzită ulterior printre invitați rezumă destul de bine seara: după toate acestea, cine mai era atent la haine?

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Foto: Getty

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