Alexia Eram, sinceră despre partea mai puțin plăcută a celebrității: „Viața ta este tot timpul în centrul atenției”

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Alexia Eram este obișnuită cu atenția publicului încă din copilărie, însă recunoaște că expunerea constantă vine și cu aspecte mai puțin plăcute. Prezentă recent la un eveniment monden, unde a fost și premiată, creatoarea de conținut a vorbit despre felul în care se raportează la viața trăită în lumina reflectoarelor, dar și despre unul dintre subiectele care o deranjează atunci când este discutat în spațiul public.

Alexia Eram, despre expunerea de la o vârstă fragedă în mediul online

Fiica Andreei Esca a crescut fiind familiarizată cu camerele de filmat și cu interesul presei, iar ulterior și-a construit propria carieră în online. Alexia Eram admite că atenția publicului este o parte a meseriei pe care și-a ales-o și că, într-o anumită măsură, se potrivește personalității sale. În același timp, faptul că viața unei persoane cunoscute ajunge să fie constant analizată poate avea și dezavantaje.

„Dacă nu-mi plăcea, nu-mi alegeam acest job. Deci îmi place să fiu în centrul atenției. Și cred că fiecare job este în concordanță cu personalitatea și cu omul. Dar, într-adevăr, sunt părți bune și părți mai puțin bune. Adică viața ta este tot timpul în centrul atenției.”, a spus Alexia Eram pentru Spynews.ro.

Alexia Eram, deranjată de comentariile despre situația sa financiară

Dincolo de expunerea care vine odată cu statutul de persoană publică, Alexia Eram spune că există un anumit tip de informație apărută despre ea care o deranjează în mod special. Este vorba despre afirmațiile potrivit cărora ar fi în continuare întreținută financiar de părinții săi. Creatoarea de conținut respinge această idee și susține că își câștigă singură banii de aproximativ un deceniu. Alexia și-a început de tânără activitatea profesională în mediul online, iar în prezent spune că se ocupă singură de cheltuielile și responsabilitățile sale financiare.

„Nu mă deranjează neapărat un titlu, dar mă deranjează că se aude că stau pe banii părinților. De 10 ani sunt pe banii mei”, a mai zis Alexia Eram.

Ce ținută a ales Alexia Eram la Festivalul de Film de la Veneția 2026

Alexia Eram și-a făcut apariția pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția într-o salopetă albă din mătase pură și plisată în partea din față. Creatoarea de conținut a avut părul prins într-un coc și a mizat pe un machiaj în nuanțe neutre, care i-a pus ochii în evidență. Ea și-a completat look-ul cu o pereche de cercei masivi rotunzi și o brățară.

Potrivit descrierii de pe site-ul brand-ului, salopeta purtată de Alexia Eram costă 2.200 de euro.

Festivalul de Film de la Veneția a început anul acesta înconjurat de așteptări, comentarii și, ca în fiecare an, de controverse. Trebuie să știi, în primul rând, că ediția de anul acesta este cea cu numărul 83, un număr cel puțin impresionant, dar potrivit pentru ceea ce e cunoscut drept cel mai vechi festival de profil din lume, care de-a lungul timpului a văzut și promovat pelicule care au făcut istorie. Istoria, de altfel, este strâns legată de organizarea festivalului – în așa măsură încât, la un moment dat, Festivalul de Film de la Cannes a fost creat special ca un răspuns la temerile privind funcționarea celui de la Veneția în Italia condusă pe atunci de Mussolini. La impresia asta a contat, desigur, și faptul că fondatorul, Giuseppe Volpi, a fost membru al Partidului Fascist.

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Foto: Instagram

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