Phoebe Bridgers, apariție fără filtre la Festivalul de Film de la Veneția. Detaliul care a strârnit controverse

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Phoebe Bridgers a ales să se arate exact așa cum este la Festivalul de Film de la Veneția. Artista în vârstă de 32 de ani a publicat pe Instagram o serie de fotografii sincere de la debutul său la Festivalul de Film de la Veneția, luni, 7 septembrie.

După agitația de pe covorul roșu, interpreta piesei „Lost Weekend” a inclus și un selfie în care zâmbește larg, dezvăluind o pată de transpirație la subraț, vizibilă pe ținuta sa elegantă. În celelalte imagini, Bridgers și-a prezentat ținuta vaporoasă, o rochie de seară Alexander McQueen din colecția toamnă 2026, realizată din dantelă florală cu un aer romantic și jucăuș. Rochia avea un corsaj transparent într-o nuanță de gri ardezie și a fost accesorizată cu inelul Cartier Nigeria și inelul-signet Leo Black, potrivit Vogue. Artista și-a purtat părul blond platinat, devenit deja semnătura sa, într-un coc lejer, cu aspect ușor răvășit de vânt.

„PRIMETIME!”, a scris câștigătoarea unui premiu Grammy în descrierea fotografiilor, făcând referire la viitorul film A24 „Primetime”, în care își va face debutul actoricesc.

La începutul festivalului, Bridgers purtase o altă ținută care a atras atenția pentru un alt motiv. Artista a ales un costum negru Gucci, cu fustă și croială impecabilă, din colecția toamnă 2026 a casei de modă, lăsându-și însă părul de pe picioare la vedere. A completat look-ul cu ochelari de soare Gucci cu rame ovale și pantofi Stuart Weitzman, modelul Babette Mary Jane.

Fanii artistei indie rock au lăudat-o pentru felul în care contribuie la normalizarea părului corporal feminin pe covorul roșu: „Petele de transpirație mă fac să mă simt reprezentată”, a scris o admiratoare în comentariile de pe Instagram. „Prințesa oamenilor”, a adăugat un alt fan.

Phoebe Bridgers se alătură astfel unei liste tot mai lungi de vedete care au ales, în ultimii ani, să își afișeze părul corporal natural pe covorul roșu sau în timpul aparițiilor publice, printre care Rachel McAdams, Madonna și Amandla Stenberg.

Unul dintre cele mai cunoscute momente de acest gen rămâne apariția Juliei Roberts, în 1999, la premiera londoneză a comediei romantice „Notting Hill”, când actrița și-a ridicat brațele și a lăsat la vedere părul de la subraț, într-un gest care avea să schimbe percepția publică asupra părului corporal feminin.

Într-un episod din 2018 al emisiunii „Busy Tonight”, Roberts, în vârstă de 58 de ani, și-a amintit reacțiile stârnite de acel moment.

„Imaginea îmi este foarte clară în minte, de fapt, din acel moment. Cred că pur și simplu nu m-am gândit la lungimea mânecilor și la faptul că aveam să fac cu mâna, și la cum aceste două lucruri se vor combina și vor dezvălui aspecte personale despre mine. Așa că nu a fost atât o declarație, cât parte din felul în care mă exprim ca om pe această planetă, pentru mine însămi.”

Phoebe Bridgers joacă în „Primetime” alături de Robert Pattinson, Skyler Gisondo, Anna Faris și alți actori. Filmul urmărește declinul controversatei emisiuni NBC „To Catch a Predator”, iar Pattinson, în vârstă de 40 de ani, îl interpretează pe prezentatorul Chris Hansen.

Bridgers o interpretează pe Del Harvey, o femeie care se dă drept minoră în cadrul operațiunilor-capcană ale emisiunii. Regizorul Lance Oppenheim a explicat anterior, într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, de ce a ales-o pe Bridgers pentru acest rol.

„Întotdeauna am știut că are o voce vorbită incredibil de profundă, aproape de bariton, iar apoi m-a uimit faptul că cineva cu o voce atât de gravă poate avea o voce de cântat atât de frumoasă, aproape angelică. Felul în care își poate folosi vocea în contexte diferite m-a făcut să mă gândesc mereu: exact asta ar face și o persoană folosită drept momeală.”, a declarat Oppenheim.

Filmul „Primetime” va ajunge în cinematografe pe 25 septembrie.

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro