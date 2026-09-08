Cât ar plăti Andra și Cătălin Măruță pentru școala copiilor în 2026. Eva și David învață într-o instituție privată

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Începutul noului an școlar vine cu schimbări importante în familia Andrei și a lui Cătălin Măruță. Cei doi copii ai cuplului, Eva și David, s-au întors la cursuri pe 7 septembrie, însă anul acesta David a trecut într-o nouă etapă a educației sale și a început liceul. Eva este în clasa a VI-a, în timp ce fratele ei mai mare a intrat în clasa a IX-a.

Cât ar costa educația copiilor

Odată cu noul an de studiu au crescut și costurile suportate de Andra și Cătălin Măruță pentru educația celor doi copii. Dacă în urmă cu câțiva ani taxele anuale se situau între 11.500 și 12.500 de euro pentru fiecare copil, în anul școlar 2026-2027 sumele sunt considerabil mai mari.

„Despre copiii mei pot să povestesc la infinit! Ca adulți, noi uităm cum ne-am format gusturile, personalitatea, valorile. Urmărindu-i pe ei cum cresc, văd cum descoperă lumea și rețin anumite informații, trag concluzii, iar abilitățile lor se dezvoltă treptat. Devin oameni mari cu fiecare zi care trece. Este emoționant și revelator: eu și Cătălin ne vedem uneori în oglindă privindu-i pe Eva și David, pentru că ei fie ne seamănă în anumite privințe, fie ne imită comportamente”, spunea Andra Măruță pentru Libertatea pentru femei în urmă cu mai mulți ani.

Potrivit Gândul, Eva și David sunt elevi la Cambridge School of Bucharest, instituție privată de învățământ care urmează curriculumul național al Angliei și care are și statutul de IB World School. Pentru anul educațional 2026-2027, taxele de școlarizare ale instituției variază între 12.900 și 21.400 de euro, în funcție de nivelul de studiu. La acestea se adaugă o taxă de înregistrare de 1.500 de euro, achitată o singură dată, în momentul înscrierii.

În cazul familiei Măruță, costurile pentru cei doi copii pot ajunge împreună la 38.000 de euro pe an. Pentru Eva, taxa anuală ar fi de 18.500 de euro, în timp ce studiile lui David ar costa 19.500 de euro. Raportată la 12 luni, suma totală reprezintă aproximativ 3.167 de euro pe lună.

De ce a ales Cătălin Măruță să meargă Antena 1

La câteva luni distanță, Măruță a ales să revină pe micul ecran la Antena 1, unde preia rolul de prezentator al emisiunii „Furnicuțele”, în locul lui Denise Rifai. Pentru el, alegerea noului proiect a avut mai multe motive, printre care formatul emisiunii și programul de filmare. Prezentatorul a explicat că nu și-a dorit pur și simplu să revină în televiziune, ci să găsească un proiect care să se potrivească atât stilului său, cât și vieții pe care o are în afara platoului.

„E un format de divertisment 100%, e un format în care mă regăsesc 100%, în același timp e un format care îmi permite să am foarte mult timp liber și pentru familia mea. Este o emisiune care se înregistrează în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă că partea a doua a săptămânii poate să fie pentru proiectele din online. A contat foarte mult să fie un format care să-mi placă, un format care să-mi ofere timp, pentru mine, pentru viața mea, și în același timp să am o echipă extraordinară”, a spus Cătălin Măruță pentru Antena 1.

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Foto: Facebook, PR

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