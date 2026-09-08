Regele Charles, decizie categorică după revenirea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie. Anunțul este oficial

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Regele Charles le-a dat o lovitură Prințului Harry și lui Meghan Markle, după ce a rupt tăcerea cu privire la revenirea cuplului în Marea Britanie.

Monarhul în vârstă de 77 de ani a confirmat că Ducii de Sussex nu vor reveni la statutul de membri activi ai familiei regale și nu vor îndeplini angajamente oficiale acum că s-au întors în Anglia, potrivit unei scrisori transmise în numele lui Charles de Lordul Șambelan al Casei Regale, relatează BBC.

În scrisoare se precizează că Harry, în vârstă de 41 de ani, și Meghan Markle, în vârstă de 45 de ani, nu își pot folosi titulaturile de Alteța Sa Regală și Alteța Sa Regală și sunt considerați „cetățeni privați cu interese comerciale și caritabile”, a declarat pentru BBC un înalt oficial al Palatului.

„Este bine cunoscut faptul că, în ianuarie 2020, Ducele și Ducesa au renunțat la îndeplinirea atribuțiilor de reprezentare în numele Suveranului și nu mai sunt membri activi ai Familiei Regale”, se arată, potrivit sursei citate, în scrisoare.

Mesajul confirmă că acordul încheiat în 2020, prin care Harry și Meghan au renunțat la rolurile lor de membri activi ai familiei regale atunci când au părăsit Marea Britanie, va rămâne în vigoare în ciuda revenirii lor în țară. În plus, scrisoarea exclude posibilitatea ca Ducii de Sussex să adopte un statut de tip „jumătate în interior, jumătate în exterior”, ceea ce înseamnă că nu pot îndeplini atribuții oficiale în numele Casei Regale în timp ce își continuă propriile afaceri și proiecte comerciale.

„Activitatea caritabilă a Ducelui și Ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și este desfășurată în calitate de persoane private”, se mai precizează în scrisoare.

Surse de la Palat au declarat pentru BBC că documentul a fost transmis echipei Prințului Harry, precum și guvernului britanic, armatei și reprezentanților locali ai monarhului, cunoscuți drept lord-locotenenți. Page Six a contactat Palatul Buckingham și reprezentanții lui Harry și Meghan Markle pentru declarații.

În aceeași zi în care informațiile despre scrisoare au devenit publice, Harry a fost văzut în Marea Britanie pentru prima dată de la revenirea sa în țară, în timpul unei apariții la Tower Bridge Studios. Studioul audio-video din Londra a publicat fotografii cu autorul volumului „Spare”, îmbrăcat într-o jachetă neagră, jeanși închiși la culoare și o cămașă albă, în timp ce își lăsa semnătura pe unul dintre pereții studioului.

„Îți mulțumim, Prinț Harry, pentru că ai ales Tower Bridge Studios! A fost o adevărată plăcere să te avem în studiourile noastre și să semnezi pe peretele nostru. Așteptăm cu nerăbdare să te primim din nou”, a transmis compania.

Ducii de Sussex s-au întors în Anglia în urmă cu două săptămâni, alături de copiii lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani, pentru o „perioadă mai lungă”, la șase ani după ce au renunțat la îndatoririle lor regale. Familia ar fi călătorit cu un avion privat din California și ar fi aterizat pe Aeroportul Birmingham în jurul prânzului, pe 26 august.

Page Six a relatat că Harry și Meghan au decis să se mute din nou în Marea Britanie pentru a fi mai aproape de Charles, care se luptă cu cancerul, dar și pentru a se asigura că cei doi copii ai lor pot construi o relație cu familia lui Harry. Regele ar fi aflat despre decizia fiului său cel mic și a nurorii sale cu doar câteva zile înainte ca vestea revenirii lor în Marea Britanie să devină publică.

foto: Getty Images

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