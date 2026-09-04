Sorana Cîrstea, declarații rare despre dorința de a-și întemeia o familie. Ce a mărturisit sportiva: „Uneori e bine să nu îți faci prea multe planuri…”

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Sorana Cîrstea este una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din România.

Sorana Cîrstea, declarații rare despre dorința de a-și întemeia o familie

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, se bucură de mare succes pe plan profesional. Sportiva a urcat două locuri în clasamentul WTA și se află acum pe poziția a 17-a, cea mai bună clasare din cariera sa. Cu toate acestea, ea a anunțat că se va retrage la finalul acestui an din circuitul WTA.

Dacă pe plan profesional, sportiva se poate lăuda cu această realizare incredibilă, pe plan personal ea a trecut prin momente neplăcute după despărțirea de Alexandru Ion Țiriac, fiul lui Ion Țiriac, după o relație de aproape cinci ani.

Într-un interviu recent, Sorana Cîrstea a vorbit despre dorința de a-și întemeia o familie și cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani.

„Nu m-am gândit niciodată că voi juca tenis și după 30 de ani. Aveam și altele pe listă, voiam o familie. Cred că uneori e bine să nu îți faci prea multe planuri, să te lași purtat de val. După ce am împlinit 30 de ani am luat fiecare an în parte. Am jucat foarte bine, am avut rezultate excelente. Am stat mereu undeva în preajma locului 20 mondial. Tenisul mă face fericită! Când voi simți că nu mai sunt la un nivel competitiv, voi spune că e momentul retragerii și o voi face într-un mod frumos”, a povestit ea pentru Tennis Channel, pe Instagram.

Jucătoarea de tenis a povestit că viața ei s-a schimbat mult în bine după ce a împlinit 30 de ani și a avut și câteva sfaturi pentru cei care îi urmăresc evoluția profesională.

„Pot să spun că cei mai frumoși ani ai mei au fost după împlinirea vârstei de 30 de ani. Multă lume spune că între 20 și 30 e cea mai frumoasă perioadă. Dar m-am maturizat, am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi, momentul. Nu îmi place să dau sfaturi. Nu cred că sunt cineva demn să dea sfaturi. Dar vă pot spune să vă bucurați de fiecare zi! Trebuie să găsiți bucuria în lucrurile mici, cum ar fi cafeaua de acum, o plimbare, să îți vezi părinții. Și să fii lângă oamenii pe care îi iubești, asta încerc să fac acum”, a adăugat Sorana Cîrstea.

În ce țară s-a mutat Sorana Cîrstea

Într-un interviu acordat recent, Sorana Cîrstea a dezvăluit că a luat decizia de a se muta parțial din România.

„Da, așa este, m-am mutat la Dubai. Mi-am luat rezidența la Abu Dhabi, dar locuiesc la Dubai. Mereu mi-am dorit să locuiesc și în țară, dar și în afară, mai ales că sportul practicat de mine presupune să fii mereu plecat. Mi-am dorit să locuiesc 50%-50%, adică jumătate de an în România și jumătate de an în afară. Bine, impropriu spus jumătate de an, pentru că eu călătoresc extrem de mult”, a povestit Sorana Cîrstea, potrivit as.ro.

Sorana Cîrstea s-a născut la Târgoviște, însă locuiește în București atunci când se află în țară. Ea spune că a luat această decizie și datorită condițiilor mult mai bune, din punct de vedere sportiv, pe care le oferă Dubai.

„Jumătate de an, în general perioada de iarnă, sunt în Dubai, iar în restul anului, din primăvară și până la toamnă sunt în București. Însă, acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România. Dubai este mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis, al condițiilor pentru pregătire și antrenament, însă în suflet sunt româncă”, a mai spus Sorana Cîrstea, conform sursei citate.

Ce spunea Sorana Cîrstea despre Alexandru Ion Țiriac

Chiar dacă au fost rezervați când vine vorba de apariții împreună, Alexandru Ion Țiriac a fost un sprijin important pentru Sorana Cîrstea și cariera pe care o are în tenis și a fost prezent în tribune la turneele jucătoarei de tenis de la Roma, Madrid și Roland Garros. Anul trecut, în luna aprilie, cei doi au petrecut o vacanță romantică la Veneția.

Recent, Sorana Cîrstea a câștigat titlul de la Transylvania Open 2026, iar la finalul turneului desfășurat în Cluj-Napoca sportiva l-a descris în termeni extrem de frumoși și elogioși pe cel care i-a fost partener de viață timp de 4 ani.

Sportiva l-a numit pe Alexandru Ion Țiriac drept „prietenul meu” și a ținut să-i mulțumească pentru toată susținerea. La acel moment, nu se știa că Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac s-au despărțit.

„Aș vrea să îi mulțumesc prietenului meu care a crezut în mine când eu nu mai credeam”, a spus jucătoarea de tenis, la ceremonia de premiere de la Transylvania Open, conform digisport.ro.

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Foto: Getty, Instagram

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