Adelina Pestrițu, noi dezvăluiri despre revenirea în televiziune și show-ul pe care îl prezintă la PRO TV: „A fost cea mai bună decizie”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

După 10 ani în care s-a dedicat mediului online și altor proiecte profesionale, Adelina Pestrițu a acceptat provocarea de a reveni în televiziune. Ea este prezentatoarea unui show reality show, „Burlacii: Foc în Paradis”, un format care va aduce, în curând, în prim-plan povești autentice de dragoste, alegeri neașteptate și experiențe care îi vor scoate pe concurenții care se află în căutarea sufletului pereche din zona lor de confort.

Cum a fost pentru Adelina Pestrițu întoarcerea în televiziune

Adelina Pestrițu a vorbit despre noul proiect în care este implicată, emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, pe care o prezintă la PRO TV. Vedeta este încântată să revină în fața telespectatorilor, dar a recunoscut că întoarcerea în televiziune i-a adus și provocări.

„A fost superb pentru că acest proiect a venit cu multe provocări pentru mine. M-a bucurat foarte mult revenirea pe sticlă, m-a bucurat că am întâlnit foști colegi cu care sunt acum colegă din nou. Au fost 5 săptămâni în care am filmat în Istanbul. Ne-am și distrat, am și plâns împreună, m-am bucurat alături de concurenți și m-am și întristat atunci când a fost cazul”, a spus Adelina Pestrițu pentru cancan.ro.

Adelina Pestrițu a vorbit și despre formatul emisiunii și despre ceea ce vor vedea telespectatorii pe micile ecrane.

„Este un reality show unde veți descoperi oameni care vin în căutarea iubirii. Vor să-și găsească jumătatea. Unii dintre ei și-au găsit jumătatea. Veți descoperi, veți trăi alături de ei poveștile lor de dragoste, sau trădările, sau dezamăgirile prin care au trecut, poate vă veți regăsi în poveștile lor de viață. După cum vă spuneam și mai devreme, am suferit alături de ei, am plâns și m-am și bucurat pentru că în unele cazuri există și un final fericit.”

De asemenea, Adelina Pestrițu se declară fericită cu alegerea ei de a reveni pe sticlă.

„Nu știm ce ne rezervă viitorul, dar a fost cea mai bună decizie.”

Când începe la PRO TV emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, pe care o prezintă Adelina Pestrițu

Din 14 septembrie, iubirea se joacă după alte reguli. „Burlacii: Foc în Paradis” debutează la PRO TV și pe VOYO, pregătit să transforme serile de toamnă într-un spectacol al emoțiilor, al atracțiilor irezistibile și al deciziilor care pot schimba totul într-o clipă. Filmat într-un decor spectaculos din Turcia, reality show-ul este prezentat de Adelina Pestrițu, care revine în televiziune într-o postură care a consacrat-o și îi va însoți pe concurenți într-o aventură în care fiecare alegere contează, iar fiecare zi poate rescrie complet povestea lor de dragoste.

În prima zi a difuzării emisiunii, 13 concurenți vor păși în Paradisul dragostei, fiecare convins că își poate găsi iubirea. Însă, nimic nu rămâne neschimbat pentru mult timp. Pe parcursul sezonului, vor avea loc eliminări dramatice, iar noi concurenți vor intra în competiție, pregătiți să răstoarne relațiile deja formate și să schimbe complet echilibrul dintre participanți. În acest paradis al tentațiilor, nimeni nu este în siguranță, iar orice nouă apariție poate da peste cap cele mai puternice conexiuni.

„Burlacii: Foc în Paradis este o experiență în care vezi oameni care își dau voie să simtă, să riște și să fie vulnerabili. M-am atașat de concurenți, am trăit alături de ei emoții reale, surprize și momente pe care nici eu nu le-am anticipat. Au fost situații care m-au făcut să zâmbesc, altele care m-au emoționat și multe care m-au ținut cu sufletul la gură. Sunt convinsă că și cei de acasă se vor regăsi în poveștile lor și vor descoperi că, în Paradis, iubirea poate apărea exact atunci când te aștepți mai puțin. Îmi place foarte mult să ascult poveștile oamenilor și să fac parte din ele”, spune Adelina Pestrițu.

Spre deosebire de formatele clasice de dating, „Burlacii: Foc în Paradis” este și o competiție, iar la final miza este un premiu de 50.000 de Euro. Pentru a rămâne în joc, concurenții trebuie să formeze conexiuni autentice și să primească un trandafir în cadrul ceremoniei trandafirului, momentul-cheie al fiecărei etape. Trandafirul înseamnă șansa de a merge mai departe în competiție, în timp ce lipsa lui înseamnă sfârșitul aventurii și întoarcerea acasă. Fiecare ceremonie aduce tensiune și răsturnări de situație, iar seducția, strategia, manipularea și confruntările devin parte din joc. Cuplurile se formează și se destramă rapid, sentimentele sunt puse constant la încercare, iar concurenții trebuie să decidă dacă își urmează inima sau joacă strategic pentru a rămâne în competiție. În acest paradis al tentațiilor, nimeni nu este în siguranță, iar fiecare alegere poate schimba complet cursul poveștii.

Din 14 septembrie, publicul este invitat să descopere un reality show în care emoțiile sunt reale, atracția poate apărea în orice moment, iar iubirea este pusă la încercare la fiecare pas. „Burlacii: Foc în Paradis” începe la PRO TV și pe VOYO, iar paradisul va deveni locul unde orice poveste se poate schimba într-o singură clipă. În curând vor fi anunțați primii concurenți ai sezonului, iar publicul va descoperi cine sunt cei care intră primii în paradis și sunt gata să riște totul în numele iubirii.

Citește și:

Ce părere are, de fapt, Andreea Popescu despre noua relație a fostului ei soț, Rareș Cojoc, cu modelul Claudia Dumitru: „M-a deranjat, pentru că…'

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro