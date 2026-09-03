Elie Saab va lansa o colecție cu H&M

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După mai bine de patru decenii în care creațiile sale au dominat covorul roșu și la peste 20 de ani de când a devenit primul designer arab inclus în calendarul oficial haute couture de la Paris, Elie Saab continuă să prefere ca hainele sale să vorbească în locul lui.

De-a lungul timpului, designerului i-au fost propuse numeroase colaborări, însă abia acum a considerat că momentul este potrivit.

Pe 22 octombrie se lansează colecția Elie Saab x H&M, care aduce, pentru prima dată, glamour-ul inconfundabil al designerului mai aproape de fashioniste.

„Am rămas întotdeauna fideli identității noastre”, a declarat couturier-ul în cadrul unei prezentări private organizate în showroom-ul său din Paris.

„Nu ne-am lăsat niciodată conduși de trenduri. Dacă te uiți în arhive, vezi consecvență și măiestrie.” Iar pentru ca o astfel de colaborare să funcționeze, compromisul nu a fost niciodată o opțiune: „Am vrut să fim siguri că putem crea ceva în care fiecare piesă să fie specială, fără compromisuri, pentru că altfel nu ar mai fi Elie Saab. Nimeni nu își dorește ceva banal de la Elie Saab.”

Momentul vine într-o perioadă de expansiune pentru casă. Potrivit lui Elie Saab Jr, vicepreședinte și CEO al Elie Saab Group, business-ul a înregistrat în medie o creștere anuală de 35%. Secretul, spune el, a fost tocmai fidelitatea față de ADN-ul brandului.

Colaborarea cu H&M devine astfel o modalitate de a traduce universul Elie Saab pentru un public nou, fără a-i dilua identitatea.

Deloc surprinzător, colecția mizează în primul rând pe eleganța ținutelor de seară. Totuși, colecția nu este doar despre rochii spectaculoase. În cele aproximativ 55 de piese se regăsesc și haine de zi, paltoane, tricotaje cu aplicații și accesorii: cercei lungi cu logo, eșarfe cu aer vintage, încălțări fără toc, dar și câteva accesorii masculine și sacouri de seară suficient de versatile încât să poate fi încadrate la categoria unisex.

Codurile recognoscibile ale casei sunt toate acolo: paiete în degrade, broderii din dantelă, blană artificială și o paletă cromatică alcătuită din negru, auriu și verde smarald.

„Oamenii cred că suntem foarte strategici atunci când alegem momentul unei colaborări cu un designer, dar adevărul este că uneori totul începe cu o senzație”, spune Ann-Sofie Johansson, consilier creativ H&M și head of design pentru secțiunea womenswear. „Domnul Saab creează haine superbe de foarte mulți ani, dar am simțit că poate nu a fost celebrat suficient.”

Iar într-un moment în care conversația din modă pare inevitabil dominată de inteligența artificială, Johansson crede că avem nevoie, pur și simplu, „să experimentăm ceva frumos”. „Există o dorință pentru lucrurile pe care numai mâinile le pot crea. Elie Saab este un creator adevărat. Are această măiestrie în mâini și se vede.”

Una dintre cele mai interesante provocări ale colaborării a fost aceea de a traduce apetitul lui Saab pentru ornamentație și execuție elaborată într-o colecție care să rămână purtabilă și accesibilă, dar să arate mult mai lucrată decât ne-am aștepta în mod obișnuit de la un brand ca H&M.

Unele piese nici măcar nu ar fi putut fi produse la acest nivel în urmă cu doar câțiva ani. Johansson spune că H&M a învățat enorm din colaborarea cu Balmain din 2015, iar de atunci procesele de producție și materialele reciclate au evoluat considerabil.

Versatilitatea a fost un alt punct important. Un sacou negru la două rânduri de nasturi, cu spatele transformat într-o capă plisată, sau un body din paiete maro-negru pot funcționa la fel de bine într-o ținută de seară cât și alături de o pereche de jeanși. Multe dintre piesele colecției au fost gândite să reziste dincolo de un singur sezon.

„Când privești hainele, vezi felul în care codurile casei au fost traduse, dar nu este vorba despre adaptarea unui singur look, a unei singure colecții sau a unui singur stil. Toate provin din universul Elie Saab, așa că ceea ce vezi, de fapt, este un stil de viață”, explică Elie Saab Jr.

Iar Johansson rezumă poate cel mai bine motivul pentru care astfel de colaborări continuă să fie relevante: „Când aduci împreună două companii complet diferite, poți face lucruri pe care, separat, poate nu ai reuși să le faci.”

Elie Saab x H&M se lansează pe 22 octombrie.

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Foto: H&M

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