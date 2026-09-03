Meghan Markle sărbătorește un „nou capitol” după revenirea în Marea Britanie. Ce anunț a făcut Ducesa de Sussex

Schimbările importante continuă pentru Ducesa de Sussex, care, la doar câteva zile după ce s-a stabilit în Marea Britanie alături de familia sa, face un nou pas în dezvoltarea As Ever, afacerea pe care a lansat-o în primăvara anului trecut.

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  de  ELLE
Meghan Markle sărbătorește un "nou capitol" după revenirea în Marea Britanie. Ce anunț a făcut Ducesa de Sussex

Meghan Markle își continuă proiectele profesionale după revenirea în Marea Britanie alături de Prințul Harry și cei doi copii ai lor. Brand-ul său, As Ever, pregătește o nouă lansare, iar momentul a fost prezentat drept începutul unui „nou capitol”.

Pe contul oficial de Instagram al companiei au fost publicate două imagini cu noul Reserve Brut, însoțite de mesajul: „Un nou capitol de sărbătorit”. Potrivit brand-ului, vinul spumant provine din Napa Valley și este „produs prin metoda tradițională Méthode Champenoise”, fiind creat „pentru întâlniri, toasturi și pentru a savura momentele frumoase ale vieții”.

Foto: Instagram

Meghan Markle a lansat As Ever în aprilie 2025, prima colecție reunind produse precum gemuri, ceaiuri, miere și un amestec pentru prepararea fursecurilor. Brand-ul s-a extins ulterior și în zona vinurilor. În iulie 2025, As Ever a lansat un rosé Napa Valley din 2023, al cărui stoc s-a epuizat în mai puțin de o oră. Au urmat un Sauvignon Blanc Marlborough din 2024 și un Vintage Napa Valley Brut din 2021. În prezent, vinurile continuă să facă parte din portofoliul oficial As Ever.

Dezvoltarea As Ever a fost inițial legată și de colaborarea lui Meghan Markle cu Netflix. Compania a fost partener al brand-ului în contextul serialului With Love, Meghan, însă producția a fost anulată după două sezoane și un episod special de sărbători, informație confirmată de Page Six în ianuarie. Două luni mai târziu, publicația a relatat că Netflix și brand-ul Ducesei de Sussex au încheiat colaborarea. As Ever continuă însă să funcționeze independent, iar site-ul oficial descrie compania drept un brand premium de lifestyle creat de Meghan, cu un portofoliu care urmează să fie extins sezonier.

În paralel cu proiectele sale profesionale, Meghan Markle începe o nouă etapă și în plan personal. Ea și Prințul Harry au revenit în Marea Britanie miercurea trecută. Pentru călătoria din Los Angeles până la Birmingham, Ducii de Sussex ar fi ales un avion privat al cărui cost depășește 100.000 de dolari.

Potrivit Page Six, Meghan și Harry au închiriat aeronava prin Planet 9, o companie internațională de aviație privată. Estimările din industria aviatică indică un tarif de aproximativ 12.000 de dolari pe oră, ceea ce înseamnă că zborul de aproximativ zece ore ar fi costat în jur de 120.000 de dolari.

Aeronava aleasă, un Bombardier Global Express XRS renovat în 2023, dispune de două băi și poate găzdui până la 13 pasageri. De asemenea, are cinci paturi în care pot dormi șase persoane și spațiu pentru 12 până la 15 valize de dimensiuni medii, potrivit Page Six.

O sursă a declarat pentru Page Six că alegerea unui zbor privat a avut legătură și cu cei doi câini ai familiei. Pula, un labrador retriever negru, și Mia, un beagle, au călătorit alături de Ducii de Sussex în Marea Britanie.

Cuplul a căutat proprietăți în Cotswolds, regiune aflată în apropiere de Highgrove House, reședința Regelui Charles și a Reginei Camilla. Între timp, Archie și Lilibet sunt deja înscriși la o școală privată pregătitoare din Marea Britanie. Potrivit informațiilor obținute de Page Six, instituția, al cărei nume nu a fost făcut public pentru a proteja intimitatea copiilor, are taxe anuale de peste 35.000 de dolari.

Regele Charles, unul dintre principalele motive ale revenirii

Potrivit Page Six, Regele Charles al III-lea ar fi unul dintre principalele motive pentru care Prințul Harry și Meghan Markle au decis să se mute în Marea Britanie.

„Știu că Charles este un motiv important pentru întoarcerea lor”, a declarat o sursă apropiată familiei regale pentru Page Six.

Harry, Meghan, Archie și Lilibet s-au reîntâlnit cu Regele Charles la Highgrove House în luna iulie. Monarhul nu își mai văzuse nepoții de patru ani. Regele Charles, care a fost diagnosticat cu cancer, ar fi încântat de perspectiva de a-i avea mai aproape pe fiul său, nora sa și cei doi nepoți.

Un alt motiv al revenirii ar fi dorința Ducilor de Sussex ca Archie și Lilibet să dezvolte relații mai apropiate cu familia și prietenii lor din Marea Britanie.

„Au atât de mulți prieteni și membri ai familiei în Marea Britanie de care au rămas foarte apropiați”, a declarat o altă sursă pentru Page Six.

Prințul Harry ar fi fost primit cu brațele deschise și de familia Prințesei Diana după revenirea în Marea Britanie. Lady Eliza Spencer, fiica fratelui Dianei, Charles Spencer, și verișoara primară a lui Harry, este primul membru al familiei acestuia care a vorbit public despre întoarcerea lui în Regatul Unit alături de Meghan Markle și de copiii lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Într-o declarație oferită publicației Mirror miercuri, 26 august, la doar câteva ore după ce Harry și Meghan au aterizat la Birmingham, Eliza și-a exprimat bucuria de a-i avea din nou în Marea Britanie pe vărul său și familia acestuia.

„Categoric, este emoționant!”, a declarat Eliza, în vârstă de 34 de ani, în timpul evenimentului organizat la Londra pentru lansarea propriului brand de vin rosé, Lala V. „Ne-ar plăcea foarte mult să găsim puțin timp pentru a ne vedea.”

Declarațiile sale vin într-un moment important pentru Prințul Harry, care a rămas apropiat de rudele din partea mamei sale, chiar dacă relațiile cu unii membri ai familiei regale continuă să fie tensionate. Harry și Meghan Markle au petrecut timp alături de familia Spencer în timpul vizitei lor în Marea Britanie din luna iulie.

Cei doi i-au dus pe Archie, în vârstă de șapte ani, și pe Lilibet, de cinci ani, la Althorp, locul în care Prințesa Diana și-a petrecut copilăria și unde se află mormântul acesteia. Acolo, familia a petrecut timp cu Charles Spencer, soția lui, Cat Jarman, și mai mulți veri din familia Dianei.

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Foto: Getty Images

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