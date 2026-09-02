Ce crede Donald Trump despre Kate Middleton? Dezvăluirea făcută de un biograf al casei regale britanice

Donald Trump a avut câteva lucruri interesante de spus despre Kate Middleton după cea mai recentă vizită a sa în Regatul Unit. Acum, părerile sale despre Prințesa de Wales au ieșit la iveală.

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  de  ELLE.ro
Ce crede Donald Trump despre Kate Middleton? Dezvăluirea făcută de un biograf al casei regale britanice

Președintele american Donald Trump a făcut o adevărată pasiune pentru casa regală britanică, iar admirația sa pentru conceptul de monarhie în general este evidentă în multiple detalii, de la modul opulent în care și-a decorat Biroul Oval, până la imaginile pe care le generează cu ajutorul AI, care îl înfățișează în postură de rege. De altfel, genul acesta de gesturi au condus chiar la o serie de proteste în multiple orașe americane, cetățenii opunându-se puternic ideii că monarhia ar putea deveni realitate în țara lor.

Așa că nu e de mirare că Trump a fost peste măsură de încântat de gazdele sale la cea mai recentă vizită a sa în Marea Britanie, dar și de vizita pe care i-au făcut-o Regele Charles și Regina Consoartă Camilla în aprilie anul acesta, când și-a onorat oaspeții cu o cină de stat. Președintele american chiar a declarat la vremea respectivă jurnaliștilor că Charles este un rege extraordinar, dar a avut încă și mai multe lucruri de spus în privat. Asta pentru că, pe parcursul vizitei, el l-a cunoscut și pe autorul Robert Hardman, care lucrează la o biografie autorizată a Reginei Elisabeta a II-a.

Hardman a scris recent în publicația britanică The Daily Mail despre întrevederea cu Donald Trump, în cadrul căreia acesta i-a împărtășit și ce crede despre Kate Middleton și Prințul William. Se pare că președintele ar fi spus: „William o să fie un rege bun, nu-i așa? E foarte drăguț. Un tip grozav. Îl plac.”

Încă mai multe lucruri a avut de spus Donald Trump despre Kate Middleton, Prințesa de Wales, pe care a descris-o drept „perfectă” și „minunată”.

„E grozavă. A fost bolnavă, oamenii au spus tot felul de lucruri nebunești despre ea, iar ea a fost atât de curajoasă.”

Cea mai recentă întâlnire dintre Trump și Kate Middleton a avut loc în luna septembrie, când președintele american a luat parte la un banchet de stat găzduit de Windsor Castle. La momentul respectiv, Trump a comentat despre aceasta că este „radioasă, atât de sănătoasă și frumoasă.” Cei doi chiar au stat alături la banchetul la care Middleton a purtat o rochie couture realizată de Phillipa Lepley, ornamentată bogat cu dantelă aurie. Prințesa de Wales și-a reluat recent îndatoririle regale, după o perioadă în care s-a recuperat după tratamentul agresiv pentru cancer.

Pe parcursul vizitei din aprilie, Trump s-a declarat încă o dată încântat de familia regală, spunând că Regele Charles este fantastic, „cel mai mare rege, după părerea mea”, și bucurându-se deschis de relațiile istorice dintre Statele Unite și Marea Britanie. Marea Britanie continuă să fie unul dintre cei mai loiali aliați ai Statelor Unite, inclusiv în privința unor intervenții militare controversate, precum cea din Iran, sau în cazul intervenției militare a Israelului în Fâșia Gaza, descrisă de numeroși specialiști și de organizații umanitare de prestigiu, precum și de Curtea Internațională, drept un genocid. Atât Statele Unite, cât și Marea Britanie sprijină deschis operațiunile israeliene, iar Marea Britanie chiar judecă pentru terorism protestatarii care se opun acestui sprijin.

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Foto: Profimedia

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