Alina Pușcaș, primele declarații după plecarea lui Pepe de la Antena 1, unde cei doi prezentau emisiunea „Te Cunosc de Undeva!”: „Sper să se descurce…”

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Plecarea lui Pepe de la Antena 1 nu a trecut neobservată pentru Alina Pușcaș, colega alături de care acesta a prezentat emisiunea „Te Cunosc de Undeva!” începând din 2022. Vedeta a reacționat în mediul online după anunțul că artistul face parte, de acum, din echipa Kanal D și a recunoscut că despărțirea profesională o întristează.

Alina Pușcaș, prima reacție după plecarea lui Pepe

Alina a mărturisit că și-ar fi dorit ca Pepe să rămână alături de ea până la finalul proiectului, însă consideră că schimbarea poate fi una benefică pentru colegul său. Prezentatoarea a vorbit cu apreciere despre anii în care au lucrat împreună și despre relația de prietenie dintre ei.

„Hello! Oficial, azi am aflat că dragul meu coleg Pepe m-a părăsit. Ne-a părăsit, m-a părăsit și pe mine și ‘Te Cunosc de Undeva!’, din păcate. Dar, chiar dacă, să zic așa, sunt un pic supărată pe el, în sensul că mi-aș fi dorit să continuăm împreună, să ducem până la capăt proiectul ‘Te Cunosc de Undeva!’, sunt convinsă că pentru el alegerea pe care a făcut-o este una pozitivă. Exact cum ziceam, mi-aș fi dorit în continuare să duc până la capăt proiectul, pentru că este un coleg… a fost și este un coleg extrem de generos și extrem de plăcut, simpatic, glumeț, extrem de talentat. Chiar îi doresc tot binele din lume. Sper să se descurce foarte bine în noua calitate, la postul pe care l-a ales”, a transmis Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș speră să lucreze din nou cu Pepe

Dincolo de colaborarea de pe micul ecran, cei doi au construit o relație apropiată în cei aproximativ 15 ani de când se cunosc. Alina i-a transmis lui Pepe că îi este recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul oferit de-a lungul timpului și nu exclude o viitoare colaborare.

„Pepe, ești în sufletul meu oriunde ai fi tu și chiar, chiar îmi doresc ca, la un moment dat, cine știe cum, să lucrăm din nou împreună. Sunt așa, un pic melancolică. Te pup, Pepe! Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine în toți anii ăștia. Ne cunoaștem de vreo 15 ani, cred”, a mai spus prezentatoarea.

La final, Alina a schimbat registrul și a făcut haz de situație, lăsând să se înțeleagă că plecarea lui Pepe ridică acum o întrebare importantă și pentru ea: cine îi va fi alături în următorul sezon al emisiunii „Te Cunosc de Undeva!”.

„Ok, ok, am înțeles. A plecat, foarte bine, dacă așa a vrut el! Dar eu, până la urmă, cu cine prezint? Pe mine asta mă interesează acum! Lasă-l pe el!”, a încheiat Alina Pușcaș.

Pepe a semnat cu Kanal D

După mai bine de două decenii petrecute în industria muzicală și de televiziune, Pepe spune că este pregătit pentru o nouă provocare. Deocamdată, postul nu a dezvăluit formatul în care acesta va putea fi urmărit, însă reprezentanții Kanal D au anunțat că vor reveni cu detalii despre proiectele în care artistul va fi implicat.

Noul transfer reprezintă o schimbare importantă în parcursul profesional al lui Pepe, care a devenit de-a lungul anilor o prezență familiară atât pe scenă, cât și în emisiunile de divertisment. Artistul spune că este încântat de colaborarea cu postul și că își dorește ca viitoarele proiecte să le ofere telespectatorilor o doză de bună dispoziție.

„Sunt foarte bucuros să vă anunț că, de acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional. Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se bucure de viață şi să uite de grijile zilnice, iar asta îmi doresc să aduc și în casele telespectatorilor Kanal D. Și vă promit că urmează surprize frumoase!”, a declarat Pepe, potrivit Wowbiz.

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Foto: Instagram

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