Reguli speciale la școala din Marea Britanie unde vor învăța copiii lui Harry și Meghan. Ce notificare au primit părinții elevilor

Copiii lui Harry și Meghan urmează să înceapă școala în Marea Britanie, iar prezența lor vine cu un set de reguli speciale pentru părinții celorlalți elevi.

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  de  ELLE.ro
Reguli speciale la școala din Marea Britanie unde vor învăța copiii lui Harry și Meghan. Ce notificare au primit părinții elevilor

Copiii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle urmează să învețe la o școală privată din Marea Britanie, iar părinții din comunitatea locală au fost deja informați cu privire la noile reguli stricte instituite în contextul prezenței unor elevi atât de cunoscuți.

Comentatorul regal Kinsey Schofield a declarat pentru Page Six că familiile din Cotswolds, zona rurală exclusivistă în care Ducele și Ducesa de Sussex au căutat o locuință, au fost contactate de reprezentanții unei școli în legătură cu noile reguli aplicate elevilor cu profil public.

„Mesajul transmis familiilor preciza, în esență, că, din când în când, unele dintre familiile care se alătură școlii pot atrage un nivel mai mare de interes din partea publicului sau a presei. Părinților și tutorilor li s-a reamintit apoi să nu fotografieze sau filmeze alți copii fără permisiune și să nu distribuie pe rețelele sociale fotografii, informații sau detalii despre elevi ori familiile acestora”, a explicat Schofield. Potrivit acestuia, scrisoarea le reamintea părinților că școala își dorește ca toți copiii să se bucure de viața școlară „într-un mediu sigur, fericit și privat”.

Realizatorul podcastului „Kinsey Schofield Unfiltered” a aflat de la o sursă că Harry și Meghan „au contactat mai multe școli” înainte de a lua decizia de a reveni în Marea Britanie.

Page Six a ales să nu dezvăluie numele școlii de la care au fost trimise mesajele, din motive de confidențialitate. Publicația precizează însă că Archie și Lilibet frecventează o altă școală decât cea care a transmis avertismentul.

Harry și Meghan au locuit timp de șase ani în Montecito, California, alături de copiii lor, Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, în vârstă de 5 ani, după ce au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale în 2020. La începutul acestei luni, vestea că cei doi intenționează să revină în Anglia pentru „o perioadă mai lungă” a făcut înconjurul lumii.

Surse citate de Page Six au afirmat la momentul respectiv că Harry își dorește ca cei doi copii ai săi să locuiască mai aproape de tatăl său, Regele Charles al III-lea, care și-a făcut public diagnosticul de cancer în 2024. De asemenea, Ducele ar vrea ca Archie și Lilibet să aibă ocazia de a construi relații mai apropiate cu ceilalți membri ai familiei regale.

Miercurea trecută, Meghan, fondatoarea brandului As Ever, în vârstă de 45 de ani, și Harry, în vârstă de 41 de ani, au părăsit discret proprietatea lor de 14 milioane de dolari din Montecito și au călătorit în Marea Britanie cu un avion privat închiriat, al cărui cost s-a ridicat la o sumă de ordinul sutelor de mii de dolari.

Page Six a relatat că Harry și Meghan au apelat la miliardarul britanic din domeniul fondurilor speculative Ian Wace pentru a-i ajuta financiar în timpul mutării. Nu se crede însă că acesta le-ar finanța integral șederea în Marea Britanie. Deocamdată nu este clar unde s-au stabilit autorul volumului „Spare” și soția sa. Presa a dezvăluit însă săptămâna trecută că cei doi au căutat o casă în Cotswolds la începutul acestui an.

Jurnalistul regal Tom Sykes a explicat că Harry ar fi fost atras de această zonă deoarece aici se află Highgrove House, reședința Regelui Charles și a Reginei Camilla.

„Evident, acolo a crescut, locuind alături de tatăl și fratele său, și are amintiri fericite din acea perioadă”, a declarat Sykes.

Zona rurală exclusivistă din sud-vestul Angliei este cunoscută pentru proprietățile sale impresionante și atrage numeroase vedete, printre care David și Victoria Beckham, Kate Moss și Simon Cowell. Cotswolds se află la aproximativ două ore de mers cu mașina de Windsor, unde locuiește fratele înstrăinat al lui Harry, Prințul William, împreună cu Kate Middleton și cei trei copii ai lor, Prințul George, în vârstă de 13 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 8 ani.

Săptămâna viitoare, George este așteptat să înceapă Year 9 la Eton College, prestigioasa școală privată aflată chiar peste râul Tamisa față de Castelul Windsor. Charlotte și Louis învață la școala Lambrook, aflată în apropiere.

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foto: Getty Images

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