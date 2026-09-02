Gafele vestimentare fără sfârșit ale politicianului român

În folclor se spune că “Nu haina îl face pe om”. Totuși, în ceea ce privește figurile politice, imaginea publică se construiește și pe aparițiile vestimentare, nu doar pe acțiuni și discurs.

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  de  Simion Mădălina
Gafele vestimentare fără sfârșit ale politicianului român

Politica și moda au fost mereu în strânsă legătură. Dacă privim peste ocean, politica americană are o puternică dimensiune teatrală, iar hainele joacă un rol important în această punere în scenă. Oficialii aleși, în special cei care ajung la Casa Albă, trebuie să reprezinte nu doar propria persoană, ci și electoratul, iar felul în care se îmbracă face parte din această responsabilitate. Într-o funcție în care un discurs, un gest sau un interviu pot rămâne în memoria publicului mult mai mult timp decât rezultatul voturilor, ceea ce poartă un politician contează.

Pe plan autohton, lucrurile stau puțin diferit. Politicianul român pare mereu îmbrăcat pentru altă ocazie. Chiar si atunci când oferă atenție ținutei, reușește cumva să gafeze.

Moda adecvată contextului, de la Radu Miruță la Cristina Chiriac

Ministrul transporturilor, Radu Miruță, alege să meargă la inundațiile de la metrou îmbrăcat la patru ace și cu pantofi lăcuiți. Totuși, într-o vizită oficială a premierului Ilie Bolojan, el optează pentru o ținută de tip casual Friday la corporație, purtând jeanși asortați cu o cămașă desfăcută la primul nasture și fără cravată. Pare că domnul Miruță este genul de bărbat care preferă să fie îmbrăcat comod. Tocmai de aia, cred că dacă l-ar fi întrebat Victor Ponta în același fel în care a întrebat-o pe Doina Pană într-o situație similară (în replica intrată în folclor „Ce faci, fă Doino, aveai chef de niște inundații?”), am fi aflat cu toții că nici el nu avea niciun chef.

Nici procurorul general, Cristina Chiriac, nu se dezice de ținutele pe lângă dresscode. La recepția organizată cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne, doamna Chiriac a apărut îmbrăcată perfect pentru un botez. Un șirag de perle înfășurat de două ori, un ceas auriu, o rochie galbenă cu fundă asortată cu niște sandale albe, tot cu fundă. Un artificiu stilistic extrem de simpatic, pe care i l-aș propune fetiței mele de 4 luni.

Broșa – un accesoriu simbol

Într-o vizită oficială în comuna Bogați, județul Argeș, Viorica Dăncilă ateriza cu elicopterul îmbrăcată într-o ținută Fendi, accesorizata ostentativ cu o broșă Chanel. Inspirația a fost, cel mai probabil, Madeline Albright. Broșele legendare ale acesteia funcționau ca factori de comunicare, în ciuda faptului că fix acele broșe au însoțit discursuri extrem de controversate (sancțiuni împotriva Irakului, discursuri xenofobe îndreptate împotriva poporului sârb, susținerea a numeroase teatre de război șcl). Din acest motiv, m-aș fi așteptat de la consultanții de imagine ai Vioricăi Dăncilă să nu preia acest simbol vizual pe nemestecate, doar pentru a trimite cu gândul la prima femeie secretar de stat al SUA. În ciuda referinței, look-ul rezultat poate răspunde definitiv enigmei dacă stilul are legătură cu bugetul pe care îl investești în garderobă (în cazul acesta, NU!).

Moda masculină în politica românească

Deși trebuie să recunosc că pe Marcel Ciolacu îl prindea bine costumul sau cel puțin stătea mai bine pe el decât pe contracandidatul Ciucă, nu îl pot trece la bine îmbrăcați. A te îmbracă bine înseamnă, în primul rând, să înțelegi contextul și să alegi ținute în concordanță cu el. Consiliat, cel mai probabil de câțiva tineri bine conectați la social media din TSD, fostul premier a postat zilnic pe TikTok diverse trend-uri cum ar fi outfit check-uri, popularul (și mult discutatul) „ascultăm și nu judecăm”, dar și un clip în care iubitorul de animale Marcel Ciolacu își căuta pisica dispărută. Politicianul a ales să poarte cu această ocazie un hanorac Loro Piana, în valoare de 4.000 de euro. Sunt sigură că nu și-a luat „pantofii cu talpă roșie” pentru că și-a dat seama că o să îl bată dacă va trebui să se urce în copac. Vulgaritatea aici nu apare din articolele vestimentare în sine, ci din faptul că sunt purtate de un politician autodeclarat de stânga, ce a lucrat toată viața la stat. De vreme ce și le-a cumpărat (și) din banii mei, mi-aș permite să-i recomand totuși pantofii de la Jimmy Choo. Sunt mult mai comozi.

Rareș Bogdan, o figură politică eclectică (inclusiv din punct de vedere vestimentar) a ieșit să își plimbe fetița cu căruțul într-o ținută pe care îmi este greu să o descriu. Trebuie să o vezi ca să realizezi dimensiunea prostului gust. Un sacou alb cu dungi negre, un pantalon mulat alb, niște mocasini de catifea negri si, din dorința de a se asorta cu căruțul probabil, o cămașă și o batista roz.

Ținutele prezidențiabililor – o unealtă electorală

Trecând peste USR-istele care apar în Parlament îmbrăcate ca-n Vama Veche, acum vreau să mă refer la Elena Lasconi. În campania electorală, primărița din Câmpulung a încercat multe direcții stilistice. De la ținute albe, ca o sufragetă autohtonă, la ilic tradițional și până la look-ul cu pantalonii cu bretele (pentru care i-a împrumutat pesemne stilistul lui Marcel Ciolacu), s-a păstrat într-o zonă oarecum decentă, purtând cel mai adesea designeri români. Pe măsură ce lupta electorală se apropia mai mult de final, doamna Lasconi mai punea câte o cruce la gât. Ajunsese la un moment dat să aibă trei. Cu trei mai multe decât i-aș fi recomandat eu.

Într-o bătălie în care mesajele populiste erau principala armă, doamna a vrut să ne asigure că, deși are aspirații de șef de stat, e tot o femeie credincioasă din popor și de aceea poartă o cruce mică, una foarte mare si, ocazional, chiar și una medie. Unde mai pui că așa-zisa candidată progresistă, acuzată adesea de o atitudine pro-LGBT (în ciuda faptului că a declarat public că a votat la referendumul Coaliției pentru Familie) s-a apropiat înfricoșător de simbolismul crucii, amintind de estetica fascistă, cu siguranță mult mai potrivită pentru contracandidatul ei.

Nu pot să nu mă refer și la pantalonii roșii ai lui Călin Georgescu. Recunosc că mă așteptăm să-l văd mai degrabă în cămașă verde sau măcar neagră, specifice extremismelor din alte vremuri, cum îi șade bine oricărui politician care în 2025 declara că „Mișcarea Legionară a fost cea mai puternică esență și expresie de sănătate venită din poporul român”.

Probabil că ar merita o mențiune și rucsacul de prof de treabă de la Poli al lui Nicușor Dan. Am să revin pe acest subiect într-un termen rezonabil… probabil fix când vom avea și un Guvern legitim, cum ne-a promis președintele.

Nu cred că ar trebui să ne așteptăm de la politicianul român să fie un fashion icon, dar ar trebui să înțeleagă mai bine mesajul transmis de hainele pe care le poartă. Aici nu vorbim de un simț estetic extraordinar, ci doar de puțin discernământ.

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Foto: Getty Images, Profimedia

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