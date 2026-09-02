Film Performance pentru prima dată în România: F-SIDES Film RemiX aduce colectiva tanzaniană Ajabu Ajabu la București

F-SIDES lansează programul Film RemiX: laborator de interacțiune cu filmul cu o săptămână de evenimente organizate împreună cu Ajabu Ajabu, o colectivă din Tanzania care folosește video jockeying și arta performativă pentru a accesibiliza experiențe cinematografice în comunitățile lor și a promova filmele independente.

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  de  ELLE.ro
Film Performance pentru prima dată în România: F-SIDES Film RemiX aduce colectiva tanzaniană Ajabu Ajabu la București

Între 7 și 11 septembrie, Jesse Gerard Mpango și Rajab Mangula alias DJ Black vor fi la București pentru un workshop dedicat artiștilor interesați de film performance, o expoziție cu scurtmetraje est-africane, un panel dedicat intermedierii film-spectator prin dublaj și un performance live.

Progamul săptămânii ajabu ajabu la București:

7-11 septembrie, Atrium Institutul Francez

Expoziție

Hadithi Hadithi: A fost odată ca niciodată… o poveste neobișnuită

Hadithi Hadithi reunește cinci filme realizate de cineaste și artiste non-binare din Africa de Est: The Sun and Its God de Valerie Asiimwe Amani, Kujiona de Arafa Hamadi, The Camels Back de Arwa Mboya, In the Presence of a Woman de Getrude Malizeni și Ode to a Time I Loved Bread de Neema Ngelime.

Cultura orală est-africană, și în special tradiția povestirii în limba swahili, împărtășește această calitate esențială: adevărul și invenția se întrepătrund, iar actul povestirii transformă ceea ce este povestit. Într-un dialog bizar cu memoria și cu mecanismele prin care poveștile sunt transmise, filmele nu tratează mitul ca pe un obiect nostalgic, și nici povestirea orală ca relicvă etnografică, ci ca instrumente active de critică, imaginație și construire a unor realități posibile.

Celor cinci scurtmetraje din programul Hadithi Hadithi li se alătură două scurtmetraje românești. Tiktok Cowboy de Anastaseu Ștefan și Melancholy Jars de Katia Hiver.

Vernisajul are loc luni, 7 septembrie, de la ora 19:00, apoi expoziția poate fi vizitată între 10:00-18:00 gratuit, până pe 11 septembrie.

Marți, 8 & Miercuri, 9 septembrie la Cinema Elvire Popesco (10-16.00)

Workshop

Apostles of Cinema just dropped: Laborator de interacțiune cu filmul feat. DJ BLACK & Jesse

DJ Black și Jesse vor ține un workshop de creație dedicat artiștilor, performerilor și cineaștilor, prin care vor explora moduri alternative de interacțiune cu filmul. Atelierul își propune să remixeze miturile și să facă un mash-up al tradițiilor narative orale în practicile cinematografice contemporane, abordând filmul ca spațiu al intervenției, participării și practicilor corporale, mai degrabă decât ca simplu obiect de consum.

Participarea este gratuită cu înscriere prealabilă aici.

Joi, 10 septembrie, ora 19:00 la Rezidența9

Panel & proiecție

We dub it and we dont judge feat. Irina Margareta Nistor & DJ Black, eveniment moderat de Ioana Pelehatăi

Jurnalista Ioana Pelehatăi (Scena9) îi aduce la aceeași masă de dublaj pe DJ Black și pe Irina Margareta Nistor ca să-i întrebe cum se simte să fii vocea filmelor? — de la tricks of the trade și personaje de care s-au atașat, până la dublaj ca performance și diferențele, dar și neașteptatele puncte comune, dintre Tanzania și România.

Când un film e dublat, un personaj extra răsare în poveste, se așează între public și ecran și intermediază relația dintre spectator și film: prin vocea sa trec replici, glume, gesturi, obiceiuri, povești și, adeseori, lumi întregi. Deci, ce se întâmplă când vocea care ne spune povestea începe, inevitabil, să facă parte din ea?

Înainte de discuție va avea loc proiecția scurtmetrajului făcut de colectiva ajabu ajabu, Apostles of cinema.

Evenimentul se desfășoară în limba engleză.

Vineri, 11 septembrie, de la 20:30 la Apollo111Cinema

Film Performance

Come, Mr. DJ, Put the Story on Remix – Gito l’ingrat X DJ Black performance

Direct din fața microfonului din Tanzania la butoane, DJ Black e pregătit să ofere cel mai HIT film live performance al anului 2026: traducere performativă peste film care încurajează și publicul să se implice în poveste, ca o practică colectivă de intervenție, nu doar un simplu act pasiv de consum.

Gito L’ingrat urmărește un student burundez care locuiește la Paris și care, după ce își termină studiile, se întoarce acasă, unde ajunge prins într-o serie de situații comice între iubita lui franțuzoaică și iubirea din copilărie.

Performance-ul lui DJ Black va fi ghidat de dragostea de viață a filmului și de teatralitatea lui strălucitoare prin drumurile, tradițiile, spiritul și fanteziile Africii de Est din anii 90.

Rajab Mangula, alias DJ Black, este narator de filme, interpret, actor și cinefil profesionist. Locuiește și își desfășoară activitatea în Buguruni, Dar es Salaam (Tanzania). Este membru al colectivului cinematografic Ajabu Ajabu. A susținut reprezentații cu stilul său de narare în diverse locații, atât pe plan local, cât și internațional, și a colaborat cu instituții precum Zanzibar International Film  Festival și SAVVY Contemporary din Berlin.

Jesse Gerard Mpango este un artist din Kasulu, Tanzania și este membru fondator  al Ajabu Ajabu. Ajabu Ajabu adoptă  abordări participative, explorând astfel forme descentralizate și comunitare de prezentare, producție și conservare a lucrărilor audiovizuale în Tanzania. O temă recurentă în activitatea sa – atât în ​​cadrul Ajabu Ajabu, cât și ca practician independent – ​​este capacitatea ritualurilor participative de imaginare de a destabiliza și de a disloca narațiunile dominante și  structurile de putere de tip extractiv.

F-SIDES Film RemiX este un experiment critic ce combină pentru prima dată în România proiecțiile de film cu arta performativă, bazat pe instrumentele traducerii și rescrierii ca reinterpretări ale experienței cinematografice și ca răspunsuri alternative și interdisciplinare la consumul de cinema mainstream. Totodată funcționează ca un răspuns al artiștilor din grupuri marginalizate și din industriile creative la practicile normative. Săptămâna Ajabu Ajabu la București reprezintă ocazia unui schimb cultural relevant pentru comunitatea de artiști și publicul din România, iar proiectul se continuă în septembrie și octombrie cu o serie de remixări de filme prin performance realizate de Anca Munteanu, Manic Pixie & Armita, Sofia Zadar și Arjo Shashankay, la București și Timișoara.

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