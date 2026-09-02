Andreea Popescu, despre relația cu Dan Alexa. Cum a cucerit-o antrenorul: "Mă făcea să mă simt importantă. Și mă făcea să simt că..."

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În urmă cu câteva luni, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Andreea Popescu, despre relația cu Dan Alexa. Cum a cucerit-o antrenorul

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună 3 copii.

Presa mondenă a scris în ultima perioadă despre o presupusă legătură extra-conjugală pe care Andreea Popescu ar fi avut-o cu fostul fotbalist Dan Alexa, care a câștigat Asia Express 2025.

Mai mult, se pare că soțul ei ar fi aflat la începutul anului despre această aventură, acesta fiind și motivul pentru care s-a ajuns la divorț.

Potrivit presei mondene, Andreea Popescu nu a întrerupt legătura cu Dan Alexa, ba din contră. Conform Cancan, aceasta i-a făcut mai multe vizite antrenorului, la Timișoara, acolo unde locuiește acesta. Mai mult, acolo ar fi avut loc o petrecere, iar Andreea Popescu s-ar fi oferit să achite o bună parte dintre cheltuieli, pentru a se asigura că este acceptată în cercul de prieteni al antrenorului.

Aceeași sursă susține că Andreea Popescu își dorește o relație serioasă cu Dan Alexa, mai ales după finalizarea divorțului de Rareș Cojos și l-ar presa pe acesta să își asume cele întâmplate. Însă, se pare că antrenorul nu ar fi întocmai pregătit pentru o nouă relație, iar insistențele Andreei nu au dat momentan rezultate.

Andreea Popescu a vorbit despre începutul relației cu Dan Alexa și a dezvăluit ce a făcut-o să se apropie de antrenor, mărturisind a spus că unul dintre cele mai importante lucruri a fost timpul pe care acesta i l-a acordat.

„Timp. Faptul că mă făcea să mă simt importantă. Și că mă făcea să simt că trăiesc. Timp și faptul că m-am simțit femeie”, a mărturisit vedeta la „Sosurile lui Măruță”.

Cătălin Măruță a întrebat-o pe Andreea Popescu pe care dintre cei doi bărbați din viața ei – Dan Alexa și Rareș Cojoc, fostul soț – i-a fost mai dificil să-l lase în urmă.

„Cum să-l uit pe fostul soț? N-am cum să-l uit că e în viața mea. Și pe Dan… Stau bine cu memoria, n-am cum să-l uit”, a precizat creatoarea de conținut.

La insistențele lui Cătălin Măruță, creatoarea de conținut a vorbit despre relația cu Dan Alexa.

„Ne cunoaștem. Suntem prieteni, amici. Amici mici.”, a spus ea în cadrul podcastului „Măruță și prietenii”.

„Dar fii sinceră cu mine, te vedeai făcând familie cu el?”, a mai întrebat Cătălin Măruță.

„Vai de capul meu.”, a răspuns ea.

„Ce întrebare tâmpită.”, a spus Cătălin Măruță.

„Haide măi. Nu mai avem, gata?”, a mai spus ea.

Andreea Popescu, declarații tranșante despre viața ei amoroasă

Andreea Popescu a decis că este momentul să vorbească deschis despre viața ei amoroasă, iar declarațiile sale sunt cu adevărat surprinzătoare.

„Vreau să fac o declarație publică în care vă spun că eu sunt femeie singură. Nu am pe nimeni în viața mea. Cât o să rămân singură? Asta numai Dumnezeu știe. (…) O perioadă lungă de timp vreau să mă focusez pe alte lucruri și nu vreau să mă arunc într-o relație care nu este wow. Cred că întâi trebuie să mă vindec pe mine profund de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele luni. Fac terapie și de două ori pe săptămână. (…) Sunt o femeie singură care nu își dorește niciun fel de relație în momentul de față. Nu știu ce planuri are Dumnezeu cu mine, o să vedem. O să mă las surprinsă.”, a spus Andreea Popescu pe rețelele de socializare.

Fosta soție a lui Rareș Cojoc a explicat că nu se grăbește să intre într-o relație și că preferă să se concentreze pe propria persoană, iar din acest motiv a apelat la terapie.

„Copiii merg la terapie, toți facem terapie, lucru pe care poate ar fi trebuit să îl facem înainte, dar niciodată nu este prea târziu.”, a mai adăugat ea.

Dan Alexa, primele declarații despre relația cu Andreea Popescu

Întrebat într-un interviu despre relația pe care o are cu Andreea Popescu și ipostazele în care au fost văzuți recent într-un club, Dan Alexa a avut numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

„Andreea este un om minunat și nu cred că trebuie să fie judecată pe baza unor interpretări sau speculații. Nu a existat niciun moment în care să îmi caute atenția sau să mă pună într-o situație nefavorabilă. Realitatea este cu totul alta. Eu am preferat mereu să stau departe de bârfe și de poveștile construite în jurul meu și așa îmi doresc să rămână lucrurile. Sincer, în perioada asta sunt mai fiert pe Mondial decât pe ce se discută în showbiz. Vă mulțumesc!”, a declarat sportivul pentru Cancan.ro.

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Foto: Instagram

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