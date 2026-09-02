Ilinca Vandici, dezvăluiri despre sarcină. Ce pofte are vedeta, care așteaptă al doilea copil: „Am voie maxim…”

Ilinca Vandici traversează o perioadă specială, după ce a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. Prezentatoarea a dezvăluit și cum se simte în această sarcină, dar și ce pofte are, iar preferințele sale culinare s-au schimbat.

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  de  ELLE.ro
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Ilinca Vandici se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, iar începutul acestei sarcini vine cu schimbări și pofte diferite față de prima experiență. Prezentatoarea a povestit recent, în cadrul emisiunii „Follow Us!”, cum se simte și ce alimente își dorește cel mai mult în această perioadă.

Ce pofte are Ilinca Vandici în sarcină

Vedeta a anunțat pe 1 septembrie că este însărcinată și că familia sa urmează să se mărească. Ilinca trăiește această perioadă alături de partenerul ei, Bogdan Boitor, după ce, în trecut, a fost căsătorită cu Andrei Neacșu, tatăl fiului său, Zian. Dacă în timpul primei sarcini nu s-a confruntat cu pofte sau senzații neobișnuite, lucrurile sunt diferite acum. Ilinca spune că preferă alimentele sărate, în special fructele și legumele, și că trebuie să mănânce mai des, dar în cantități mai mici.

„Accept de toate. Trebuie să mănânc des și puțin. Mi-e poftă de dulce mai puțin, de sărat mai mult, dar mai ales de fructe și legume. Știu pe cineva care mirosea toba de eșapament sau pompele de la stațiile de benzină. Stau bine. La Zian nu am avut simptome de genul ăsta. Aș dormi toată ziua daca s-ar putea. Am voie maxim două cafele pe zi”, a declarat Ilinca Vandici, în emisiunea Follow Us.

Pe lângă schimbările legate de alimentație, prezentatoarea a mărturisit că resimte și o stare accentuată de somnolență. În ceea ce privește cafeaua, aceasta spune că în perioada sarcinii trebuie să se limiteze la cel mult două cafele pe zi.

Anunțul sarcinii a fost făcut în direct, în cadrul emisiunii „Follow Us!”, astfel că vedeta a ales să împărtășească personal cu publicul această etapă importantă din viața sa.

„Am să vă spun ceva, sunt însăcinată. Nu e glumă, Sunt însărcinată, suntem foarte fericiți. La Zian nu am avut simptome de genul acesta (n.r – pofte), aș dormi toată ziua dacă s-ar putea. A venit odată cu vârsta asta, acum s-a agravat, e dublă somnolența. În rest, toate bune și frumoase. Am vrut să se știe de la mine, să anunț aici în emisiune, mie nu-mi plac supozițiile. Doamne ajută să fim sănătoși”, a spus Ilinca în emisiune.

Ilinca Vandici a devenit mamă pentru prima dată în 2017

Ilinca Vandici a experimentat pentru prima dată bucuria maternității în anul 2017, când s-a născut Zian. De-a lungul timpului, prezentatoarea a vorbit deschis despre legătura specială pe care o are cu fiul său și despre impactul pe care copilul l-a avut asupra sa. În urmă cu câțiva ani, vedeta povestea că venirea lui Zian pe lume a determinat-o să se descopere într-un mod diferit și să privească viața dintr-o nouă perspectivă.

„De când a venit Zian în viața mea mă simt mai puternică decât oricând, în orice împrejurare. Îmi dă o liniște ce nu poate fi descrisă în cuvinte și o forță de a mișca lucrurile, de a mă dezvolta și mai mult, de a accesa zone la care nu m-am gândit până acum. Cumva, copilul meu este un soi de ‘maestru în viața mea, venit să mă ajute să-mi ating adevăratul potențial!”, declara Ilinca Vandici în urmă cu câțiva ani.

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Foto: Instagram

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