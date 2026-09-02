Richard Gere a împlinit 77 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soția sa, Alejandra Silva, și ce fotografii speciale a dezvăluit

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Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată în timp ce actorul și-a sărbătorit luni împlinirea vârstei de 77 de ani. Soția starului, cu care este căsătorit de opt ani, a publicat târziu în noapte pe Instagram o serie de fotografii emoționante de la aniversare, în care apare alături de Richard Gere, cei doi îmbrățișându-se cu afecțiune.

Actorul și soția sa, care este cu 34 de ani mai tânără decât el, l-au implicat și pe fiul lor în vârstă de șase ani, James. Fiul lor de șapte ani, Alexander, nu a apărut însă în fotografiile de la petrecerea aniversară.

„Nu este nimeni cu care aș prefera să-mi petrec viața. La mulți ani, te iubesc, te iubim”, a scris activista spaniolă în descrierea fotografiilor.

Alejandra și-a evidențiat silueta într-o rochie albă, mulată, fără mâneci, în timp ce își ținea soțul strâns în brațe. Gere, care, asemenea soției și fiului său, purta o pălărie de petrecere pe cap, peste părul său alb, a zâmbit călduros către cameră în timp ce o îmbrățișa pe Silva.

Într-o altă fotografie, James poate fi văzut alergând spre cei doi, în timp ce încearcă să transforme îmbrățișarea într-una de familie. Băiatul a avut o apariție elegantă, purtând o cămașă albastră și pantaloni albi din in. Soția lui Gere și-a încheiat postarea cu o fotografie simpatică în care apare așezată pe o bancă din lemn, în timp ce mângâie un câine, iar un exemplar masiv de Malamut de Alaska, alb și negru, se ridică impunător lângă ea.

Atât Alejandra Silva, cât și Richard Gere au publicat fotografiile aniversare pe conturile lor de Instagram. Actorul a redistribuit însă una dintre imagini în secțiunea Stories, unde a scris: „Te iubesc”. Celebrul actor și activist nu a lăsat însă atenția să rămână prea mult timp asupra sa.

În următorul Story, Gere a scris: „Dar inima mea este și în Nepal”, alături de un videoclip despre inundațiile devastatoare din această țară din Asia de Sud. Bilanțul victimelor a depășit 1.000 de morți, în timp ce alte mii de persoane sunt în continuare date dispărute.

Silva, publicistă și activistă de origine spaniolă, s-a căsătorit cu starul din „Days of Heaven” în aprilie 2018. Mai târziu în același an, cei doi au anunțat că Alejandra este însărcinată, iar cuplul l-a întâmpinat pe primul lor fiu împreună, Alexander, în februarie 2019. James, cel de-al doilea fiu al lor, s-a născut puțin peste un an mai târziu, în aprilie 2020. Căsnicia cu Alejandra este cea de-a treia pentru Gere și a doua pentru Silva.

Richard Gere a fost căsătorit cu Cindy Crawford între 1991 și 1995, iar în 2002 s-a căsătorit cu actrița Carey Lowell, cunoscută pentru rolul din „Law & Order”. În 2000, Gere și Lowell au devenit părinții unui fiu, Homer Gere. Căsnicia lor s-a încheiat după separarea din 2013, iar divorțul a fost finalizat în 2016.

La rândul său, Alejandra Silva a fost căsătorită pentru prima dată cu Govind Friedland, cu care are un fiu, Albert, născut în 2012, anul în care cei doi s-au căsătorit. Căsnicia lor nu a durat mult. Silva și Friedland s-au despărțit doi ani mai târziu, iar divorțul a fost finalizat în 2015.

foto: Getty Images

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